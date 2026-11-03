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Як із Pinterest: родина переселенців власноруч перетворила столітню мазанку на сучасну оселю (фото)

Автор
Юлія Закірова
Дата публікації
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Покинуту хату перетворили на затишне помешкання з оновленим фасадом та інтер’єром
Покинуту хату перетворили на затишне помешкання з оновленим фасадом та інтер’єром. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Після виїзду з окупованих Циркунів подружжя власноруч облаштувало житло на хуторі, використавши старі меблі й двері

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Наталі Ал Баз та її чоловік Євген Середа перетворили покинуту хату на хуторі під Богодуховом на затишне помешкання. Родина, яка оселилася там після евакуації з Циркунів, показала оновлені кімнати та стан будинку до ремонту.

Результатом родина поділилася в Threads на сторінці @khutoraesthetic. Наприкінці добірки авторка показала, з чого починалося облаштування оселі.

Колаж із жінкою біля білого фасаду із синім орнаментом, за столом у світлій кімнаті та в душовій кабіні
Столітня мазанка стала для родини облаштованим житлом після евакуації Джерело: Телеграф

"Це покинута хата-мазанка, якій 100+ років", – написала авторка сторінки @khutoraesthetic Наталі Ал Баз.

Відповідь khutoraesthetic у Threads про покинуту хату-мазанку віком понад 100 років
У Threads авторка показала перетворення хати віком понад 100 років Джерело: Телеграф

Ремонт почали після евакуації з Циркунів

Наталі, Євген та їхня донька Ріанна виїхали з окупованих Циркунів 1 березня 2022 року, розповідає "Накипіло". Спочатку прихисток їм дали друзі на хуторі. Згодом родині запропонували оглянути покинуті будинки, і вони знайшли хату з піччю.

Ремонтувати доводилося, одночасно живучи в тісному приміщенні. У відповіді під дописом Наталі описала початкові побутові умови.

"Ми випадково оселилися там після виїзду з окупації. Місця було дуже мало, нас 3 і увесь час там жили, ремонт робили без води, туалет на вулиці, вікна усі глухі", – розповіла авторка @khutoraesthetic.

Коментар про стан мазанки та відповідь khutoraesthetic про ремонт без води й проживання втрьох
Родина ремонтувала будинок, одночасно мешкаючи в ньому втрьох Джерело: Телеграф

Воду до будинку родина провела самотужки. Згодом довелося повністю перекласти стару грубу: вона почала сильно чадити. Для цього розібрали стіну й будували її заново, продовжуючи мешкати в хаті.

Ліжко з дверей і меблі з покинутих хат

Основою двоспального ліжка стали двоє старих дверей – його змайстрували Євген із братом. Спочатку родина навіть не мала матраца й застеляла нерівну поверхню знайденими речами. Ідея використати старі предмети збіглася з давнім бажанням Наталі облаштувати спальню в стилі кантрі.

Частину меблів знайшли в інших покинутих хатах на хуторі. Так до оселі потрапили стіл і шафа, а комод залишився від попереднього облаштування кімнати. Старі поверхні зачищали й фарбували. У добірці видно початковий стан меблів: потерті дерев’яні стільці, темну шафу та шухляду під час роботи.

Старі дерев’яні стільці, чоловік із меблевою шухлядою та темна шафа з червонуватою вставкою
Частину меблів для ремонту знайшли в покинутих будинках на хуторі Джерело: Телеграф

Оновлені стільці отримали різне оздоблення: один має коричневі сидіння й спинку та біло-коричневий каркас, інші – візерунчасту оббивку. Краї білого столу прикрашає різнокольоровий орнамент. Для полиць використали дошки зі старого паркану, а дверцята старого холодильника Наталі декорувала паличками від морозива.

М’яке крісло з вишитою подушкою, коричнево-білий стілець і стіл з орнаментом по краях
Уживані меблі отримали нове оздоблення для оновленої оселі Джерело: Телеграф

Світлу шафу доповнили трафаретним декором, комоду надали зістареного вигляду. У кімнаті поєднали кругле дзеркало, сухі рослини та текстиль. Старе панцирне ліжко Євген укоротив і переробив на дитяче, щоб виділити доньці окреме місце.

Світлі зістарені шафа й комод, кругле дзеркало з відображенням жінки та тумба біля ліжка
Старі шафу й комод родина пристосувала до інтер’єру в стилі кантрі Джерело: Телеграф

Світлі кімнати, сучасний санвузол і декор власноруч

Зовні хату побілили та прикрасили синім геометричним орнаментом. Веранду оформили в м’яких біло-рожевих кольорах, а в санвузлі облаштували душову кабіну, унітаз і бойлер. На знімках світле оздоблення стін поєднується із зеленими декоративними рослинами.

У спальні з’явилися велике ліжко, подушки, покривало та полиця з гірляндою над узголів’ям. Глиняну стіну Наталі оздобила особливою технікою фарбування. Нові вікна стали подарунком від підписників: після її розповіді про старі розвалені рами люди почали надсилати гроші на заміну.

Крісло й тумби біля вікна, застелене двоспальне ліжко та полиця з гірляндою над узголів’ям
Спальню облаштували з текстилем, декоративною стіною та світлом гірлянди Джерело: Телеграф

Серед інших деталей інтер’єру – рожевий абажур із довгою бахромою, рельєфне оздоблення стіни та світлі штори. Наталі має освіту культурологині й раніше працювала артменеджеркою, але будівельного чи дизайнерського досвіду подружжя не мало. Перетворення оселі вона знімала для блогу "Естетика хутора".

Рожевий абажур із бахромою, дитина біля світлої шафи та біле рельєфне оздоблення стіни
Декор власноруч допоміг надати кімнатам індивідуального вигляду Джерело: Телеграф

Не всі роботи вдавалися з першого разу. Після завершення ремонту кухні восени крізь дірку в даху затекла вода, і шматок стелі впав. Наталі розповідала, що після цього вирішила зробити кухню ще кращою, ніж попереднього разу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про 3 способи оформити ванну кімнату по-новому: забудьте про плитку.

Теги:
#Ремонт #Будинок