Його отрута може спричинити сильний біль: українка виявила небезпечного гостя просто у вазоні

Цю істоту варто роздивлятися здалеку

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У Карнаухівці Кам’янського району на Дніпропетровщині місцева жителька знайшла під квітковим вазоном самку каракурта. Цей отруйний павук може становити небезпеку для людини, а його укус — спричинити сильний біль та інші тяжкі симптоми.

Фото небезпечної знахідки опублікував місцевий Telegram-канал.

Каракурт. Фото: Telegram-канал ХК 🇺🇦 Каменское

Як упізнати каракурта

Самиця каракурта має тіло насичено чорного кольору та велике округле черевце. Як пояснює Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб, саме статевозрілі самиці становлять найбільшу небезпеку для людини.

На черевці можуть бути червоні плями, проте в дорослих самиць вони можуть зникати. Тож відсутність яскравих цяток не означає, що павук безпечний. Роздивлятися підозрілу знахідку слід на відстані, не торкаючись її руками.

Самець та самиця каракурта

Чим небезпечний каракурт

За інформацією Національної служби здоров’я України, каракурт вважається найнебезпечнішим павуком в Україні. Підступність його укусу полягає в тому, що спочатку людина може майже нічого не відчути. Проте згодом здатен виникнути сильний пекучий біль, який поширюється тілом. Серед інших можливих проявів — судоми, слабкість, нудота, задишка та підвищення температури. За таких симптомів потрібна невідкладна медична допомога.

Що робити в разі укусу

Якщо є підозра на укус каракурта, потрібно якнайшвидше звернутися по медичну допомогу. Місце укусу можна промити водою з милом, обробити антисептиком і прикласти холодний компрес через тканину. Розчісувати шкіру, видавлювати або відсмоктувати отруту не можна.

Раніше у Запоріжжі місцеві мешканці помітили величезного павука. Фото незвичної знахідки опублікували в одному з місцевих Telegram-каналів. Найімовірніше, на знімку — південноруський тарантул (мизгир).