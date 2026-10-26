Пальмова олія та "хімія": з чого насправді роблять дешеві вафлі з "АТБ" та "Сільпо"

Дешево — не завжди означає однаково."Телеграф" зіставив два бюджетні продукти з "АТБ" та "Сільпо": перевірив склад, звернув увагу на пальмову олію, добавки й кількість цукру, а також порівняв смак.

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Вафлі — базовий бюджетний солодкий продукт українців на перекус та до чаю. Проте з чого насправді їх зараз роблять?

"Телеграф" вирішив проаналізувати смак та склад дешевих вафель від власних марок двох найбільших мереж супермаркетів України — "АТБ" та "Сільпо".

Для порівняння взяли вафлі з какао від "Повна чаша" з "Сільпо" (19,99 грн) та вафлі "Артек-Клас!" від "Своя Лінія" з "АТБ" (14,9 грн по акції).

Вафлі з какао від "Повна чаша" та "Артек-Клас!" від "Своя Лінія"

В обох вафлях є цукрова пудра, пальмова олія, синтетичні добавки-антиоксиданти E320 та E321, ароматизатори, барвники. Вафлі з "АТБ" також містять повністю гідрогенізовану пальмоядрову олію, що є мінусом, проте робляться з кращого борошна (вищого ґатунку, у той час як вафлі з "Сільпо" роблять з борошна першого ґатунку).

Вафлі "Артек-Клас!" від "Своя Лінія" з "АТБ" - склад та КБЖВ

Найбільша різниця між вафлями ховається в КБЖУ — хоча вафлі "Повна чаша" мають трохи меншу калорійність, у їхньому складі більше насичених жирів і аж на 11 г більше цукру на 100 г, ніж у вафлях з "АТБ".

Вафлі з какао від "Повна чаша" з "Сільпо" - склад та КБЖВ

За смаковими якостями вафлі з "Сільпо" трохи кращі — більше хрустять, однак сильної різниці немає.

У пачці з "АТБ" три вафельки вагою 71 г — це 355 калорій, 17 г жиру, 22 г цукру і 3,9 г білка. У пачці з "Сільпо" чотири вафлі вагою 80 г — це 392 калорії, 20 г жиру, 33 г цукру та 3,6 г білка.

Дешеві вафлі з "АТБ" та "Сільпо" без упаковки

Вердикт. За КБЖУ краще брати вафлі з "АТБ", однак обидва продукти мають у складі забагато жирів та цукрів. Оптимально, якщо вам закортіло таких вафель, розділити їх на два рази або поділитися ними з кимось.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, з чого роблять дешеві глазуровані сирки — як виявилося, у деяких з них майже немає кисломолочного сиру.