Ситний обід на весь тиждень: квасолевий суп із копченостями виходить смачнішим, ніж у мами
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Густа, ароматна та навариста страва
Коли на вулиці стає прохолодно, на столі хочеться бачити гарячі та по-справжньому ситні страви. Квасолевий суп із копченим м'ясом – саме з цієї категорії. Він виходить густий, наваристий, із димним запахом, від якого на кухні одразу стає затишніше.
Щоб страва вийшла дійсно смачною, знадобиться якісне копчене м'ясо, правильно зварена квасоля та ароматна заправка. Разом із чеським кулінарним порталом Cooky.cz розповідаємо, як приготувати квасолевий суп із копченостями.
Чому суп виходить рідким та несмачним
Насамперед смак супу залежить від копченого м'яса. Для цієї страви краще брати копчену лопатку, реберця або хвіст. Вони зазвичай дешевші, а завдяки кісточкам дають насичений бульйон.
Другий важливий компонент – заправка. Саме вона перетворює рідкий суп на густий і насичений. У топленому салі обсмажують кубики бекону або копченої грудинки, потім цибулю та часник, після чого додають ложку борошна та солодку паприку. Борошно загущує суп, а паприка дає колір і глибину смаку. Без такої основи вийде звичайний бульйон із квасолею, який навряд чи когось вразить.
Квасолю для цього супу потрібно варити окремо і додавати в суп тільки тоді, коли вона вже повністю м'яка. Тоді вона встигне вберети смак бульйону, але не перетвориться на кашу.
Рецепт густого квасолевого супу з копченим м’ясом
Інгредієнти
Основа супу:
- суха квасоля – 300 г;
- копчена лопатка — 600-800 г (або копчені реберця, хвіст);
- лавровий лист – 2 шт.;
- чорний перець горошком – 5 шт.;
- любисток — 1 гілочка (свіжий або сушений);
- сіль – до смаку.
Заправка:
- топлене сало — 2 ст. л.;
- копчена грудинка або бекон – 100 г;
- цибуля – 1 велика цибулина;
- часник – 2 зубчики;
- пшеничне борошно — 1 ст. л.;
- солодка мелена паприка – 1 ч.л.
Для подачі:
- сушений майоран — 1 ч. л.;
- свіжа зелена цибуля – для посипання;
- оцет чи лимонний сік – за бажанням, для легкої кислинки.
Спосіб приготування
- Залийте квасолю холодною водою щонайменше на 8 годин, краще на ніч. Уранці злийте воду й добре промийте боби.
- Відваріть квасолю з лавровим листом до м'якості, але не до стану каші.
- Промийте копчене м'ясо, залийте водою і варіть на невеликому вогні 20-25 хвилин. Бульйон не зливайте. М'ясо вийміть, злегка остудіть, відокремте від кісток і наріжте.
- У великій каструлі розігрійте сало, обсмажте бекон до золотистої скоринки, додайте цибулю та смажте до легкого рум'янцю. Потім додайте часник і швидко перемішайте.
- Всипте борошно й готуйте близько хвилини, постійно помішуючи. Зніміть каструлю з вогню, додайте паприку й одразу влийте копчений бульйон, добре розмішавши.
- Додайте любисток, перець і лавровий лист, посоліть за смаком і доведіть до кипіння. Якщо суп вийшов занадто густим, розбавте його водою.
- Покладіть варену квасолю та м'ясо, варіть на повільному вогні ще 10-15 хвилин. Суп має бути густим, але не кашоподібним.
- Перед самим вимкненням додайте майоран і, якщо хочете, краплю оцту або лимонного соку.
- Подавайте гарячим, посипавши дрібно нарізаною зеленою цибулею. Чудово підійдуть свіжий хліб або випічка.