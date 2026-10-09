Его яд может вызвать сильную боль: украинка обнаружила опасного гостя прямо в горшке

Это существо следует рассматривать издалека

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В Карнауховке Каменского района Днепропетровщины местная жительница нашла под цветочным вазоном самку каракурта. Этот ядовитый паук может представлять опасность для человека, а его укус — вызвать сильную боль и другие тяжелые симптомы.

Фото опасной находки опубликовал местный Telegram-канал.

Каракурт. Фото: Telegram-канал ХК Каменское

Как узнать каракурта

Самка каракурта имеет тело насыщенно черного цвета и большое округлое брюшко. Как объясняет Одесский областной центр контроля и профилактики болезней, именно половозрелые самки представляют наибольшую опасность для человека.

На брюшке могут быть красные пятна, однако у взрослых самок они могут исчезать. Так что отсутствие ярких точек не означает, что паук безопасен. Рассматривать подозрительную находку следует на расстоянии, не касаясь ее руками.

Самец и самка каракурта

Чем опасен каракурт

По информации Национальной службы здоровья Украины, каракурт считается самым опасным пауком в Украине. Коварство его укуса состоит в том, что поначалу человек может почти ничего не почувствовать. Однако впоследствии способна возникнуть сильная жгучая боль, которая распространяется по телу. Среди других возможных проявлений – судороги, слабость, тошнота, одышка и повышение температуры. При таких симптомах требуется неотложная медицинская помощь.

Что делать в случае укуса

Если есть подозрение на укус каракурта, нужно как можно быстрее обратиться за помощью. Место укуса можно промыть водой с мылом, обработать антисептиком и приложить холодный компресс через ткань. Расчесывать кожу, выдавливать или отсасывать яд нельзя.

Ранее в Запорожье местные жители заметили огромного паука. Фото необычной находки было опубликовано в одном из местных Telegram-каналов. Скорее всего, на снимке – южнорусский тарантул (мизгирь).