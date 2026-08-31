Після трагедії в ТЦ: як зараз працюють магазини "АТБ" під час тривоги та обстрілів

Чи можна залишатися в "АТБ" під час тривоги

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Після російських ударів по торговельних об’єктах дедалі більше питань виникає щодо роботи супермаркетів під час повітряної тривоги. Зокрема, чи зачиняють магазини "АТБ", якщо вони розташовані у торговельних центрах або поруч із ними.

"Телеграф" звернувся до служби підтримки мережі, щоб з’ясувати, чи є розпорядження припиняти роботу магазинів на час тривоги. Також ми запитали працівника "АТБ", що відбувається з покупцями, які залишаються у торговельному залі під час тривоги.

Чи зачиняють "АТБ" під час тривоги

У службі підтримки мережі "АТБ" на запит "Телеграфу" повідомили, що розпорядження про обов’язкове закриття магазинів під час повітряної тривоги наразі немає.

Це стосується магазинів мережі загалом, зокрема тих, що розташовані у торговельних центрах або поруч із ними.

Що буде з покупцем, який не хоче виходити

Працівник "АТБ" розповів "Телеграфу", що на практиці обслуговування під час сирени може не припинятися, а люди продовжують робити покупки.

"Всі ходять далі, роблять покупки. Обслуговування не зупиняється", — розповів співрозмовник "Телеграфу".

Чи можна перечекати небезпеку в АТБ

За словами працівника мережі, якщо людина вже перебуває у магазині під час тривоги, вона може залишатися всередині На запитання "Телеграфу", чи можна перечекати обстріл в "АТБ", а також отримати воду або зарядити телефон, працівник відповів:

"Так, звичайно".

Раніше "Телеграф" розповідав, що під час повітряної тривоги працівники та відвідувачі магазинів "АТБ" не завжди можуть скористатися укриттям безпосередньо на території торговельного об'єкта. Усе залежить від конкретного магазину.

Також "Телеграф" повідомляв, чому в "АТБ" обмежили продаж популярних продуктів, та на які товари тепер діють ліміти.