Проверьте бабушкины серванты: молодежь заинтересовалась фигурками из СССР (фото)

Интерес вызывают фигурки необычной формы

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Фарфоровые статуэтки советской эпохи привлекают молодых украинцев, которые почти не застали то время. Фигурки из старых шкафов переезжают в современные интерьеры и коллекции.

Покупателей прежде всего интересуют необычные вещи с собственной историей.

Какие статуэтки привлекают молодежь

Особый интерес вызывают фарфоровые фигурки необычной формы и редкие экземпляры. Любители винтажа присматриваются и к декоративным тарелкам, чашкам, чайникам, молочникам и блюдцам. Предметы, которые годами лежали на чердаках и старых дачах, снова появляются в домашних интерьерах.

Среди востребованных коллекционных вещей – фигурки из ограниченных серий и экспериментальные образцы. Такие предметы ценят, в частности, потому, что в хорошем состоянии сохранилось мало экземпляров.

Причины собирать такие вещи у поколений разные. Для тех, чья молодость пришлась на советское время, фарфор связан с личными воспоминаниями. Молодых любителей винтажа привлекают необычная форма и история предмета. Статуэтка может стать самостоятельной находкой для интерьера или началом коллекции.

Продажа фарфоровых статуэток. Скриншот: ОЛХ

От чего зависит ценность советского фарфора

Оценивая статуэтку, учитывают производителя, год изготовления, заводское клеймо и состояние. На коллекционную стоимость также влияют редкость модели или серии, тираж, комплектность и спрос. Поэтому предметы одного возраста могут вызывать разный интерес у покупателей: возраст – лишь одна из характеристик.

Высокую цену могут получить прежде всего редкие коллекционные экземпляры. Для фарфора особенно важны сведения о фабрике и выпуске: они помогают понять место фигурки в истории производства. Чтобы изучить такие предметы, обращаются к книгам и каталогам, разбираются в особенностях отдельных предприятий, составе материала и тиражах.

Фарфоровые статуэтки. Фото: сгенерировано ИИ / "Телеграф"

При продаже учитывают название производителя, маркировку и год выпуска. Эти данные сверяют с информацией о похожих экземплярах на специализированных площадках и результатами завершённых торгов. Так можно оценить конкретную фигурку с учётом её особенностей, состояния и спроса на соответствующую серию.

Интерес к фарфору растёт на фоне более широкого увлечения винтажем. В современные коллекции и интерьеры возвращаются старые сервизы, хрустальные вазы, плёночные фотоаппараты, мебель и настенные ковры. Коллекционеры также следят за ёлочными украшениями, виниловыми пластинками, проигрывателями и старыми игрушками.

Как сообщал "Телеграф", на eBay выставили советскую фарфоровую ступку для измельчения специй с обозначением СССР. Продавец называет её винтажной кофемолкой и просит $50,43 – около 2 200 грн. Советское происхождение и необычный вид предмета стали частью предложения покупателям: кухонную утварь представляют как винтажный декор. На той же площадке за другую советскую ручную кофемолку из металла и дерева просят $119,99 – около 5 300 грн. Разница в цене касается отдельных предметов и не дает общей оценки всей советской утвари.