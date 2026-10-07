Шок для гаманця: ікра, сьомга та кава в "АТБ" подешевшали на десятки гривень - знижки всього тиждень

В магазині з’явилися цінники, які складно ігнорувати

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З 7 до 13 жовтня 2026 року в мережі "АТБ" діятиме нова хвиля акцій. Знижки охоплять продукти, солодощі, каву та чай, алкоголь, засоби гігієни, побутову хімію та товари для дому.

Як з’ясував "Телеграф", на окремі позиції ціни знижуються на 40% і більше. Найпомітніше заощадити можна буде на морозиві, чаї, заморожених продуктах, шоколаді та деяких товарах для дому. Акційні ціни діятимуть до 13 жовтня включно, але конкретний асортимент залежить від наявності товару в магазині.

Заморожені продукти та піца

Пельмені Valesto з телятиною та куркою, 800 г – 181,50 грн – 108,50 грн, знижка 40%, економія 73 грн. Пельмені "Три Ведмеді" з куркою, 700 г – 159,90 грн – 96 грн, знижка 40%, економія 64 грн. Пельмені "Три Ведмеді Фірмові" зі свининою та яловичиною, 850 г – 174 грн за акцією. Хачапурі "По-аджарськи" "День у День", 300 г – 140,90 грн – 84 грн, знижка 40%, економія 56,9 грн. Піца ALBERTO "Чотири сири", 363 г – 134,90 грн – 100 грн, знижка 26%, економія 34,9 грн.

Пельмені з телятиною та куркою TM Valesto на акції в "АТБ"

М'ясо, ковбаси та готові продукти

Курячі крильця "Своя Лінія", 1 кг – 299 грн – 220 грн, знижка 26%, економія 79 грн. Ковбаски для гриля "Мортадельки" "Глобино", 600 г – 199,90 грн – 150 грн, знижка 25%, економія 49,9 грн. Нарізка асорті "Глобино", 180 г – 199,90 грн – 140 грн, знижка 30%. Економія 59,9 грн. Ковбаса "До пюрешки" "Своя Лінія", 500 г – 96 грн за акційною ціною, замість 140,90 грн, знижка 32%.

Упаковка ковбасок для гриля "Мортадельки" ТМ "Глобино" вагою 600 грамів

Риба, морепродукти та ікра

Сьомга слабосолона "Своя Лінія", 100 г – 149,90 грн – 110 грн, знижка 27%, економія 39,9 грн. Оселедець філе в олії Norven, 250 г – 111,30 грн – 74 грн, знижка 34%, економія 37,30 грн. Крабові палички "Сніжний краб" "Своя Лінія" – залежно від упаковки акційна ціна становитиме 82–108 грн. Мідії в розсолі "Своя Лінія", 170 г – 73,80 грн – 55 грн, знижка 25%, економія 18,8 грн. Ікра нерки Alaska Wild, 95 г – 315,90 грн → 220 грн, знижка 30%, економія 95,9 грн.

Крабові палички "Сніжний краб" торгової марки "Своя Лінія" в асортименті зі знижкою

Молочні продукти та сири

Масло "Молокія" "Селянське", 73%, 180 г – 112,60 грн – 80 грн, знижка 29%, економія 32,6 грн. Молоко "Ферма" 2,5%, 840 г – 65,90 грн – 45,50 грн, знижка 31%, економія 20,40 грн. Плавлений сир "Комо", 75 г – 28,50 грн – 20 грн, знижка 30%, економія 8,50 грн. М'який сир Premialle "Фелата", 180 г – 79,90 грн – 53,50 грн, знижка 33%, економія 26,40 грн. Крем-сир "Біло" Original, 160 г – 76,95 грн – 51 грн, знижка 34%, економія 25,95 грн.

Морозиво "Київський пломбір" у асортименті за акційною ціною

Консерви, оливки та продукти тривалого зберігання

Салат із тунцем та кукурудзою De Luxe Foods&Goods Selected, 160 г – 82,90 грн – 62 грн, знижка 25%, економія 21 грн. Салат із тунця з французьким соусом De Luxe Foods&Goods Selected, 165 г – 88,90 грн → 66,50 грн, знижка 25%, економія 22,40 грн. Консервовані каші "День у День", 340 г – акційна ціна близько 60 грн. Оливкова олія з вичавок "Своя Лінія", 1 л – 272,90 грн – 203,50 грн, знижка 25%, економія 69,40 грн. Оливки "Своя Лінія" – залежно від виду та упаковки 29,50–47,50 грн. Ананаси кільцями "Своя Лінія", 565 г – 74,50 грн замість 99,90 грн, знижка 25%. Печериці De Luxe, 280 г – 65,50 грн. Печериці "Своя Лінія", 450 г – ціна з 124,80 грн впаде до 96,50 грн, знижка 23%. Приправа "Своя Лінія", 25 г – 14,20 грн – 10 грн, знижка 30%, економія 4,30 грн.

Рекламний плакат із акційними пропозиціями на консерви та оливки в мережі "АТБ"

Снеки

Рисові чипси Livity зі смаком сиру та томатного чатні, 60 г – 48,90 грн – 36,50 грн, знижка 25%, економія 12,40 грн. Сухарики Maretti зі смаком грибів та вершків, 70 г – 42,90 грн – 32,00 грн, знижка 25%, економія 10,9 грн. Сухарики Maretti зі смаком сметани та цибулі, 165 г – 70,90 грн – 53 грн, знижка 25%, економія 17,9 грн.

