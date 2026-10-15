"Своя лінія" проти "Розумний вибір": що всередині дешевих сардин з "АТБ" і яка краща

Контрольне зважування показало, скільки риби насправді отримує покупець

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Банка сардини — дешевий та ситний продукт для багатьох українських родин, який набув популярності за радянських часів СРСР. "Телеграф" перевірив, чи є різниця між консервами власних торгових марок "АТБ" — порівняли сардини "Розумний вибір" і "Своя Лінія".

Що вказано у складі

Перелік інгредієнтів у двох продуктах практично однаковий. В обох банках — риба, соняшникова олія (рафінована, дезодорована та виморожена), сіль, духмяний перець. Навіть зробили обидві консерви в одному місці — на заводі "Екватор" у Богодухові на Харківщині. Рибу для них виловили в Мавританії.

Дешеві і дорожчі сардини власних марок "АТБ" роблять на одному заводі

Головна відмінність — у заявленій кількості риби та вазі. У "Своїй Лінії" її має бути не менше 60,4% при вазі у 240 грамів (145 грамів), тоді як у "Розумному виборі" — не менше 54,3% при 230 грамах в банці (125 грамів).

Що побачили після відкриття банок

І хоча в обох банках заявлено, що олії — тільки 3%, різницю помітно неозброєним оком. Важливо — обидві банки наповнені розсолом "по вінця", тож відкривати варто дуже обережно. Нам це вдалось не повністю, тож тримайте наготові паперові рушники.

Відкриті банки сардин: порівняння вмісту

Після відкриття — одна банка містила чіткі сліди олії на поверхні. В обох банках шматки риби тримали форму, м'ясо було світлого відтінку, нормально пахло. Та були є суттєві відмінності.

Де риби більше

"Телеграф" провів найпростіший тест на справжню вагу — сточивши рідину з банки протягом 2 хвилин, отримали вагу рибу. Сюрпризом стали бонусні грами. Обидві консерви відповідали за вагою риби заявленому на етикетці, та сардина "Своя лінія" перевищила очікування.

Зважування риби з консерви ТМ "Розумний вибір"

Зважування риби з консерви ТМ "Своя лінія"

Детальніший розбір консервів показав — одну рибу зачистили гірше. У "Розумному виборі" на окремих шматочках помітні велика кількість темних плівок в череві. У "Своїй Лінії" шматочки візуально виглядають чистішими. Кісток багато в обох банках, та вони м'які.

Детальний вигляд шматочків риби ТМ "Своя лінія"

Детальний вигляд шматочків риби ТМ "Розумний вибір"

Сардина чи сардинелла

На етикетках обох консервів наведено два можливі варіанти виду риби: і сардина, і сардинела. На прохання визначити вид риби ШІ заявив, що це — сардинела, адже сардини мають бути дрібніші. Також на це може вказувати походження сировини. На користь цієї версії свідчить і тест на смак.

Смак консервів стане вирішальним?

Спробувавши обидві консерви можна з певністю сказати — обидві вони сухуваті. Це, до слова, є ознакою сардинели, адже сардини — жирніші. В обох консервів смак непоганий, проте у "Своєї лінії" більш виражений смак риби.

Які сардини вигідніше купувати

Банка сардин "Розумний вибір" масою 230 г коштує 87,90 грн, а "Своя Лінія" масою 240 г — 101,50 грн. Проте порівнювати лише вартість банки недостатньо: важливо порахувати, скільки риби покупець отримує за свої гроші.

Ціни на сардини власних марок "АТБ"

За результатами контрольного зважування розрахунок такий: "Своя Лінія" виявилася трохи вигіднішою за фактичною масою риби (приблизно 67,67 грн за 100 г проти 69,76 грн за 100 г).

Раніше "Телеграф" розбирався, чим відрізняються дешевий та дорогий тунець власних марок "АТБ". Різниця значно суттєвіша, аніж у сардини.