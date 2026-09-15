Замість каші та оладок: ідеальний сніданок для тих, хто вічно голодний до обіду

Варіант ситного сніданку без готування та практично без брудного посуду

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Оладки, млинці, пластівці або вівсянка швидкого приготування на сніданок ненадовго вгамовують голод, але він стрімко повертається. Після такого прийому їжі зазвичай знову хочеться їсти до обіду.

Випічка та підсолоджені пластівці містять швидкі вуглеводи, які миттєво розщеплюються до глюкози. Це викликає різкий стрибок цукру в крові, за яким іде настільки ж стрімкий викид інсуліну та спад енергії. Саме в момент цього спаду виникає сильне відчуття голоду та тяга до швидких перекусів.

Як зазначається в матеріалі кулінарного видання Bruneta v kuchyni, білок працює по-іншому. Організм витрачає на його травлення значно більше часу. Особливу цінність мають молочні продукти, багаті на казеїн. Цей білок засвоюється дуже повільно, поступово забезпечуючи організм амінокислотами протягом кількох годин. У результаті рівень глюкози залишається стабільним, а відчуття ситості зберігається до самої обідньої перерви.

Найпростіший варіант такого сніданку — миска кисломолочного або м'якого вершкового сиру з будь-якими добавками на свій смак.

Солодкий або солоний варіант за 5 хвилин

Для приготування страви необхідно перекласти продукт у піалу та додати улюблені інгредієнти:

Фото: Freepik

Солодкий варіант. Змішайте кисломолочний сир із нарізаним яблуком або грушею, додайте жменю свіжих ягід і посипте чайною ложкою насіння чіа чи льону. Вийде ситна страва, що нагадує десерт.

Змішайте кисломолочний сир із нарізаним яблуком або грушею, додайте жменю свіжих ягід і посипте чайною ложкою насіння чіа чи льону. Вийде ситна страва, що нагадує десерт. Солоний варіант. Додайте до сиру нарізаний болгарський перець, свіжий огірок, редиску, зелену цибулю і збризкайте кількома краплями оливкової олії.

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