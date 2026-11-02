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В Україні створять Центр повернення цивільних із окупації та полону: що відомо

Автор
Вадим Михальченко ,
Дата публікації
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Омбудсман розповів про евакуацію з Олешок Новина оновлена 02 листопада 2026, 14:54
Омбудсман розповів про евакуацію з Олешок. Фото Колаж "Телеграфу"

Дмитро Лубінець підбив підсумки гуманітарної місії в Олешках

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На базі Офісу омбудсмана в Україні буде створений Центр повернення цивільних громадян з окупованих Росією територій. Завдяки цьому планується налагодити системну роботу з визволення українців з російського полону.

Про це на пресконференції 2 листопада заявив омбудсман Дмитро Лубінець, передає кореспондент "Телеграфу". Головною темою розмови із журналістами стала евакуація цивільного населення з окупованих Олешок на Херсонщині.

"На базі офісу омбудсмена буде створений центр повернення цивільних громадян України, адже ця робота зараз не системна", — сказав Лубінець.

Дмитро Лубінець
Дмитро Лубінець

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