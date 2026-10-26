Українців підкорює незвичний гриб у "Сільпо": скільки коштує і чи варто купувати (фото)

Ці гриби мають дуже корисні властивості

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В Україні можна придбати екзотичні види грибів з незвичайним виглядом та текстурою. Зокрема в "Сільпо" продається кораловий або сніжний гриб, який дуже цінується в Азії як в кулінарії, так і в косметології.

Про це розповіла користувачка під ніком book.kovalchuk в соціальній мережі Threads. За її словами, вона давно хотіла скуштувати його.

Жінка показала фото гриба, який вона купила на пробу вже з приправами та олією за ціною 499 гривень за кілограм. Проте, вона зізналась, що довго не могла наважитись зробити це.

"Нарешті я це спробую. Дуже здивувалась, коли знайшла його в Сільпо (в рибному відділі). Пробували кораловий гриб? Я принесла його додому і дивлюсь на нього, боюсь пробувати", — зазначила вона.

Гриб виглядає дуже екзотично

Гриб виглядає дуже екзотично

Що пишуть в коментарях

Користувачі розповідають, що це дуже смачний вид грибів. До того ж він ще й надзвичайно корисний.

"Це дуууже смачно! І ще більш корисніше — потужно зволожує шкіру зсередини (як гіалуронка), зміцнює імунітет, знижує рівень цукру та холестерину. Регулярно вживаю, в Новусі він без олії і на 100 грн за кг дешевше";

"Це дужееееее смачна штука. Я вдома завжди її роблю , дуже часто це любов";

"Якшо не будете їсти зійде в ванну як мочалка";

"Я думала це така база як морська капуста, бо я цю штуку їла ще в дитинстві";

"Я пробувала, мені чимось нагадує хрящикі в м'ясі по структурі)";

"Заговоріть до нього";

"Я б теж боялась)) Дуже екзотично виглядає", — пишуть в коментарях.

Що ще відомо про цей гриб

Сніжний або кораловий гриб, срібне вухо, гриб-медуза (Tremella fuciformis) — вид паразитичних грибів, що широко використовується у кулінарії та гомеопатії у країнах Азії.

Цей гриб у природному середовищі зустрічається переважно в тропічних та субтропічних країнах Азії та Центральної Америки, в Австралії, Нової Зеландії та островах Тихого океану.

В Китаї з Tremella fuciformis готують суп luk mei (六味), напої, додають до солодких страв та роблять морозиво. Гриб також використовується у косметичній індустрії для розгладжування зморшок.

Сніжний гриб. Фото Вікіпедія

Раніше "Телеграф" розповідав, який токсичний двійник білого гриба зараз зустрічається в лісі.