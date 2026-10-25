Укр

Не кладите эти дрова в печь: от них мало тепла, а дымоход забивается

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Не все дрова подходят для отопления
Не все дрова подходят для отопления. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Ошибки при разжигании могут дорого стоить

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Дрова, заготовленные для отопления дома, могут казаться сухими, хотя внутри в них всё ещё много влаги. Хорошие дрова горят жарко, чисто и долго. Плохие оставят вас мёрзнуть в задымлённой комнате, а то и забьют дымоход опасным креозотом.

Неважно, отапливаете ли вы весь дом или хотите создать уютную атмосферу на вечер: выбирать дрова нужно правильно. Рассказываем, на что обратить внимание.

Какие дрова дают больше тепла

Древесина горит наиболее эффективно при влажности 20% или ниже. Для печи выбирайте сухие, выдержанные дрова: они дают более горячий огонь и меньше дыма. Проверить влажность поможет влагомер.

Если влагомера нет, воспользуйтесь проверенным годами народным способом: ударьте два полена друг о друга. Сухое дерево издаст резкий "звон", влажное – глухой "тук". Осмотрите и сами поленья: на торцах высушенной древесины часто появляются трещины, а кора может отслаиваться.

Свежесрубленным дровам нужно время, чтобы высохнуть. Хвойные породы сушат не менее 6 месяцев, лиственные – 12 месяцев.

Какие дрова выбрать для отопления

Для зимнего отопления лучше подходят лиственные породы. Они плотнее, а значит, в одном полене содержится больше потенциальной энергии, чем в хвойном, отмечает Acleanerchimney. Лиственные дрова горят медленнее и жарче, оставляя слой углей, долго сохраняющий тепло.

  • Дуб: считается лучшими универсальными дровами. Горит жарко и медленно, но сохнет долго – часто 1–2 года.
  • Ясень: горит ровно и жарко. В нём мало влаги, а расколоть его легче, чем дуб.
  • Клён: хорошо отдаёт тепло и приятно пахнет.
  • Бук: даёт много тепла, но сохнет долго.
Правильно выбранные дрова помогут поддерживать тепло дома. Фото сгенерировано ИИ

Какие дрова лучше не использовать

Свежесрубленная и плохо высушенная древесина не даст хорошего огня и тепла. При горении влажных дров появляется много дыма и накапливается креозот в дымоходе. Это серьёзная пожарная опасность.

Для отопления дома лучше не выбирать хвойные породы. Они хорошо подходят для растопки, поскольку легко загораются, но горят очень быстро и часто содержат много смолы. Из-за этого образуется больше креозота.

Не сжигайте в печи старую мебель и окрашенную древесину: при горении они выделяют токсичные вещества.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем выгоднее отапливать дом этой зимой – дровами или газом.

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#Отопление #Дрова #Лайфхак