В атаці називають ключовими точність ракет, розвідку та якість зв’язку

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В Росії стверджують, що удари по Кримському мосту вночі 17 листопада відбувалися з інтервалом 4–5 хвилин, а ракетній атаці передувала масова хвиля безпілотників. Відновити міст в умовах війни практично неможливо, вважає Денис Казанський.

Версію комбінованої атаки описує автор російського телеграм-каналу "Русский инженер". Він пише застосування ракет "Шторм Шедоу"/"Скальп" після хвилі ударних БПЛА з розвідкою літака RC-135.

Що росіяни пишуть про удар по Кримському мосту

За російською версією, для виснаження боєкомплекту зенітних ракетних комплексів ППО українська сторона застосувала кілька сотень звичайних безпілотників. Після цього відбувся ракетний удар із жорстко витриманими часовими інтервалами. Автор також припускає участь ракет "Фламінго".

"Удари по мосту завдавалися з інтервалом буквально 4–5 хвилин. Таймінг просто нереальний. Зв’язок у противника працював ідеально, це дало можливість такої високої точності", – пише автор каналу.

Серед складників результату він називає якісний зв’язок, радіотехнічну розвідку та високоточні ракети НАТО. За його твердженням, їхнє кругове ймовірне відхилення становить 1–2 метри, а розвідувальний літак НАТО забезпечив оцінку можливостей російської протиповітряної оборони.

За російською версією, масова хвиля безпілотників передувала ракетній атаці Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Перевагу у зв’язку росіянин пов’язує зі "Старлінком". Він припускає, що швидкісні обмеження могли обійти за допомогою окремого БПЛА-ретранслятора, який передавав сигнал ударним засобам через mesh-мережу. Він також визнає, що ситуація з наявністю аналогічних високоточних ракет у Росії від початку повномасштабного вторгнення суттєво не змінилася.

Чи зможуть росіяни відновити рух Кримським мостом

Український журналіст та блогер Денис Казанський пише, що головною перешкодою для відновлення Кримського мосту стане необхідність застосування плавучих кранів. За його оцінкою, судноплавство в цьому районі фактично паралізоване, а необхідна для ремонту техніка перебуватиме під загрозою ударів дронів.

"В умовах війни відновити Кримський міст практично неможливо. Потрібні плавучі крани, а за нинішніх умов вони не зможуть працювати й будуть знищені дронами, оскільки судноплавство в цьому районі фактично паралізоване", – зазначає Денис Казанський.

Раніше "Телеграф" розповідав, про дві причини, чому руйнування Кримського мосту є трагедією для глави Росії Володимира Путіна. Ця переправа має практичне та сакральне значення для окупантів.