Після вживання алкоголю він підтримував обвинувачення у справі про крадіжку та грабіж

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Прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області Ігоря Касинюка вирішили звільнити за вживання коньяку в приміщенні суду в робочий час. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів ухвалила таке рішення 11 листопада, попри його каяття та обіцянку не повторювати вчиненого.

"Телеграф", із посиланням на рішення комісії, розповідає про інцидент. Підставою для дисциплінарного провадження стали події 19 січня в Ірпінському міському суді Київської області.

Купив коньяк через похмілля і пішов на засідання

Близько 16 години суддя звернулася до керівництва Бучанської окружної прокуратури зі скаргою на поведінку Касинюка. З’ясувалося, що перед засіданням він уживав алкоголь у кімнаті прокурорів у будівлі суду, а потім пішов підтримувати державне обвинувачення.

Під час дисциплінарної перевірки прокурор пояснив, що за два дні до цього гостював на дні народження товариша. Святкування тривало два дні. Додому він повернувся вночі 19 січня, а за кілька годин уже вийшов на роботу.

"У зв’язку із поганим самопочуттям, викликаним похміллям, пішов до найближчого магазину, купив дві пляшки коньяку по 50 грам, одну з яких вжив протягом наступних декількох годин у приміщенні суду у кімнаті прокурорів", – пояснив Касинюк.

За його словами, засідання почалося о 15:30 і минуло без конфліктів із суддею. Після нього Касинюк повернувся до кімнати прокурорів, де готувався до наступного засідання та випив решту коньяку.

За поясненнями Касинюка, одну пляшку він випив до засідання, а решту коньяку – після нього Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Від огляду відмовився, а комісія обрала звільнення

Після засідання на Касинюка склали адміністративний протокол за частиною 1 статті 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення – за перебування в громадському місці в п’яному вигляді, що ображає людську гідність і громадську мораль. Від огляду на стан алкогольного сп’яніння за допомогою алкотестера "Драгер" він відмовився.

Камери поліцейських зафіксували його нечітку й уповільнену мову, нестійку ходу, нелогічні вчинки та різкі зміни настрою. На записах також було видно, як прокурор намагався уникнути розмови з правоохоронцями та своїм керівником.

Касинюк повідомив комісії, що зробив висновки зі своєї неетичної поведінки, щиро розкаявся і перепросив керівника. Він запевнив, що подібне більше не повториться.

КДКП кваліфікувала його вчинок як одноразове грубе порушення правил прокурорської етики. Комісія дійшла висновку, що такі дії порочать звання прокурора та можуть поставити під сумнів його об’єктивність, неупередженість і незалежність, а також чесність і непідкупність органів прокуратури. Необхідним, достатнім і справедливим стягненням вона визнала звільнення з посади в органах прокуратури.

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