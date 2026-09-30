Оце так ціни: в "АТБ" продукти подешевшали до 50% — акція лише тиждень

Знижки охопили популярні продукти з різних категорій

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В "АТБ" оновили список акційних товарів, на які зараз можна витратити менше грошей. Ціни на окремі продукти та товари знизилися майже вдвічі, а сама акція триватиме до 6 жовтня.

"Телеграф" зібрав найцікавіші пропозиції магазину, серед яких продукти харчування, напої, товари для дому та засоби гігієни зі знижками до 50%.

Морозиво та молочні продукти

Найбільше можна заощадити на морозиві LIMO: 65-грамове "Сиркове 1965" з наповнювачем "Абрикос"/"Полуниця" коштує 22,90 грн замість 45,90 грн (-50%), а 90-грамовий "Пломбір 1965" у шоколадній глазурі — 27,90 грн замість 55,90 грн (-50%).

Морозиво "Хрещатик" — фісташковий пломбір, крем-брюле, шоколадний і класичний — продають по 20,90 грн замість 34,90 грн (-40%). Сирки "Ферма" з ванільним смаком, згущеним молоком та вишнею-черешнею — по 11,90 грн замість 18,70 грн (-36%).

Популярні продукти в "АТБ" продають за акційними цінами

Біфідойогурт "Активіа" 260 г "полуниця-ківі" безлактозний коштує 27,90 грн замість 38,90 грн (-28%). Варіанти "ягоди-злаки", "полуниця-чіа", "з біфідобактеріями", "вишня-чіа" та "ананас" — по 26,90 грн замість 37,50 грн (-28%).

Сири SOT "Гоуда", "Маасдам" та "Гауда без лактози" 150 г можна купити по 69,90 грн замість 94,50 грн (-26%). Тверді "Звенигора" "Сметанковий" і "Звенигородський" 160 г — по 69,90 грн замість 99,90 грн (-30%).

Молочні продукти також потрапили до акційних пропозицій

Кава та чай

Серед кави є чимало пропозицій зі знижками 40% і більше. Jacobs Monarch розчинна 95 г коштує 177,90 грн замість 329 грн (-45%), мелена 230 г — 163,50 грн замість 297,60 грн (-45%). Ambassador Premium розчинна 200 г — 263,50 грн замість 477,30 грн (-44%), Ambassador Dark Roast мелена 225 г — 143 грн замість 258,90 грн (-44%), а Ambassador Premium мелена 225 г — 165,50 грн замість 296,90 грн (-44%).

Jacobs Monarch розчинна 280 г продають за 399,90 грн замість 681,70 грн (-41%), Jacobs KRAFTIG розчинна 200 г — за 249,90 грн замість 422,50 грн (-40%).

Кава De Luxe Foods&Goods 500 г у зернах коштує 349,90 грн замість 470 грн (-25%), а мелена 500 г — 333,90 грн замість 446 грн (-25%). Jacobs Monarch у зернах 1 кг — 708,90 грн замість 1135,90 грн (-37%), Jacobs Cappuccino Choco 0,5 кг — 206,90 грн замість 325,90 грн (-36%).

Nescafe Gold 280 г можна купити за 465,50 грн замість 686 грн (-32%), а 200 г — за 336,20 грн замість 494,60 грн (-32%). Також дешевше продають чай MONOMAX EXCLUSIVE GREEN TEA — 35,90 грн замість 55,70 грн (-35%) та MONOMAX 1001 NIGHTS — 38,90 грн замість 59,90 грн (-35%).

Серед акційних товарів — чимало популярних продуктів

Шоколад та солодощі

П'ять видів молочного шоколаду Roshen і Lacmi продають по 39,90 грн замість 67,90 грн (-41%). Серед них Fun&Crispy, варіант з арахісом і карамеллю, полуничною панакотою, класичний молочний Roshen та Lacmi з молочною начинкою, карамеллю і печивом.

