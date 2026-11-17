Гончаренко назвав політичну мету атак на переправу до окупованого Криму

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Після удару по Кримському мосту в ніч на 17 листопада арка його автомобільної частини опинилася у воді. Повністю обвалився автомобільний проліт мосту, а судноплавний фарватер завалений уламками.

Про наслідки атаки Exilenova+ повідомив у ранковому дописі 17 листопада. Канал опублікував кадри переправи з обваленою автомобільною частиною.

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Після ранкової атаки обвалені конструкції опинилися біля опор переправи

Удар припав на арку мосту

Раніше канал Exilenova+ оприлюднив момент влучання. За повідомленням каналу, удар припав безпосередньо в арку Кримського мосту.

На місці зруйнованої ділянки утворився розрив між частинами мосту

На доданих кадрах із різних ракурсів видно пошкоджену ділянку переправи: частина конструкцій опустилася до води, а між уцілілими ділянками полотна утворився розрив. Уламки лежать унизу перед опорами сусідньої частини мосту.

Разом з аркою повністю обвалився автомобільний проліт Керченського мосту, судноплавний фарватер повністю завалений уламками. Таким чином, внаслідок атаки не буде не лише автомобільного руху через протоку, а й судноплавства між Чорним та Азовським морями.

Залізничний міст встояв. Однак його стан після атаки незрозумілий, а на відео можна побачити горіння, таким чином він теж постраждав. РосЗМІ повідомляють, що рух поїздів Кримським мостом також припинено після нічної атаки. Автомобілістам рекомендують не виїжджати у бік мосту.

Пошкодження зачепили аркову ділянку автомобільної переправи

Оприлюднені кадри показують масштаб обвалення конструкцій над протокою

Сусідня арка залишилася над водою поряд з обваленою частиною

Гончаренко пояснив політичну мету ударів

Народний депутат Олексій Гончаренко пов’язав атаки на Кримський міст із необхідністю зупинити російські удари по українських мостах. Він назвав таку тактику правильною та висловив упевненість у її результативності.

"Політична ціль ударів по Кримському мосту – зупинити удари по наших мостах з боку Росії. Це правильна тактика, і вона спрацює", – пише Гончаренко.

Яких пошкоджень міст зазнав 16 листопада

Напередодні, вранці 16 листопада 2026 року, переправа вже зазнала атаки. Як писав "Телеграф", після неї зафіксували пошкодження полотна щонайменше у двох місцях та деформацію однієї з арок. Арка автомобільної частини помітно змінила нахил.

Напередодні на автомобільній частині мосту зафіксували деформацію арки

Рух транспорту мостом перекрили. Призначений Росією "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов заявляв про обмеження проїзду. У Керчі розгорнули оперативний штаб і залучили служби для ліквідації наслідків.

Кримський міст сполучає окупований півострів із територією Росії. Росія використовує автомобільну та залізничну переправу для перевезення військової техніки, боєприпасів і особового складу та підтримки свого угруповання.

Раніше "Телеграф" розповідав, як Україна раніше била по Кримському мосту. Якими були три попередні атаки по дітищу Путіна.