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Шок для гаманця: ікра, сьомга та кава в "АТБ" подешевшали на десятки гривень - знижки всього тиждень

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
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Огляд найвигідніших акційних пропозицій та знижок на продукти в "АТБ" Новина оновлена 07 жовтня 2026, 11:17
Огляд найвигідніших акційних пропозицій та знижок на продукти в "АТБ". Фото Телеграф

В магазині з’явилися цінники, які складно ігнорувати

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З 7 до 13 жовтня 2026 року в мережі "АТБ" діятиме нова хвиля акцій. Знижки охоплять продукти, солодощі, каву та чай, алкоголь, засоби гігієни, побутову хімію та товари для дому.

Як з’ясував "Телеграф", на окремі позиції ціни знижуються на 40% і більше. Найпомітніше заощадити можна буде на морозиві, чаї, заморожених продуктах, шоколаді та деяких товарах для дому. Акційні ціни діятимуть до 13 жовтня включно, але конкретний асортимент залежить від наявності товару в магазині.

Заморожені продукти та піца

  1. Пельмені Valesto з телятиною та куркою, 800 г181,50 грн108,50 грн, знижка 40%, економія 73 грн.
  2. Пельмені "Три Ведмеді" з куркою, 700 г159,90 грн96 грн, знижка 40%, економія 64 грн.
  3. Пельмені "Три Ведмеді Фірмові" зі свининою та яловичиною, 850 г174 грн за акцією.
  4. Хачапурі "По-аджарськи" "День у День", 300 г140,90 грн84 грн, знижка 40%, економія 56,9 грн.
  5. Піца ALBERTO "Чотири сири", 363 г134,90 грн100 грн, знижка 26%, економія 34,9 грн.
Пельмені з телятиною та куркою TM Valesto на акції в "АТБ"
Пельмені з телятиною та куркою TM Valesto на акції в "АТБ"

М'ясо, ковбаси та готові продукти

  1. Курячі крильця "Своя Лінія", 1 кг299 грн220 грн, знижка 26%, економія 79 грн.
  2. Ковбаски для гриля "Мортадельки" "Глобино", 600 г199,90 грн150 грн, знижка 25%, економія 49,9 грн.
  3. Нарізка асорті "Глобино", 180 г199,90 грн140 грн, знижка 30%. Економія 59,9 грн.
  4. Ковбаса "До пюрешки" "Своя Лінія", 500 г96 грн за акційною ціною, замість 140,90 грн, знижка 32%.
Упаковка ковбасок для гриля
Упаковка ковбасок для гриля "Мортадельки" ТМ "Глобино" вагою 600 грамів

Риба, морепродукти та ікра

  1. Сьомга слабосолона "Своя Лінія", 100 г149,90 грн110 грн, знижка 27%, економія 39,9 грн.
  2. Оселедець філе в олії Norven, 250 г111,30 грн74 грн, знижка 34%, економія 37,30 грн.
  3. Крабові палички "Сніжний краб" "Своя Лінія" – залежно від упаковки акційна ціна становитиме 82–108 грн.
  4. Мідії в розсолі "Своя Лінія", 170 г73,80 грн55 грн, знижка 25%, економія 18,8 грн.
  5. Ікра нерки Alaska Wild, 95 г315,90 грн220 грн, знижка 30%, економія 95,9 грн.
Крабові палички
Крабові палички "Сніжний краб" торгової марки "Своя Лінія" в асортименті зі знижкою

Молочні продукти та сири

  1. Масло "Молокія" "Селянське", 73%, 180 г112,60 грн80 грн, знижка 29%, економія 32,6 грн.
  2. Молоко "Ферма" 2,5%, 840 г65,90 грн45,50 грн, знижка 31%, економія 20,40 грн.
  3. Плавлений сир "Комо", 75 г28,50 грн20 грн, знижка 30%, економія 8,50 грн.
  4. М'який сир Premialle "Фелата", 180 г79,90 грн53,50 грн, знижка 33%, економія 26,40 грн.
  5. Крем-сир "Біло" Original, 160 г76,95 грн51 грн, знижка 34%, економія 25,95 грн.
Морозиво
Морозиво "Київський пломбір" у асортименті за акційною ціною

