Его яд может вызвать сильную боль: украинка обнаружила опасного гостя прямо в горшке
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Это существо следует рассматривать издалека
В Карнауховке Каменского района Днепропетровщины местная жительница нашла под цветочным вазоном самку каракурта. Этот ядовитый паук может представлять опасность для человека, а его укус — вызвать сильную боль и другие тяжелые симптомы.
Фото опасной находки опубликовал местный Telegram-канал.
Как узнать каракурта
Самка каракурта имеет тело насыщенно черного цвета и большое округлое брюшко. Как объясняет Одесский областной центр контроля и профилактики болезней, именно половозрелые самки представляют наибольшую опасность для человека.
На брюшке могут быть красные пятна, однако у взрослых самок они могут исчезать. Так что отсутствие ярких точек не означает, что паук безопасен. Рассматривать подозрительную находку следует на расстоянии, не касаясь ее руками.
Чем опасен каракурт
По информации Национальной службы здоровья Украины, каракурт считается самым опасным пауком в Украине. Коварство его укуса состоит в том, что поначалу человек может почти ничего не почувствовать. Однако впоследствии способна возникнуть сильная жгучая боль, которая распространяется по телу. Среди других возможных проявлений – судороги, слабость, тошнота, одышка и повышение температуры. При таких симптомах требуется неотложная медицинская помощь.
Что делать в случае укуса
Если есть подозрение на укус каракурта, нужно как можно быстрее обратиться за помощью. Место укуса можно промыть водой с мылом, обработать антисептиком и приложить холодный компресс через ткань. Расчесывать кожу, выдавливать или отсасывать яд нельзя.
Ранее в Запорожье местные жители заметили огромного паука. Фото необычной находки было опубликовано в одном из местных Telegram-каналов. Скорее всего, на снимке – южнорусский тарантул (мизгирь).