"Трюфель" DeLuxe F&G Selected 200 г коштує 114,90 грн замість 159,90 грн (-28%). "Світоч Зоряне Сяйво" — 317,90 грн/кг замість 490,35 грн (-35%), а Roshen Galaretka — 194,90 грн/кг замість 280,99 грн (-30%).

Три види пряників "Своя лінія" продають дешевше: заварні молочні — 30,50 грн замість 39,90 грн (-23%), "Літній сад" із начинкою та зі згущеним молоком — по 35,90 грн замість 46,90 грн (-23%). Печиво Roshen Multicake з кокос-кремом і лимон-кремом — по 30,50 грн замість 42,90 грн (-28%).

Деякі продукти під час акції коштують значно дешевше

М'ясо, риба та морепродукти

Нагетси ЇЗІ 400 г продають за 79,50 грн замість 133,90 грн (-40%), а сирні палички 300 г — за 129,50 грн замість 215,90 грн (-40%).

Сьомга Norven 210 г коштує 299,90 грн замість 402,40 грн (-25%), форель Norven 210 г — також 299,90 грн замість 402,40 грн (-25%).

Тунець De Luxe Foods & Goods Selected 185 г у власному соку та в олії продають по 67,90 грн замість 90,50 грн (-24%). Печінка тріски 121 г — 111,90 грн замість 139,90 грн (-20%). Хек "День у День" — 220,70 грн/кг замість 275,89 грн (-20%), а філе курчат-бройлерів "Чебатурочка" — 207,89 грн/кг замість 259,89 грн (-20%).

Знижки охопили популярні продукти з різних категорій

Кавказький шашлик #ЦЕМ'ЯСО коштує 208,99 грн/кг замість 261,55 грн (-20%). Курячі пельмені "День у День" 0,8 кг — 89,90 грн замість 114,90 грн (-21%).

"Губернаторська" ковбаса — 439,89 грн/кг замість 634,97 грн (-30%), варена куряча ковбаса 300 г — 45,49 грн замість 65,40 грн (-30%). М'ясо мідій 350 г — 96,90 грн замість 138,90 грн (-30%).

У списку акційних пропозицій — продукти на щодень

Соуси та приправи

Майонез "Своя лінія" Європейський 72% 300 г продають за 45,50 грн замість 63,90 грн (-28%), майонезний соус Легкий 28% — 28,50 грн замість 39,90 грн (-28%), а майонез "Смачний" 50% — 33,50 грн замість 46,90 грн (-28%).

"Торчин Домашній" 50% 0,5 кг коштує 68,90 грн замість 92,50 грн (-25%), "Торчин Європейський" 72% — 80,90 грн замість 108,40 грн (-25%). Соуси "Сацебелі" та "Бургер" 200 г — по 31,90 грн замість 42,90 грн (-25%), кетчуп "Чилі" 380 г — 38,60 грн замість 51,50 грн (-25%).

Приправа "Торчин 10 Овочів" 60 г коштує 18,90 грн замість 27,80 грн (-32%).

Вигідні ціни діють на популярні продукти в "АТБ"

Фрукти

Кілограм лимонів продають за 59,95 грн замість 79,95 грн (-25%), апельсинів — за 69,95 грн замість 79,95 грн (-12%). Сушене манго "Своя Лінія" 100 г коштує 44,90 грн замість 69,90 грн (-35%).

Продукти з новими цінами можна придбати до 6 жовтня

Алкогольні та безалкогольні напої

Zubrowka Zlota 0,5 л коштує 126,50 грн замість 174,90 грн (-27%), Bison Grass 0,5 л — 116,50 грн замість 159,90 грн (-27%). Віскі Sir Edward's 0,7 л — 280,50 грн замість 382,90 грн (-26%).

FRATELLI Moscato Bianco та Limoncello по 1 л продають по 113,50 грн замість 193 грн (-41%).

Серед пива: "Чернігівське Світле" 2,25 л — 67,90 грн замість 114,80 грн (-40%); Velkopopovicky Kozel світле та темне 0,5 л — по 27,90 грн замість 46,90 грн (-40%); "Чернігівське Біле" 0,9 л — 40,80 грн замість 68 грн (-40%); "Оболонь Традиційне Світле" 2,4 л — 72,90 грн замість 118,60 грн (-38%).

