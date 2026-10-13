Не выбрасывайте старую щетку для волос: интересные способы дать ей вторую жизнь

Из нее можно сделать помощника для уборки, творческих проектов и ухода за домашним питомцем

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Когда щетка для волос изнашивается, теряет вид или уже не расчесывает как следует, ее обычно выбрасывают. Но даже старая вещь может пригодиться дома. Из нее можно сделать декоративную композицию, создавать необычные узоры, убирать шерсть или обустроить коту место, где он сможет чесаться сам.

Вместе с HouseDigest собрали идеи повторного использования щеток: от цветочной подставки до кошачьего массажера.

Щетка для уборки и ухода за котом

Чтобы после подметания волосы и шерсть не оставались на венике, приклейте к краю совка расческу с крепкими пластиковыми щетинками, расположенными на расстоянии друг от друга. Снимите или отрежьте ручку, положите щетку боком и прикрепите горячим клеем к верхнему краю совка. Проведите щетиной веника по расческе, чтобы легко снять собранные волосы и шерсть.

Как легко очистить веник от собранных волос. Скриншот 5-MINUTE MAGIC/YouTube

Старую щетку можно приспособить и для самостоятельного вычесывания кота. Закрепите ее щетинками наружу на ножке стола, стойке кровати или стене – примерно на высоте тела животного. Для этого подойдут крепкие клейкие полоски 3M.

Идеи для рукоделия и декора

Щетина поможет сделать пряжу пушистой – для вязаных спицами или крючком изделий. Оставьте несколько длинных концов нити свободными и тщательно расчешите их старой щеткой. Это требует времени, зато пряжа станет более объемной.

Также старую щетку можно использовать и для рисования. Нанесите краску на щетину и проведите ею по поверхности. Если нанести несколько слоев краски разных цветов, получится многослойный рисунок. Еще один вариант – текстурировать щеткой только что окрашенную стену, рисуя круги, волны или другие повторяющиеся узоры.

Щетка может послужить и цветочной подставкой. Для этого отрежьте ручку щетки и положите ее посередине миски или тарелки. Вставьте стебли между щетинками – они будут поддерживать цветы вертикально. Лучше всего подойдет щетка с густой щетиной.

Из старой щетки можно сделать подставку для живых цветов. Скриншот Dan Cooper Garden/YouTube

Небольшие вещи для дома из старой щетки

Плоская круглая щетка с густой щетиной может стать подставкой для записок или фотографий. Для этого положите расческу на стол и вставьте карту или фото между щетинками.

Из небольшой круглой щетки с пластиковой щетиной можно сделать игрушку-антистресс. Вытяните щетинки – и упругое основание можно будет нажимать внутрь, а затем отпускать, чтобы она вернулась назад.

Перед повторным использованием щетку следует очистить. Извлеките волосы расческой, а щетину замочите до 30 минут в смеси теплой воды и белого уксуса в равных частях. Остатки грязи можно отчистить старой зубной щеткой.

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