Справжній мутант: павук-гігант налякав мешканця Івано-Франківська (фото)
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Арахнід мирно відпочивав на стіні
Мешканець Івано-Франківська зіткнувся з несподіваною і досить лячною знахідкою. На стіні в під’їзді його багатоповерхового будинку оселився незвичайний сусід.
Величезний чорний павук вирішив переїхати ближче до людей. У мережі непроханого гостя вже охрестили "справжнім мутантом".
На знімку, ймовірно, знято великого представника сімейств Tegenaria/Eratigena (відомі як домові павуки й павуки-тегенарії). Попри жахливий вигляд, дані арахніди не становлять загрози для людини.
- Небезпека: Ні ті, ні інші не становлять смертельну небезпеку для людини. Павук не виявляє агресії першим і кусається лише у крайньому разі — якщо на нього випадково наступити чи затиснути у руці.
- Симптоми укусу: Укус такого павука можна порівняти з укусом оси — він неприємний, може викликати локальне почервоніння і невелику припухлість, але серйозної шкоди здоров’ю не завдасть.
- Користь для людини: Контролюють популяцію мух, комарів та інших комах.
Фахівці радять у разі зустрічі з подібними "сусідами" не панікувати та не вбивати їх без потреби. Найбезпечніший варіант — накрити павука склянкою чи банкою, обережно підсунути знизу щільний аркуш паперу та винести надвір.
Нагадаємо, на Вінниччині жінка виявила несподіваного "гостя" у кімнаті своєї дитини. Ним виявилася самка величезного павука-вовка.