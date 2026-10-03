Живе у норі та носить малюків на спині: яку незвичну знахідку помітили в Запоріжжі (фото)

Виглядає небезпечно, але чи справді це так

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У Запоріжжі місцеві мешканці помітили величезного павука. Фото незвичної знахідки опублікували в одному з місцевих Telegram-каналів.

Найімовірніше, на знімку — південноруський тарантул (мизгир). "Телеграф" розповість, чим особливий цей павук, чому на його черевці можна побачити десятки маленьких павучат і чи становить він небезпеку для людини.

Тарантул в Запоріжжі. Фото: eto_zp/Telegram

Найбільший павук України

Південноруський тарантул (Lycosa singoriensis) — один із найбільших павуків, яких можна зустріти в Україні. Найчастіше він мешкає у степових, сухих і добре прогрітих місцевостях.

Південноруський тарантул має кремезне тіло, вкрите густими волосками. Забарвлення зазвичай варіюється від сіруватого та бурого до майже чорного, а на головогрудях і черевці можуть бути помітні світліші та темніші візерунки.

За розміром це справді великий для української фауни павук: довжина його тіла може сягати приблизно 3–4 сантиметрів, а з урахуванням довгих ніг він виглядає значно більшим. Самки зазвичай більші за самців.

Самка павука

На відміну від павуків, які плетуть великі ловчі сітки, тарантул полює інакше. Він облаштовує вертикальну нору в землі та використовує її як укриття. Павук може довго залишатися поблизу свого сховку, очікуючи на здобич. Коли відповідний момент настає, він швидко атакує та повертається до нори.

Тарантул біля нори. Фото: nature.kr

Найцікавіше — його потомство

Найцікавіше починається після появи потомства. Щойно маленькі павучки вилуплюються, вони забираються на тіло самки й деякий час залишаються там.

Вони можуть сидіти на її спині та черевці й таким чином пересуватися разом із нею. Для молодняку це своєрідний період захисту, перш ніж павучата почнуть самостійне життя.

Самка тарантула з павученятами

Чи небезпечний мизгир

Попри грізний вигляд, південноруський тарантул не становить смертельної небезпеки для людини. Його укус може бути болісним і за відчуттями та наслідками його можна порівняти з укусом шершня або бджоли.

На місці укусу може з'явитися локальний біль, почервоніння, набряк або невелике печіння. У чутливих людей чи алергіків можлива сильніша реакція, зокрема незначне підвищення температури.

Чому він може вкусити

Сам по собі тарантул не шукає зустрічі з людиною. Укус для нього — насамперед спосіб захиститися, коли павук відчуває безпосередню загрозу.

Найчастіше тарантул може вкусити, якщо випадково на нього наступити, притиснути або спробувати взяти до рук. Якщо павук заповз у будинок чи опинився на подвір’ї, його можна обережно накрити банкою або коробкою, підсунути знизу картон і винести надвір.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українка знайшла у будинку великого павука, головна небезпека якого не в отруті.