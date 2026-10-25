Не кладите эти дрова в печь: от них мало тепла, а дымоход забивается
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Ошибки при разжигании могут дорого стоить
Дрова, заготовленные для отопления дома, могут казаться сухими, хотя внутри в них всё ещё много влаги. Хорошие дрова горят жарко, чисто и долго. Плохие оставят вас мёрзнуть в задымлённой комнате, а то и забьют дымоход опасным креозотом.
Неважно, отапливаете ли вы весь дом или хотите создать уютную атмосферу на вечер: выбирать дрова нужно правильно. Рассказываем, на что обратить внимание.
Какие дрова дают больше тепла
Древесина горит наиболее эффективно при влажности 20% или ниже. Для печи выбирайте сухие, выдержанные дрова: они дают более горячий огонь и меньше дыма. Проверить влажность поможет влагомер.
Если влагомера нет, воспользуйтесь проверенным годами народным способом: ударьте два полена друг о друга. Сухое дерево издаст резкий "звон", влажное – глухой "тук". Осмотрите и сами поленья: на торцах высушенной древесины часто появляются трещины, а кора может отслаиваться.
Свежесрубленным дровам нужно время, чтобы высохнуть. Хвойные породы сушат не менее 6 месяцев, лиственные – 12 месяцев.
Какие дрова выбрать для отопления
Для зимнего отопления лучше подходят лиственные породы. Они плотнее, а значит, в одном полене содержится больше потенциальной энергии, чем в хвойном, отмечает Acleanerchimney. Лиственные дрова горят медленнее и жарче, оставляя слой углей, долго сохраняющий тепло.
- Дуб: считается лучшими универсальными дровами. Горит жарко и медленно, но сохнет долго – часто 1–2 года.
- Ясень: горит ровно и жарко. В нём мало влаги, а расколоть его легче, чем дуб.
- Клён: хорошо отдаёт тепло и приятно пахнет.
- Бук: даёт много тепла, но сохнет долго.
Какие дрова лучше не использовать
Свежесрубленная и плохо высушенная древесина не даст хорошего огня и тепла. При горении влажных дров появляется много дыма и накапливается креозот в дымоходе. Это серьёзная пожарная опасность.
Для отопления дома лучше не выбирать хвойные породы. Они хорошо подходят для растопки, поскольку легко загораются, но горят очень быстро и часто содержат много смолы. Из-за этого образуется больше креозота.
Не сжигайте в печи старую мебель и окрашенную древесину: при горении они выделяют токсичные вещества.
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