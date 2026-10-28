"Нафтогаз" переніс судову боротьбу з Росією в Арктику, створивши унікальний прецедент для світу - Wall Street Journal

Росія може втратити більше, ніж судно

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"Нафтогаз" розширив судову боротьбу з Росією на Арктику. Арешт російського судна "Профессор Молчанов" на архіпелазі Шпіцберген став результатом багаторічної юридичної кампанії української компанії та може створити прецедент для стягнення компенсацій за активи, які Росія незаконно привласнила.

Про це пише американське видання The Wall Street Journal.

"Нафтогаз" разом із юридичною компанією Covington & Burling шукає російські державні активи по всьому світу, на які можна звернути стягнення для виконання арбітражного рішення щодо кримських активів компанії.

Де "Нафтогаз" уже домігся арешту російських активів

Раніше українська компанія вже домоглася арешту російської нерухомості у Фінляндії та Австрії.

На російське судно "Профессор Молчанов", яке курсувало з Мурманська до селища Баренцбург на архіпелазі Шпіцберген, звернули увагу юристи норвезької юридичної фірми Wikborg Rein. Вона представляє інтереси "Нафтогазу" в Норвегії.

Юристи встановили, що на судно не поширюється державний імунітет, який міг би перешкодити його арешту. Тому вони заздалегідь підготували звернення до суду, не чекаючи прибуття судна на архіпелаг.

"Арешт провели 2 вересня на підставі ухвали окружного суду Нор-Тромс", — пише WSJ.

Судно "Профессор Молчанов"

Чому арешт судна важливий для України

Юристи, з якими поспілкувалося американське видання, вважають, що арешт російського судна разом із рішенням арбітражного трибуналу в Гаазі створює прецедент для інших власників активів, які постраждали від російської експропріації.

Виконувач обов’язків голови правління "Нафтогазу" Сергій Федоренко наголосив, що значення арешту не обмежується вартістю самого судна. За його словами, компанія продовжуватиме шукати російські активи в різних країнах світу, доки не отримає всю присуджену компенсацію.

Скільки Росія має виплатити "Нафтогазу"

У 2019 році арбітражний трибунал у Гаазі визнав, що Росія незаконно експропріювала кримські активи "Нафтогазу".

У квітні 2023 року трибунал присудив українській компанії 4,2 млрд доларів компенсації, а також відсотки. Загальна сума виплат перевищила 5 млрд доларів.