FRATELLI "Манго-Маракуйя", FRAGOLINO ROSSO та FRAGOLINO BIANCO по 330 мл — по 32,50 грн замість 54,80 грн (-40%). Alazani Gori Classic 0,5 л — 113,50 грн замість 189,90 грн (-40%). "Таїрово Fragolino" 0,75 л — 115,90 грн замість 193,90 грн (-40%).

FRATELLI FRAGOLINO ROSSO, BIANCO та ROSATO по 0,75 л коштують по 71,50 грн замість 119,60 грн (-40%).

Senor Cartel світле та lemon 330 мл — по 35,50 грн замість 57,40 грн (-38%). Germanarich Blanche та світле 0,5 л — по 28,50 грн замість 45,80 грн (-37%). GARAGE Seth & Riley's taste mandarin 0,9 л — 52,50 грн замість 79,70 грн (-34%). Carling світле 2 л, набір 4×0,5 л — 133,90 грн замість 202,90 грн (-34%).

Львівське 1715 Преміум Лагер 2,4 л — 77,90 грн замість 117,80 грн (-33%), Captain Morgan Original Spiced Gold 0,7 л — 451 грн замість 681,50 грн (-33%). Lowenbrau Original 0,5 л — 34,50 грн замість 52 грн (-33%). "Чернігівське міцне TITAN" 1 л — 44,50 грн замість 65,90 грн (-32%). Безалкогольне "Львівське 1715" 0,48 л — 28,50 грн замість 40,60 грн (-29%).

В "АТБ" знизили ціни на продукти та напої

Догляд та товари для дому

Піна для гоління Arko Men Cool та Sensitive по 200+100 мл коштує по 73,50 грн замість 118,90 грн (-38%). Гель для душу Melado 3 в 1 500 мл — 65,90 грн замість 99 грн (-33%), а гелі MELADO 750 мл — по 99,90 грн замість 149,90 грн (-33%).

Чотири антиперспіранти Old Spice — Captain, Whitewater, Epic Legend та Wolfthorn — продають по 127,90 грн замість 199 грн (-35%). Шампунь Head&Shoulders 300 мл — 133,90 грн замість 148,90 грн (-10%).

Прокладки Kotex Ultra Normal 16 шт коштують 64,90 грн замість 97,50 грн, Ultra Night 12 шт — 69,50 грн замість 103,90 грн. Знижка на обидві позиції — 33%. Тампони Kotex Normal Ultra Sorb та Super Ultra Sorb 16 шт — по 86,90 грн замість 128,30 грн (-32%).

Гель для прання WASH & FREE 2,1 кг продають за 99,90 грн замість 161,60 грн (-38%). Порошок Savex Color/Fresh 1,5 кг — 143,90 грн замість 205,90 грн (-30%), кондиціонер Savex Soft Romantic 0,8 л — 80,50 грн замість 115 грн (-30%).

Туалетний папір "Сніжна Панда СуперАбсорб" 6 шт коштує 79,90 грн замість 119,90 грн (-33%). Косметичні серветки "Своя лінія" 150 шт — 32,50 грн замість 46,90 грн (-30%), паперовий рушник — 50,90 грн замість 72,90 грн (-30%).

Серед акційних позицій — продукти для щоденного кошика

Товари для тварин

Корм Pet's Up для дорослих собак 1,24 кг із телятиною коштує 85,40 грн замість 114,40 грн (-25%). Вологий корм Pet's Up для дорослих котів із яловичиною 415 г — 37,40 грн замість 49,90 грн (-25%). PURINA ONE Adult з куркою 450 г — 108,90 грн замість 155,90 грн (-30%).

Усі зазначені в добірці акції діють до 6 жовтня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про перебої з поставками засобів особистої гігієни в "АТБ" та про те, яких товарів бракувало на полицях магазинів.