Переправа втратила автомобільний проліт, а уламки перекрили шлях суднам між морями

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Відновити Кримський міст під час війни практично неможливо через складність конструкції та загрозу ударів по ремонтній техніці. У ніч проти 17 листопада 2026 року удар Сил оборони знищив одну з двох арок: автомобільний проліт завдовжки 273 метри обвалився у воду.

Залізнична частина залишилася стояти, проте рух поїздів нею також припинили.

До руйнування дві арки забезпечували проходження транспорту над судноплавною ділянкою

Чому арку не можна відремонтувати частинами

Зруйнований арковий проліт – монолітна конструкція, яку не можна ремонтувати окремими фрагментами в разі зламу однієї з опор. Пошкодження порушує розподіл навантаження: без відновлення воно розподілятиметься нерівномірно, створюючи ризик подальшого обвалу.

Переправа зазнала ударів другу ніч поспіль. Ще вранці 16 листопада на автомобільній частині зафіксували пошкодження полотна щонайменше у двох місцях та деформацію арки – вона помітно змінила нахил. Після повторної атаки арка разом із прольотом опинилася у воді, а уламки завалили судноплавний фарватер.

Обвалений проліт перекрив автомобільне сполучення через Керченську протоку

За попередніми оцінками, ремонт потребуватиме місяців. Однак складність полягає не тільки в масштабі обвалення: для робіт необхідна спеціальна плавуча техніка, яка залишатиметься в зоні досяжності дронів.

"В умовах війни відновити Кримський міст практично неможливо. Потрібні плавучі крани, а в нинішніх умовах вони не зможуть працювати й будуть знищені дронами, оскільки судноплавство в цьому районі фактично паралізоване", – каже Денис Казанський.

За даними Андрія Коваленка, ексочільника ЦПД, зафіксовані пошкодження і залізничного полотна. "Поки Путін даремно намагається балістикою обвалити київські мости, які будувалися із розрахунку на можливу ядерну війну між СРСР і США, його головна гордість — Кримський міст, припиняє існування як інфраструктурний обʼєкт. Відповідно, сполучення з Кримом залишається лише сухопутне, під контролем наших мідл-страйків", — наголосив він.

Читайте детальніше: Кримський міст впав. 2 причини, чому це трагедія для Путіна

Що втрата переправи означає для постачання Криму

Росія втратила пряме автомобільне та залізничне сполучення з окупованим півостровом. Як пише "Телеграф", для автомобільного постачання Криму та виїзду до Росії залишається сухопутний маршрут через окуповані території України.

Його основа – траса Р–280 з Ростова-на-Дону до Криму. Нею перевозять вантажі й пальне та забезпечують російські війська на півдні України. Українські дрони вже атакують транспорт на цій дорозі, ускладнюючи постачання й перекидання підрозділів.

Тривала зупинка мосту переносить навантаження на цей маршрут. Водночас завалений фарватер блокує судноплавство між Чорним та Азовським морями, ускладнюючи й доступ до місця майбутніх відновлювальних робіт.

Коли й скільки будували Кримський міст

Після окупації Криму Володимир Путін оголосив про намір терміново збудувати переправу через Керченську протоку. Будівництво переправи розпочалося в лютому 2016 року. Автомобільний рух відкрили 15 травня 2018 року, пасажирське залізничне сполучення – 23 грудня 2019 року, а вантажне – 30 червня 2020 року. Загалом будівництво тривало понад три роки й обійшлося у 228 мільярдів рублів.

Автомобільну й залізничну частини переправи вводили в експлуатацію поетапно

Перехід загальною довжиною 19 кілометрів складається з двох окремих споруд – автомобільної та залізничної. Вони пролягають від Таманського півострова через Тузлинську косу й острів Тузла до Керчі. Залізнична частина займає приблизно 18,1 кілометра, автомобільна – майже 17 кілометрів.

Росія використовує незаконно збудований міст для перевезення військової техніки, боєприпасів та особового складу й підтримки свого угруповання.

"Телеграф" раніше розповідав про значущі ураження Кримського мосту. 8 жовтня 2022 року на Кримському мосту стався потужний вибух, а у 2022–2025 роках СБУ атакувала переправу тричі. Після кожного удару Росія посилювала захист об’єкта, важливого для військової логістики.