Перевірте бабусині серванти: молодь зацікавилася фігурками із СРСР (фото)

Інтерес викликають фігурки незвичайної форми

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Порцелянові статуетки радянської доби приваблюють молодих українців, які майже не застали той час. Фігурки зі старих шаф переїжджають у сучасні інтер’єри та колекції.

Покупців насамперед цікавлять незвичайні речі із власною історією.

Які статуетки приваблюють молодь

Особливий інтерес викликають порцелянові фігурки незвичайної форми та рідкісні екземпляри. Любителі вінтажу придивляються і до декоративних тарілок, чашок, чайників, молочників та блюдців. Предмети, які роками лежали на горищах та старих дачах, знову з’являються у домашніх інтер’єрах.

Серед затребуваних колекційних речей – фігурки з обмежених серій та експериментальні зразки. Такі предмети цінують, зокрема тому, що в хорошому стані збереглося мало екземплярів.

Причини збирати такі речі у поколінь є різні. Для тих, чия молодість припала на радянські часи, порцеляна пов’язана з особистими спогадами. Молодих любителів вінтажу приваблюють незвичайна форма та історія предмета. Статуетка може стати самостійною знахідкою для інтер’єру чи початком колекції.

Продаж фарфорових статуеток. Скріншот: ОЛХ

Від чого залежить цінність радянської порцеляни

Оцінюючи статуетку, враховують виробника, рік виготовлення, заводське тавро та стан. На колекційну вартість також впливають рідкість моделі чи серії, тираж, комплектність та попит. Тому предмети одного віку можуть викликати різний інтерес у покупців: вік лише одна з характеристик.

Високу ціну можуть отримати насамперед рідкісні колекційні екземпляри. Для фарфору особливо важливі відомості про фабрику та випуск: вони допомагають зрозуміти місце фігурки в історії виробництва. Щоб вивчити такі предмети, звертаються до книг та каталогів, розбираються в особливостях окремих підприємств, складі матеріалу та тиражах.

Порцелянові статуетки. Фото: згенеровано ШІ/"Телеграф"

При продажу враховують назву виробника, маркування та рік випуску. Ці дані звіряють з інформацією про схожі екземпляри на спеціалізованих майданчиках та результатами завершених торгів. Так можна оцінити конкретну фігурку з урахуванням її особливостей, стану та попиту на відповідну серію.

Інтерес до порцеляни зростає і натомість ширшого захоплення вінтажем. У сучасні колекції та інтер’єри повертаються старі сервізи, кришталеві вази, плівкові фотоапарати, меблі та настінні килими. Колекціонери також стежать за ялинковими прикрасами, вініловими платівками, програвачами та старими іграшками.

Як повідомляв "Телеграф", на eBay виставили радянську фарфорову ступку для подрібнення спецій з позначенням СРСР. Продавець називає її вінтажною кавомолкою та просить $50,43 – близько 2 200 грн. Радянське походження та незвичайний вигляд предмета стали частиною пропозиції покупцям: кухонне начиння представляють як вінтажний декор. На тому самому майданчику за іншу радянську ручну кавомолку з металу та дерева просять $119,99 – близько 5 300 грн. Різниця в ціні стосується окремих предметів і не дає загальної оцінки всього радянського начиння.