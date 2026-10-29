"Король печериць": українка виростила величезний гриб у коробці (фото)
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Таку печерицю в магазині не знайдеш
Українці в Threads обговорюють гігантську печерицю, яка за розмірами помітно відрізняється від грибів, які зазвичай можна побачити в магазинах. Фото незвичайного гриба опублікувала одна з користувачок соцмережі.
Авторка розповіла, що він виріс у її колеги. Світлина викликала жваве обговорення.
"Працюєш собі спокійно на роботі, випадково зустрічаєш в коридорі колегу, а вона каже: "Йдіть подивіться, який у мене шампіньйон виріс". І ми йдемо дивитися шампіньйон", — написала авторка публікації.
У коментарях користувачі не приховують захоплення незвичайною знахідкою. Дехто навіть жартома зізнався, що хотів би працювати в такому колективі.
"Хочу до вас на роботу дивитися на цю шикарну печерицю", — написала одна із користувачок.
"Зашибісь же шампіньйон, скажіть колезі, що всі в інтернеті зацінили!"
"Ні, ну шампіньйон то вогонь".
"Король шампіньйонів".
Одна із користувачок поцікавилася: "Як ви назвали цей грибочок, нам терміново потрібно знати". Авторка відповіла "Намангальник".
Дехто теж вирішив похизуватися власними грибом.
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