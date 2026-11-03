Як із Pinterest: родина переселенців власноруч перетворила столітню мазанку на сучасну оселю (фото)

Після виїзду з окупованих Циркунів подружжя власноруч облаштувало житло на хуторі, використавши старі меблі й двері

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Наталі Ал Баз та її чоловік Євген Середа перетворили покинуту хату на хуторі під Богодуховом на затишне помешкання. Родина, яка оселилася там після евакуації з Циркунів, показала оновлені кімнати та стан будинку до ремонту.

Результатом родина поділилася в Threads на сторінці @khutoraesthetic. Наприкінці добірки авторка показала, з чого починалося облаштування оселі.

Столітня мазанка стала для родини облаштованим житлом після евакуації Джерело: Телеграф

"Це покинута хата-мазанка, якій 100+ років", – написала авторка сторінки @khutoraesthetic Наталі Ал Баз.

У Threads авторка показала перетворення хати віком понад 100 років Джерело: Телеграф

Ремонт почали після евакуації з Циркунів

Наталі, Євген та їхня донька Ріанна виїхали з окупованих Циркунів 1 березня 2022 року, розповідає "Накипіло". Спочатку прихисток їм дали друзі на хуторі. Згодом родині запропонували оглянути покинуті будинки, і вони знайшли хату з піччю.

Ремонтувати доводилося, одночасно живучи в тісному приміщенні. У відповіді під дописом Наталі описала початкові побутові умови.

"Ми випадково оселилися там після виїзду з окупації. Місця було дуже мало, нас 3 і увесь час там жили, ремонт робили без води, туалет на вулиці, вікна усі глухі", – розповіла авторка @khutoraesthetic.

Родина ремонтувала будинок, одночасно мешкаючи в ньому втрьох Джерело: Телеграф

Воду до будинку родина провела самотужки. Згодом довелося повністю перекласти стару грубу: вона почала сильно чадити. Для цього розібрали стіну й будували її заново, продовжуючи мешкати в хаті.

Ліжко з дверей і меблі з покинутих хат

Основою двоспального ліжка стали двоє старих дверей – його змайстрували Євген із братом. Спочатку родина навіть не мала матраца й застеляла нерівну поверхню знайденими речами. Ідея використати старі предмети збіглася з давнім бажанням Наталі облаштувати спальню в стилі кантрі.

Частину меблів знайшли в інших покинутих хатах на хуторі. Так до оселі потрапили стіл і шафа, а комод залишився від попереднього облаштування кімнати. Старі поверхні зачищали й фарбували. У добірці видно початковий стан меблів: потерті дерев’яні стільці, темну шафу та шухляду під час роботи.

Частину меблів для ремонту знайшли в покинутих будинках на хуторі Джерело: Телеграф

Оновлені стільці отримали різне оздоблення: один має коричневі сидіння й спинку та біло-коричневий каркас, інші – візерунчасту оббивку. Краї білого столу прикрашає різнокольоровий орнамент. Для полиць використали дошки зі старого паркану, а дверцята старого холодильника Наталі декорувала паличками від морозива.

Уживані меблі отримали нове оздоблення для оновленої оселі Джерело: Телеграф

Світлу шафу доповнили трафаретним декором, комоду надали зістареного вигляду. У кімнаті поєднали кругле дзеркало, сухі рослини та текстиль. Старе панцирне ліжко Євген укоротив і переробив на дитяче, щоб виділити доньці окреме місце.

Старі шафу й комод родина пристосувала до інтер’єру в стилі кантрі Джерело: Телеграф

Світлі кімнати, сучасний санвузол і декор власноруч

Зовні хату побілили та прикрасили синім геометричним орнаментом. Веранду оформили в м’яких біло-рожевих кольорах, а в санвузлі облаштували душову кабіну, унітаз і бойлер. На знімках світле оздоблення стін поєднується із зеленими декоративними рослинами.

У спальні з’явилися велике ліжко, подушки, покривало та полиця з гірляндою над узголів’ям. Глиняну стіну Наталі оздобила особливою технікою фарбування. Нові вікна стали подарунком від підписників: після її розповіді про старі розвалені рами люди почали надсилати гроші на заміну.

Спальню облаштували з текстилем, декоративною стіною та світлом гірлянди Джерело: Телеграф

Серед інших деталей інтер’єру – рожевий абажур із довгою бахромою, рельєфне оздоблення стіни та світлі штори. Наталі має освіту культурологині й раніше працювала артменеджеркою, але будівельного чи дизайнерського досвіду подружжя не мало. Перетворення оселі вона знімала для блогу "Естетика хутора".

Декор власноруч допоміг надати кімнатам індивідуального вигляду Джерело: Телеграф

Не всі роботи вдавалися з першого разу. Після завершення ремонту кухні восени крізь дірку в даху затекла вода, і шматок стелі впав. Наталі розповідала, що після цього вирішила зробити кухню ще кращою, ніж попереднього разу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про 3 способи оформити ванну кімнату по-новому: забудьте про плитку.