Побачити Олешки вільними. Історії людей, які пережили російську окупацію

Після шестиденного перемир'я та складної гуманітарної операції сотні людей змогли залишити окуповане місто

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З окупованих Росією Олешків на Херсонщині змогли виїхати близько 750 людей. 17 автобусів вивезли тих, хто через РФ та Білорусь прямував на підконтрольну Україні територію, а ще чотири — на окуповану та в Росію. "Телеграф" слідкував за шестиденною гуманітарною операцією онлайн.

Свідчення очевидців про те, що насправді відбувається в Олешках публікує BILD.

Світлані Василівні - 90 років, з них 64 вона прожила в Олешках. З початку окупації у 2022 році вона майже не виходила на вулицю. Після руйнації Каховської ГЕС перший поверх її будинку затопило. Пізніше, н другому поверсі сталась пожежа.

Спочатку літній жінці допомагали в церкві, а ще вона мала курей. Та коли паркан зруйнувало снарядом, домашню птицю винищили собаки.

Евакуйованим з окупованих Олешок надають медичну допомогу й гарячу їжу/ bild.de Джерело: bild.de

Світлана на момент прибуття в Україну важить 55 кілограмів. Каже - з їжі було тільки трохи зерна, та воно настільки набридло, що його більше не могла їсти.

Вікна були вибиті, всередині все згоріло, труби лопнули, опалення не було — перераховує видання побутові умови пенсіонерки. "Я відчувала лише цю порожнечу. У мене боліло серце. [...] Мені було холодно. Не знаю, як я це пережила, — каже Світлана і наголошує — Я така рада, що тепер перебуваю в Україні".

Евакуація дала мешканцям окупованих Олешок змогу дістатися підконтрольної Україні території/ bild.de Джерело: bild.de

Володимиру Золакі 66 років. В пошуках їжі він у супроводі трьох жінок пішов в сусідній населений пункт. Вони підірвались на міні. Володимир мав поранення ніг, але змін врятувати та довезти до лікарні трьох жінок, які мали настільки серйозні травми, що навіть не змогли евакуюватись з Олешек.

Людмила Озелова народилась в Олешках і прожила все своє життя - 70 років. Зі сльозами на очах вона згадує, яким чудовим було місто. Прагне, якщо доживе знову побачити Олешки після деокупації: "Якщо я ще доживу до цього, то так. Я так сильно хочу дожити до цього. Побачити Олешків знову вільними".

Серед історій — возз'єднання родини. Дві сестри та їхня мати не бачили свого батька та чоловіка два роки. Момент їхньої зустрічі зафільмували журналісти.

Частині жителів Олешків, які після повернення не мали українських документів, Державна міграційна служба допомагає оформити нові паспорти.

Як повідомляв "Телеграф", в окупованих Олешках на Херсонщині дорога до найближчого місця, де можна купити їжу, займає п’ять небезпечних годин. Олешки окуповані з 24 лютого 2022 року, а від кінця травня 2026-го місто відрізане від постачання. Під час евакуації тим, хто залишився підвезли продукти та ліки.