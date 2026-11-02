Чому з Олешок не всі повернулися до України: Лубінець розкрив подробиці
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Що буде з тими, хто залишився
Частина жителів окупованих Олешок на Херсонщині вирішила не виїжджати під час евакуації. Людям, які залишилися в місті, доставили гуманітарну допомогу.
Про це 2 листопада на пресконференції повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає кореспондент "Телеграфу". Він розповів про подальшу підтримку цих громадян, а також про тих, хто попросив організувати виїзд до Росії чи на інші окуповані території.
Допомогу доставлятимуть регулярно
За словами омбудсмена, для жителів, які вирішили залишитися в Олешках, уже передали значний обсяг гуманітарної допомоги. Водночас важливо забезпечити не разову, а постійну підтримку.
"Деякі громадяни захотіли залишитися фізично в Олешках. Їм привезли велику гуманітарну допомогу".
Лубінець зазначив, що питання регулярного постачання допомоги вже обговорили з Яною Лантратовою.
"Доставка гуманітарної допомоги тим, хто залишився, має бути системною. Домовились з Лантратовою, щоб ця допомога була хоча б раз на місяць".
Частина людей попросила виїхати до РФ
Окремо омбудсмен згадав про людей, які не захотіли їхати на підконтрольну Україні територію.
"Були ті, хто попросили виїхати в РФ чи на тимчасово окуповані території, адже там перебувають їхні родичі".
Раніше "Телеграф" розповідав про історії людей з Олешок, які пережили російську окупацію.