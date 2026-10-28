"Нефтегаз" перенес судебную борьбу с Россией в Арктику, создав уникальный прецедент для мира — Wall Street Journal

Россия может потерять больше, чем судно

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"Нафтогаз" расширил судебную борьбу с Россией на Арктику. Арест российского судна "Профессор Молчанов" на архипелаге Шпицберген стал результатом многолетней юридической кампании украинской компании и может создать прецедент для взыскания компенсаций за активы, которые Россия незаконно присвоила.

Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal.

"Нафтогаз" вместе с юридической компанией Covington & Burling ищет российские государственные активы по всему миру, на которые можно обратить взыскание для исполнения арбитражного решения по крымским активам компании.

Где "Нафтогаз" уже добился ареста российских активов

Ранее украинская компания уже добилась ареста российской недвижимости в Финляндии и Австрии.

На российское судно "Профессор Молчанов", которое курсировало из Мурманска в поселок Баренцбург на архипелаге Шпицберген, обратили внимание юристы норвежской юридической фирмы Wikborg Rein. Она представляет интересы "Нафтогаза" в Норвегии.

Юристы установили, что на судно не распространяется государственный иммунитет, который мог бы помешать его аресту. Поэтому они заранее подготовили обращение в суд, не дожидаясь прибытия судна на архипелаг.

"Арест провели 2 сентября на основании определения окружного суда Нор-Тромс", – пишет WSJ.

Судно "Профессор Молчанов"

Почему арест судна важен для Украины

Юристы, с которыми пообщалось американское издание, считают, что арест российского судна вместе с решением арбитражного трибунала в Гааге создает прецедент для других владельцев активов, пострадавших от российской экспроприации.

Исполняющий обязанности председателя правления "Нафтогаза" Сергей Федоренко подчеркнул, что значение ареста не ограничивается стоимостью самого судна. По его словам, компания продолжит искать российские активы в разных странах мира, пока не получит всю присужденную компенсацию.

Сколько Россия должна выплатить "Нафтогазу"

В 2019 году арбитражный трибунал в Гааге признал, что Россия незаконно экспроприировала крымские активы "Нафтогаза".

В апреле 2023 года трибунал присудил украинской компании 4,2 млрд долларов компенсации, а также проценты. Общая сумма выплат превысила 5 млрд долларов.