В акційній добірці – філе сьомги, скибочки форелі, ікра та крабові палички

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17 листопада в "АТБ" завершується акція на слабосолену червону рибу, лососеву ікру та окремі крабові палички. Придбати ці товари за зниженими цінами можна до кінця дня включно.

АТБ пропонує в каталозі риби й морепродуктів знижки до 40% на окремі позиції, пише "Телеграф".

Біля акційних цін сьомги, форелі, ікри горбуші та охолоджених крабових паличок Водний Світ зазначено кінцеву дату – 17.11.

Більше читайте в матеріалі: Нові акції в "АТБ": які товари продають зі знижками до 50%

На скільки подешевшали сьомга та форель

Слабосолена сьомга Своя лінія, філе-шматок на шкірі масою 180 г, коштує 199,90 грн замість 279,90 грн. Знижка становить 28%, а різниця в ціні за одну упаковку – 80 грн: 279,90 − 199,90 = 80.

Слабосолену форель Своя лінія скибочками без шкіри у вакуумному пакованні масою 100 г продають за 109,90 грн замість 149,90 грн. Вона подешевшала на 26%, або на 40 грн за упаковку: 149,90 − 109,90 = 40. Отже, ці дві пропозиції відрізняються і вагою, і способом нарізання риби.

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Сьомга та форель за акцією відрізняються вагою паковання і способом нарізання

Ікра горбуші та крабові палички зі знижкою 40%

Лососева зерниста ікра горбуші Рибкоппродукт у банці масою 90 г коштує 363,90 грн замість 607,60 грн. Економія на одній банці становить 243,70 грн: 607,60 − 363,90 = 243,70. Серед наведених у добірці товарів саме ця позиція має найбільшу різницю між звичайною та акційною ціною у гривнях.

Охолоджені крабові палички Водний Світ масою 420 г продають за 106,50 грн замість 177,90 грн. За упаковку покупець платить на 71,40 грн менше: 177,90 − 106,50 = 71,40. На обидва товари діє знижка 40%.

На банці ікри горбуші можна заощадити більше, ніж на упаковці крабових паличок

Заморожені крабові палички Водний світ масою 250 г також входять до акції до 17 листопада включно, пише про знижки на морепродукти "Телеграф". Їхня ціна – 60,50 грн замість 101,40 грн, тобто економія становить 40,90 грн: 101,40 − 60,50 = 40,90.

Які ще морепродукти є за зниженими цінами

У каталозі є й інші пропозиції. Охолоджені крабові палички Своя лінія (Аквафрост) у поліетиленовому пакованні масою 240 г коштують 73,90 грн замість 91,90 грн. Зазначена знижка – 19%, а різниця за упаковку – 18 грн: 91,90 − 73,90 = 18.

Варені чищені креветки Norven без хвоста в термоформі масою 100 г продають за 116,40 грн замість 140,90 грн. Знижка становить 17%, економія – 24,50 грн: 140,90 − 116,40 = 24,50. Ці креветки та палички Своя лінія подані в каталозі як окремі пропозиції зі зниженими цінами.

У каталозі також є знижені ціни на креветки Norven і палички Своя лінія

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", лімітовані новорічні солодощі з "Сільпо" підкорюють українців: "Максимально зимовий вайб".