Знижки на рисові чипси Livity зі смаком сиру та томатного чатні в мережі "АТБ"

Шоколад і цукерки

Пористий шоколад Roshen, 80 г – 38 грн замість 63,80 грн, знижка 40%. Шоколад Roshen Special 56%, 85 г – 43 грн замість 71,70 грн, знижка 40%. Шоколад Roshen Bitter 80%, 85 г – 60 грн замість 100,90 грн, знижка 41%. Шоколад Millennium 100 г – 50,50 грн. Цукерки "Червоний Мак" "Своя лінія", 100 г – 25,10 грн замість 33,49 грн, знижка 25%. Цукерки з чорносливом і горіхом "Своя лінія", 100 г – 30,47 грн замість 40,10 грн, знижка 24%. Батончики з арахісом, нугою та карамеллю Crackly Crush "Своя Лінія", 102 г – 16,60 грн замість 23,99 грн, знижка 31%. Серед акційних пропозицій є печиво Roshen Lovita, а також кілька позицій власної торгової марки "Своя Лінія". Ціни залежно від виду та упаковки становитимуть приблизно 27,90–57 грн.

Рекламний плакат із акційними пропозиціями на шоколад, печиво та цукерки в мережі "АТБ"

Чай

Чай GRACE "Альпійський букет" або "Earl Grey Tea", 25 пакетиків – 71,90 грн – 43 грн, знижка 40%, економія 28,9 грн. Чай "День у День", 40 пакетиків – 43,90 грн – 28,50 грн, знижка 35%, економія 15,40 грн. Чай Monomax – залежно від різновиду та фасування акційна ціна становитиме 43,50–56,50 грн замість 72,60–94,40 грн, знижка 40%.

Чай Monomax в асортименті за акційною ціною в мережі "АТБ"

Кава

Nescafe Classic, 230 г – 401,90 грн – 273 грн, знижка 32%, економія 129 грн. "Кава зі Львова" "Львівська Традиційна", 240 г – акційна ціна 165 грн замість 254,40 грн, знижка 35%. "Кава зі Львова" "Ірландський крем", 225 г – 177,80 грн замість 273,90 грн, знижка 35%.

Розчинна гранульована кава Nescafe Classic вагою 230 грамів на акційній пропозиції в мережі "АТБ"

Морозиво

"Київський пломбір" "Класичний" або "Фісташковий", 110 г – 80,50 грн – 43,50 грн, знижка 46%, економія 36,40 грн.

Товари для дому та тварин

Сухий корм Purina One, 750–755 г – 276,90 грн – 185 грн, знижка 33%. Туалетний папір "Своя Лінія" з ароматом персика, 4 рулони – 39 грн замість 50,90 грн, знижка 23%. Вологі антибактеріальні серветки "День у День", 120 штук – 47 грн замість 71,90 грн, знижка 35%. Вологі серветки Mini Bee, 72 штуки – 37 грн замість 49,90 грн, знижка 26%.

Засоби гігієни

Підгузки Huggies Classic – акційна ціна 270 грн. Щоденні прокладки Kotex – залежно від упаковки 35,50–73,50 грн. Lacalut – зубні пасти об'ємом 100 мл коштуватимуть близько 94–95 грн. Мило Dove, 135 г – 53 грн. Гель для душу Axe, 250 мл – 87,40 грн. Дезодорант Fa, 50 мл – 62–70 грн. Гель для гоління Gillette Mach3, 240 мл – 152 грн. Gillette Blue 3, 3 штуки – 79,50 грн.

Знижки на гелі для душу Axe та зубну пасту Lacalut у мережі "АТБ"

Побутова хімія

Domestos, 1 л – 167,80 грн – 103 грн, знижка 39%, економія 64,80 грн. WASH&FREE, гель для прання, 4 кг – 273,60 грн – 155,50 грн, знижка 43%, економія понад 118 грн.

Алкогольні напої та пиво

Горілка "Хлібний Дар Класична", 1 л – 189 грн замість 269 грн, знижка 30%. Горілка Nikita, 700 мл – 179 грн замість 255,90 грн, знижка 30%. Jаgermeister, 500 мл – 389 грн замість 560 грн, знижка 31%. Shipmaster Spiced, 700 мл – 185 грн замість 249,90 грн, знижка 26%. Бренді "Легенди Колхіди", 500 мл – залежно від витримки 192,50–227,50 грн. Löwenbräu, 500 мл – близько 25,50–27 грн залежно від варіанту. Velkopopovický Kozel, 500 мл – близько 28 грн замість 46,90 грн, знижка 40%. Zibert 1906, 500 мл – 25 грн замість 37,60 грн, знижка 34%. Stella Artois, 4 пляшки по 500 мл – 165 грн замість 248,70 грн, знижка 34%. Somersby "Груша", 950 мл – 58 грн замість 89,90 грн, знижка 35%. "Опілля 1851", 1,1 л – 55,50 грн замість 83,70 грн, знижка 34%. "Львівське 1715", 1,42 л – 54,50 грн замість 81,70 грн, знижка 33%. "Чернігівське Біле" смак кавуна – акційна ціна становитиме 28,50 грн. Scotty West, 568 мл – близько 40 грн замість 50,90 грн, знижка 21%. Fratelli Fragolino Bianco, 1,5 л – 165 грн замість 276,90 грн, знижка 40%.

Пляшка горілки "Хлібний Дар" зі знижкою

Як повідомляв Телеграф, під час вибору акційних товарів покупцям варто звертати увагу на вагу пакування та термін придатності продукції через можливі приховані переплати. Наприклад, крупа зі знижкою може здаватися дешевшою лише тому, що її маса становить 350 грамів замість 500, а продукти з терміном, що добігає кінця, магазину просто потрібно збути якнайшвидше.