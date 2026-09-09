Полюєте за знижками в "АТБ"? Працівник розкрив секрет, коли міняють цінники

Зниження цін відбувається у визначений час

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Акційні цінники в "АТБ" змінюють вночі. Серед дня переоцінку не роблять.

Про це "Телеграфу" розповів працівник "АТБ". Тобто, якщо ви "полюєте" за знижками, немає сенсу кілька разів на день заходити у супермаркет, сподіваючись, що товар попаде в акцію й ціна стане нижчою. А ось уцінку товару зробити можуть.

"Цінники змінюються не вдень. Цінники змінюються вночі. Серед дня переоцінки не роблять. Роблять уцінку, а переоцінку товару посеред дня не роблять", — пояснив робітник "АТБ".

Коли в "АТБ" змінюються акції

"Акція" — це коли звичайний товар продають за зниженою ціною. В "АТБ" проводять багато різних акцій. Зокрема регулярні знижки "7 днів", які оновлюються щотижня. За зниженими цінами продають продукти та непродовольчі товари. Оновлення акцій зараз зазвичай відбувається по середах, але мережа може робити це й в інші дні.

Також є ще одна постійна акція — "Економія" (Товар тижня). Щотижня мережа робить знижки від 20% до 40% на популярні товари — м'ясні вироби, молочну та кондитерську продукцію тощо. Пропозиції мають обмежений термін дії.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли в "АТБ" шукати уцінені товари. Під уцінку потрапляють товари, у яких закінчується термін придатності або деформовані продукти, наприклад, з пошкодженнями упаковки. Це абсолютно придатні товари, але з нюансами.