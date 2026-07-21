Не викидайте білий пакетик із коробки з взуттям: ось для чого потрібен силікагель

Цей засіб може врятувати мокрий телефон, документи і не лише

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Кожен, хто купував нове взуття, сумку чи техніку, хоч раз тримав у руках маленький білий пакетик із написом "не їсти". Дуже часто він одразу ж вирушає в сміття — а дарма. Силікагель, який виробники кладуть в упаковку, здатний розв'язати одразу кілька побутових проблем, пов'язаних із вологістю.

Про це пише словацьке видання Sikovnik.sk. Фахівці пояснюють, що цей пористий матеріал вміє "забирати" вологу з повітря та утримувати її у собі.

Поверхня силікагелю здатна зв'язувати дивовижно велику кількість води. Саме тому він ефективний там, де звичне "сушіння на батареї" завдає більше шкоди, ніж користі, наприклад, для шкіряного взуття чи електроніки.

Як використовувати силікагель вдома

Сушіння мокрого взуття. Вийміть устілки та шнурки, покладіть усередину 4–8 пакетиків із силікагелем і залиште на ніч. Взуття висохне без пошкоджень.

Вийміть устілки та шнурки, покладіть усередину 4–8 пакетиків із силікагелем і залиште на ніч. Взуття висохне без пошкоджень. Шафа для взуття. 2–6 пакетиків, розкладені по кутках, позбавлять затхлого запаху, який з'являється через вологу.

2–6 пакетиків, розкладені по кутках, позбавлять затхлого запаху, який з'являється через вологу. Прикраси. Силікагель у шкатулці захистить срібло та інші метали від тьмяніння, особливо якщо шкатулка стоїть у ванній кімнаті.

Силікагель у шкатулці захистить срібло та інші метали від тьмяніння, особливо якщо шкатулка стоїть у ванній кімнаті. Сипучі продукти. Пакетик поруч із рисом, борошном або сушеними грибами вбереже їх від вологи. При цьому пам'ятайте, що силікагель не можна класти безпосередньо в продукти.

Пакетик поруч із рисом, борошном або сушеними грибами вбереже їх від вологи. При цьому пам'ятайте, що силікагель не можна класти безпосередньо в продукти. Документи та фотографії. Кілька пакетиків у коробці з паперами, які зберігаються в сирому приміщенні, знижують ризик появи плісняви.

Кілька пакетиків у коробці з паперами, які зберігаються в сирому приміщенні, знижують ризик появи плісняви. Фототехніка та дрібна електроніка. Пакетик у сумці для камери чи чохлі для навушників захищає техніку від конденсату.

Пакетик у сумці для камери чи чохлі для навушників захищає техніку від конденсату. Мокрий телефон. Вимкніть пристрій, вийміть SIM-карту й, якщо можливо, батарею, витріть його зовні та залиште на 24–48 годин у контейнері з силікагелем. Це безпечний спосіб урятувати телефон від вологи.

Силікагель можна знайти в коробці із взуттям або у нових сумках. Фото з відкритих джерел

Чи можна використовувати силікагель повторно

За бажання силікагель можна "оживити", просушивши його в духовці за температури близько 120°C протягом 1–2 годин. Але робити це можна тільки з герметичними пакетиками без синіх індикаторів і не залишати їх без нагляду.

І головне правило — силікагель потрібно тримати в недоступному для дітей і тварин місці, оскільки вдихання пилу або проковтування кульок небезпечне для здоров'я.

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