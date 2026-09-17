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Справжній мутант: павук-гігант налякав мешканця Івано-Франківська (фото)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Павук оселився біля людей Новина оновлена 17 вересня 2026, 16:45
Павук оселився біля людей. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Арахнід мирно відпочивав на стіні

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Мешканець Івано-Франківська зіткнувся з несподіваною і досить лячною знахідкою. На стіні в під’їзді його багатоповерхового будинку оселився незвичайний сусід.

Величезний чорний павук вирішив переїхати ближче до людей. У мережі непроханого гостя вже охрестили "справжнім мутантом".

На знімку, ймовірно, знято великого представника сімейств Tegenaria/Eratigena (відомі як домові павуки й павуки-тегенарії). Попри жахливий вигляд, дані арахніди не становлять загрози для людини.

Павук в Івано-Франківську
Павук в Івано-Франківську/Фото: t.me/truexafrankivsk
  • Небезпека: Ні ті, ні інші не становлять смертельну небезпеку для людини. Павук не виявляє агресії першим і кусається лише у крайньому разі — якщо на нього випадково наступити чи затиснути у руці.
  • Симптоми укусу: Укус такого павука можна порівняти з укусом оси — він неприємний, може викликати локальне почервоніння і невелику припухлість, але серйозної шкоди здоров’ю не завдасть.
  • Користь для людини: Контролюють популяцію мух, комарів та інших комах.

Фахівці радять у разі зустрічі з подібними "сусідами" не панікувати та не вбивати їх без потреби. Найбезпечніший варіант — накрити павука склянкою чи банкою, обережно підсунути знизу щільний аркуш паперу та винести надвір.

Нагадаємо, на Вінниччині жінка виявила несподіваного "гостя" у кімнаті своєї дитини. Ним виявилася самка величезного павука-вовка.

Теги:
#Івано-Франківська область #Павук