Консерви, оливки та продукти тривалого зберігання

  1. Салат із тунцем та кукурудзою De Luxe Foods&Goods Selected, 160 г82,90 грн62 грн, знижка 25%, економія 21 грн.
  2. Салат із тунця з французьким соусом De Luxe Foods&Goods Selected, 165 г88,90 грн66,50 грн, знижка 25%, економія 22,40 грн.
  3. Консервовані каші "День у День", 340 г – акційна ціна близько 60 грн.
  4. Оливкова олія з вичавок "Своя Лінія", 1 л272,90 грн203,50 грн, знижка 25%, економія 69,40 грн.
  5. Оливки "Своя Лінія" – залежно від виду та упаковки 29,50–47,50 грн.
  6. Ананаси кільцями "Своя Лінія", 565 г74,50 грн замість 99,90 грн, знижка 25%.
  7. Печериці De Luxe, 280 г65,50 грн.
  8. Печериці "Своя Лінія", 450 г – ціна з 124,80 грн впаде до 96,50 грн, знижка 23%.
  9. Приправа "Своя Лінія", 25 г14,20 грн10 грн, знижка 30%, економія 4,30 грн.
Рекламний плакат із акційними пропозиціями на консерви та оливки в мережі "АТБ"
Рекламний плакат із акційними пропозиціями на консерви та оливки в мережі "АТБ"

Снеки

  1. Рисові чипси Livity зі смаком сиру та томатного чатні, 60 г48,90 грн36,50 грн, знижка 25%, економія 12,40 грн.
  2. Сухарики Maretti зі смаком грибів та вершків, 70 г42,90 грн32,00 грн, знижка 25%, економія 10,9 грн.
  3. Сухарики Maretti зі смаком сметани та цибулі, 165 г70,90 грн53 грн, знижка 25%, економія 17,9 грн.
Знижки на рисові чипси Livity зі смаком сиру та томатного чатні в мережі "АТБ"
Знижки на рисові чипси Livity зі смаком сиру та томатного чатні в мережі "АТБ"

Шоколад і цукерки

  1. Пористий шоколад Roshen, 80 г38 грн замість 63,80 грн, знижка 40%.
  2. Шоколад Roshen Special 56%, 85 г43 грн замість 71,70 грн, знижка 40%.
  3. Шоколад Roshen Bitter 80%, 85 г60 грн замість 100,90 грн, знижка 41%.
  4. Шоколад Millennium 100 г50,50 грн.
  5. Цукерки "Червоний Мак" "Своя лінія", 100 г25,10 грн замість 33,49 грн, знижка 25%.
  6. Цукерки з чорносливом і горіхом "Своя лінія", 100 г30,47 грн замість 40,10 грн, знижка 24%.
  7. Батончики з арахісом, нугою та карамеллю Crackly Crush "Своя Лінія", 102 г16,60 грн замість 23,99 грн, знижка 31%.
  8. Серед акційних пропозицій є печиво Roshen Lovita, а також кілька позицій власної торгової марки "Своя Лінія". Ціни залежно від виду та упаковки становитимуть приблизно 27,90–57 грн.
Рекламний плакат із акційними пропозиціями на шоколад, печиво та цукерки в мережі "АТБ"
Рекламний плакат із акційними пропозиціями на шоколад, печиво та цукерки в мережі "АТБ"

Чай

  1. Чай GRACE "Альпійський букет" або "Earl Grey Tea", 25 пакетиків71,90 грн43 грн, знижка 40%, економія 28,9 грн.
  2. Чай "День у День", 40 пакетиків43,90 грн28,50 грн, знижка 35%, економія 15,40 грн.
  3. Чай Monomax – залежно від різновиду та фасування акційна ціна становитиме 43,50–56,50 грн замість 72,60–94,40 грн, знижка 40%.
Чай Monomax в асортименті за акційною ціною в мережі "АТБ"
Чай Monomax в асортименті за акційною ціною в мережі "АТБ"

Кава

  1. Nescafe Classic, 230 г401,90 грн273 грн, знижка 32%, економія 129 грн.
  2. "Кава зі Львова" "Львівська Традиційна", 240 г – акційна ціна 165 грн замість 254,40 грн, знижка 35%.
  3. "Кава зі Львова" "Ірландський крем", 225 г177,80 грн замість 273,90 грн, знижка 35%.
Розчинна гранульована кава Nescafe Classic вагою 230 грамів на акційній пропозиції в мережі "АТБ"
Розчинна гранульована кава Nescafe Classic вагою 230 грамів на акційній пропозиції в мережі "АТБ"

Морозиво

  1. "Київський пломбір" "Класичний" або "Фісташковий", 110 г80,50 грн43,50 грн, знижка 46%, економія 36,40 грн.

