"Король печериць": українка виростила величезний гриб у коробці (фото)

Таку печерицю в магазині не знайдеш

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Українці в Threads обговорюють гігантську печерицю, яка за розмірами помітно відрізняється від грибів, які зазвичай можна побачити в магазинах. Фото незвичайного гриба опублікувала одна з користувачок соцмережі.

Авторка розповіла, що він виріс у її колеги. Світлина викликала жваве обговорення.

"Працюєш собі спокійно на роботі, випадково зустрічаєш в коридорі колегу, а вона каже: "Йдіть подивіться, який у мене шампіньйон виріс". І ми йдемо дивитися шампіньйон", — написала авторка публікації.

Публікація в Threads

Гігантський шампіньйон. Фото: shity_day_/Threads

Гігантський шампіньйон. Фото: shity_day_/Threads

У коментарях користувачі не приховують захоплення незвичайною знахідкою. Дехто навіть жартома зізнався, що хотів би працювати в такому колективі.

"Хочу до вас на роботу дивитися на цю шикарну печерицю", — написала одна із користувачок.

Коментар в Threads

"Зашибісь же шампіньйон, скажіть колезі, що всі в інтернеті зацінили!"

Коментар в Threads

"Ні, ну шампіньйон то вогонь".

Коментар в Threads

"Король шампіньйонів".

Коментар в Threads

Одна із користувачок поцікавилася: "Як ви назвали цей грибочок, нам терміново потрібно знати". Авторка відповіла "Намангальник".

Коментар в Threads

Дехто теж вирішив похизуватися власними грибом.

Коментар в Threads

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