Чому з Олешок не всі повернулися до України: Лубінець розкрив подробиці

Що буде з тими, хто залишився

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Частина жителів окупованих Олешок на Херсонщині вирішила не виїжджати під час евакуації. Людям, які залишилися в місті, доставили гуманітарну допомогу.

Про це 2 листопада на пресконференції повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає кореспондент "Телеграфу". Він розповів про подальшу підтримку цих громадян, а також про тих, хто попросив організувати виїзд до Росії чи на інші окуповані території.

Допомогу доставлятимуть регулярно

За словами омбудсмена, для жителів, які вирішили залишитися в Олешках, уже передали значний обсяг гуманітарної допомоги. Водночас важливо забезпечити не разову, а постійну підтримку.

"Деякі громадяни захотіли залишитися фізично в Олешках. Їм привезли велику гуманітарну допомогу".

Лубінець зазначив, що питання регулярного постачання допомоги вже обговорили з Яною Лантратовою.

"Доставка гуманітарної допомоги тим, хто залишився, має бути системною. Домовились з Лантратовою, щоб ця допомога була хоча б раз на місяць".

Частина людей попросила виїхати до РФ

Окремо омбудсмен згадав про людей, які не захотіли їхати на підконтрольну Україні територію.

"Були ті, хто попросили виїхати в РФ чи на тимчасово окуповані території, адже там перебувають їхні родичі".

Раніше "Телеграф" розповідав про історії людей з Олешок, які пережили російську окупацію.