"Своя лінія" проти "Розумний вибір": що всередині дешевих сардин з "АТБ" і яка краща
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Контрольне зважування показало, скільки риби насправді отримує покупець
Банка сардини — дешевий та ситний продукт для багатьох українських родин, який набув популярності за радянських часів СРСР. "Телеграф" перевірив, чи є різниця між консервами власних торгових марок "АТБ" — порівняли сардини "Розумний вибір" і "Своя Лінія".
Що вказано у складі
Перелік інгредієнтів у двох продуктах практично однаковий. В обох банках — риба, соняшникова олія (рафінована, дезодорована та виморожена), сіль, духмяний перець. Навіть зробили обидві консерви в одному місці — на заводі "Екватор" у Богодухові на Харківщині. Рибу для них виловили в Мавританії.
Головна відмінність — у заявленій кількості риби та вазі. У "Своїй Лінії" її має бути не менше 60,4% при вазі у 240 грамів (145 грамів), тоді як у "Розумному виборі" — не менше 54,3% при 230 грамах в банці (125 грамів).
Що побачили після відкриття банок
І хоча в обох банках заявлено, що олії — тільки 3%, різницю помітно неозброєним оком. Важливо — обидві банки наповнені розсолом "по вінця", тож відкривати варто дуже обережно. Нам це вдалось не повністю, тож тримайте наготові паперові рушники.
Після відкриття — одна банка містила чіткі сліди олії на поверхні. В обох банках шматки риби тримали форму, м'ясо було світлого відтінку, нормально пахло. Та були є суттєві відмінності.
Де риби більше
"Телеграф" провів найпростіший тест на справжню вагу — сточивши рідину з банки протягом 2 хвилин, отримали вагу рибу. Сюрпризом стали бонусні грами. Обидві консерви відповідали за вагою риби заявленому на етикетці, та сардина "Своя лінія" перевищила очікування.
Детальніший розбір консервів показав — одну рибу зачистили гірше. У "Розумному виборі" на окремих шматочках помітні велика кількість темних плівок в череві. У "Своїй Лінії" шматочки візуально виглядають чистішими. Кісток багато в обох банках, та вони м'які.
Сардина чи сардинелла
На етикетках обох консервів наведено два можливі варіанти виду риби: і сардина, і сардинела. На прохання визначити вид риби ШІ заявив, що це — сардинела, адже сардини мають бути дрібніші. Також на це може вказувати походження сировини. На користь цієї версії свідчить і тест на смак.
Смак консервів стане вирішальним?
Спробувавши обидві консерви можна з певністю сказати — обидві вони сухуваті. Це, до слова, є ознакою сардинели, адже сардини — жирніші. В обох консервів смак непоганий, проте у "Своєї лінії" більш виражений смак риби.
Які сардини вигідніше купувати
Банка сардин "Розумний вибір" масою 230 г коштує 87,90 грн, а "Своя Лінія" масою 240 г — 101,50 грн. Проте порівнювати лише вартість банки недостатньо: важливо порахувати, скільки риби покупець отримує за свої гроші.
За результатами контрольного зважування розрахунок такий: "Своя Лінія" виявилася трохи вигіднішою за фактичною масою риби (приблизно 67,67 грн за 100 г проти 69,76 грн за 100 г).
Раніше "Телеграф" розбирався, чим відрізняються дешевий та дорогий тунець власних марок "АТБ". Різниця значно суттєвіша, аніж у сардини.