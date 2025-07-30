Суперяхту російського олігарха з українським прізвищем кілька років тримають у Лондоні: цікаві деталі історії (фото)

Phi залишається єдиним випадком застосування санкцій уряду Великобританії до судна

Російську суперяхту Phi, вартістю 38 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно 50 млн доларів), вже понад три роки пришвартовано в Лондоні. Судно було затримано під час першого рейсу відповідно до санкцій Сполученого Королівства у зв'язку з російським вторгненням в Україну у 2022 році.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, що відомо про люксову російську яхту, причини її знаходження в Лондоні та власника судна.

Варто зазначити, що Phi залишається єдиним випадком застосування санкцій уряду Великобританії до судна.

Що відомо про яхту Phi

Суперяхта довжиною 58,5 метрів, побудована компанією Royal Huisman у Нідерландах на верфі Vollenhove та передана власнику у грудні 2021 року.

Яхта Phi. Фото: Гай Флері

На Phi є 7-метровий басейн, який можна наповнювати як морською, так і прісною водою. Дно басейну рухоме, що дозволяє за необхідності створювати додатковий простір на палубі. Також на Phi є великий винний льох, який ще називають нескінченним, тому що віддзеркалення між двома дзеркалами дає ефект нескінченного коридору винних пляшок.

Яхта Phi. Фото: Arcon yachts

На судні розташоване газове багаття і є зона відпочинку, яка перетворюється на кінотеатр. Каюта власника облаштована приватною терасою.

Яхта Phi. Фото: Arcon yachts

Затримання Phi у Лондоні

Яхта прибула до Лондона у грудні 2021 року і пришвартувавшись до Кенері-Уорфа. 28 березня 2022 року Phi повинна була вирушити з Лондона на Мальту, проте перш ніж вона змогла це зробити, влада Великобританії оголосила про санкції проти неї і розпорядилася про негайний арешт супер’яхти.

Це був перший випадок застосування санкцій уряду Великобританії щодо судна. Санкції було запроваджено за вказівкою тодішнього міністра транспорту Гранта Шаппса.

Суперяхту Phi затримали у Канарі-Уорфі. Фото: NCA

За даними Національного агентства боротьби з злочинністю (NCA), компанія, на яку зареєстровано судно, базується на островах Сент-Кітс і Невіс і ходила під мальтійським прапором. Офіцери NCA вручили повідомлення про затримання яхти після того, як встановили її власника за підтримки Бюро морської розвідки прикордонних військ та передали інформацію Гранту Шаппсу.

"Зараз судно затримано, воно нікуди не подінеться. Це ще одне свідчення того, що ми не стоятимемо осторонь, поки путінським дружкам дозволено плавати світом на подібних яхтах, поки люди в Україні страждають", — говорив Шаппс.

Як пише BBC, власник Phi та роботодавець капітана Бута Сергій Науменко не погодився із затриманням яхти. Російський магнат нерухомості порушив низку судових справ проти Міністерства транспорту, щоб скасувати арешт суперяхти. Ці справи пройшли від Високого суду до Апеляційного суду та Верховного суду.

Цікавий факт: Науменко – прізвище українського походження.

Водночас, юридична команда Науменка заявила, що той ніколи не отримував фінансових санкцій від Британії і не має зв’язків з російським президентом Володимиром Путіним. Тому, за їхніми заявами, затримання суперяхти нібито порушує його законне право мирно користуватися своїм майном.

Суперяхту Phi затримали у Канарі-Уорфі. Фото: NCA

Суперяхту Phi затримали у Канарі-Уорфі. Фото: NCA

Суди у справі Phi

Науменко спочатку запросив міністерський перегляд санкцій проти Phi, коли його звернули, він звернувся до Високого суду Англії та Уельсу.

У липні 2023 року в Лондоні, в рамках першої апеляції Високого суду проти активів, заморожених після вторгнення Росії в Україну в 2022 році, суд заслухав апеляцію Науменка про зняття санкцій із Phi.

Адвокати Науменка твердили, що конфіскація Phi була незаконною, а Науменко, за їхніми словами, не був другом Путіна. Однак незабаром було винесено рішення, згідно з яким Phi була законно затримана, оскільки вона є "судном високої вартості", а її власник був "пов’язаний" із Росією.

При цьому в суді визнали, що визнав, що Грант Шаппс був неправий, називаючи Науменка "другом Путіна", але додали, що це було "допустимою політичною гіперболою".

Грант Шапс. Фото: Вікіпедія

Науменко, своєю чергою, оскаржив рішення Високого суду проти нього. Його апеляція розглядалася разом з апеляцією російського бізнесмена Євгена Швідлера, який перебуває під санкціями, в Апеляційному суді Великобританії в січні 2024 року.

27 лютого Апеляційний суд виніс своє рішення проти Науменка, заявивши, що "санкції часто мають бути суворими та відкритими, щоб бути ефективними".

На той момент судно так і залишалося пришвартованим у лондонському порту Кенері-Уорф під охороною британської влади.

Phi залишається єдиним випадком застосування санкцій уряду Великобританії до судна. Науменко відповідає за технічне обслуговування судна, але не дозволяється доступ до судна Phi або його використання, оскільки судно залишається його власністю.

У чому проблема утримання суперяхт

Колишній офіцер ЦРУ, який служив у Європі й писав про російські суперяхти та санкції Алекс Фінлі каже, що затримані російські суперяхти по всьому світу породжують юридичні проблеми та рахунки на десятки мільйонів доларів за їх утримання.

"Думаю, що уряди явно не передбачали всі ці юридичні питання, пов’язані зі змістом яхт", — пояснив він.

Вартість утримання таких яхт зазвичай висока — не менше 10% їх вартості на рік. Це може означати щорічні збори в мільйони або, у разі великих судів, десятки мільйонів фунтів стерлінгів.

"Деяким урядам це коштує багато грошей", – каже Фінлі.

При цьому, оскільки власник Phi не перебуває під фінансовими санкціями, він оплачує його утримання.

До речі, у США утримання 106-метрової Amadea коштувало уряду понад 30 мільйонів доларів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що яхту Абрамовича запідозрили у контрабанді вугілля до Китаю.