Товари для дому та тварин

  1. Сухий корм Purina One, 750–755 г276,90 грн185 грн, знижка 33%.
  2. Туалетний папір "Своя Лінія" з ароматом персика, 4 рулони39 грн замість 50,90 грн, знижка 23%.
  3. Вологі антибактеріальні серветки "День у День", 120 штук47 грн замість 71,90 грн, знижка 35%.
  4. Вологі серветки Mini Bee, 72 штуки37 грн замість 49,90 грн, знижка 26%.

Засоби гігієни

  1. Підгузки Huggies Classic – акційна ціна 270 грн.
  2. Щоденні прокладки Kotex – залежно від упаковки 35,50–73,50 грн.
  3. Lacalut – зубні пасти об'ємом 100 мл коштуватимуть близько 94–95 грн.
  4. Мило Dove, 135 г – 53 грн.
  5. Гель для душу Axe, 250 мл – 87,40 грн.
  6. Дезодорант Fa, 50 мл – 62–70 грн.
  7. Гель для гоління Gillette Mach3, 240 мл – 152 грн.
  8. Gillette Blue 3, 3 штуки – 79,50 грн.
Знижки на гелі для душу Axe та зубну пасту Lacalut у мережі "АТБ"
Знижки на гелі для душу Axe та зубну пасту Lacalut у мережі "АТБ"

Побутова хімія

  1. Domestos, 1 л – 167,80 грн103 грн, знижка 39%, економія 64,80 грн.
  2. WASH&FREE, гель для прання, 4 кг – 273,60 грн155,50 грн, знижка 43%, економія понад 118 грн.

Алкогольні напої та пиво

  1. Горілка "Хлібний Дар Класична", 1 л189 грн замість 269 грн, знижка 30%.
  2. Горілка Nikita, 700 мл179 грн замість 255,90 грн, знижка 30%.
  3. Jаgermeister, 500 мл – 389 грн замість 560 грн, знижка 31%.
  4. Shipmaster Spiced, 700 мл – 185 грн замість 249,90 грн, знижка 26%.
  5. Бренді "Легенди Колхіди", 500 мл – залежно від витримки 192,50–227,50 грн.
  6. Löwenbräu, 500 мл – близько 25,50–27 грн залежно від варіанту.
  7. Velkopopovický Kozel, 500 мл – близько 28 грн замість 46,90 грн, знижка 40%.
  8. Zibert 1906, 500 мл – 25 грн замість 37,60 грн, знижка 34%.
  9. Stella Artois, 4 пляшки по 500 мл – 165 грн замість 248,70 грн, знижка 34%.
  10. Somersby "Груша", 950 мл – 58 грн замість 89,90 грн, знижка 35%.
  11. "Опілля 1851", 1,1 л – 55,50 грн замість 83,70 грн, знижка 34%.
  12. "Львівське 1715", 1,42 л – 54,50 грн замість 81,70 грн, знижка 33%.
  13. "Чернігівське Біле" смак кавуна – акційна ціна становитиме 28,50 грн.
  14. Scotty West, 568 мл – близько 40 грн замість 50,90 грн, знижка 21%.
  15. Fratelli Fragolino Bianco, 1,5 л – 165 грн замість 276,90 грн, знижка 40%.
Пляшка горілки
Пляшка горілки "Хлібний Дар" зі знижкою

Як повідомляв Телеграф, під час вибору акційних товарів покупцям варто звертати увагу на вагу пакування та термін придатності продукції через можливі приховані переплати. Наприклад, крупа зі знижкою може здаватися дешевшою лише тому, що її маса становить 350 грамів замість 500, а продукти з терміном, що добігає кінця, магазину просто потрібно збути якнайшвидше.

Теги:
#Ціни #Знижки #АТБ