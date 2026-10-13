Не викидайте стару щітку для волосся: цікаві способи дати їй друге життя

З неї можна зробити помічника для прибирання, творчих проєктів і догляду за домашнім улюбленцем

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Коли щітка для волосся зношується, втрачає вигляд або вже не розчісує як слід, її зазвичай викидають. Та навіть стара річ може стати в пригоді вдома. З неї можна зробити декоративну композицію, створювати незвичайні візерунки, прибирати шерсть або облаштувати коту місце, де він зможе чесатися сам.

Разом із HouseDigest зібрали ідеї повторного використання щіток: від підставки для квітів до котячого масажера.

Щітка для прибирання та догляду за котом

Щоб після підмітання волосся та шерсть не залишалися на вінику, приклейте до краю совка гребінець із міцними пластиковими щетинками, розташованими на відстані одна від одної. Зніміть або відріжте ручку, покладіть гребінець боком і прикріпіть гарячим клеєм до верхнього краю совка. Проведіть щетиною віника по гребінцю, щоб легко зняти зібране волосся та шерсть.

Як легко очистити віник від зібраного волосся. Скріншот 5-MINUTE MAGIC/YouTube

Стару щітку можна пристосувати й для самостійного вичісування кота. Закріпіть її щетинками назовні на ніжці столу, стійці ліжка або стіні – приблизно на висоті тіла тварини. Для цього підійдуть міцні клейкі смужки 3M.

Ідеї для рукоділля та декору

Щетина допоможе зробити пряжу пухнастою – для в’язаних спицями чи гачком виробів. Залиште кілька довгих кінців нитки вільними й ретельно розчешіть їх старою щіткою. Це потребує часу, зате пряжа стане об’ємнішою.

Також стару щітку можна використовувати й для малювання. Нанесіть фарбу на щетину та проведіть нею по поверхні. Якщо нанести кілька шарів фарби різних кольорів, вийде багатошаровий малюнок. Ще один варіант – текстурувати щіткою щойно пофарбовану стіну, малюючи кола, хвилі чи інші повторювані візерунки.

Щітка може слугувати і підставкою для квітів. Для цього відріжте ручку щітки й покладіть її посередині миски або тарілки. Вставте стебла між щетинками – вони підтримуватимуть квіти вертикально. Найкраще для цього підійде щітка з густою щетиною.

Зі старої щітки можна зробити підставку для живих квітів. Скріншот Dan Cooper Garden/YouTube

Невеликі речі для дому зі старої щітки

Плоска кругла щітка з густою щетиною може стати підставкою для записок або світлин. Для цього покладіть її на стіл, а між щетинками вставте картку або фото.

Із невеликої круглої щітки з пластиковою щетиною можна зробити іграшку-антистрес. Витягніть щетинки – і пружну основу можна буде натискати всередину, а потім відпускати, щоб вона повернулася назад.

Перед повторним використанням щітку потрібно очистити. Вийміть волосся гребінцем, а щетину замочіть до 30 хвилин у суміші теплої води й білого оцту в рівних частинах. Залишки бруду можна відчистити старою зубною щіткою.

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