Не сушіння і не варіння: українка показала, як заготовити гриби на зиму (відео)

Так гриби на зиму готують не всі

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Сезон тихого полювання – це час збирати гриби й думати, як зберегти їх на зиму. Українка опублікувала в TikTok незвичний рецепт грибного фаршу. За її словами, заготівлю можна зберігати без холодильника.

Жінка показала, як готує гриби та розповіла, з чим їх можна посмакувати потім.

Що роблять із грибами перед заготівлею

Для рецепта авторка використовує лісові гриби. Спочатку їх відварює залежно від виду, ретельно промиває, а потім пропускає через м’ясорубку.

Отриману масу солить і перемішує. Чорний перець можна додати за смаком, але сама жінка вирішила обійтися без нього.

Перед тим як розкладати грибну масу, авторка готує скляні банки. На дно кожної вона кладе лаврове листя, чорний перець, духмяний перець і гвоздику.

Гвоздику можна не додавати, якщо її аромат не подобається. Після цього банки щільно наповнюють грибною масою та закривають кришками.

Навіщо банки ставлять у каструлю на чотири години

Наступний етап – тривала термічна обробка. На дно каструлі жінка стелить рушник, ставить банки, заливає їх водою та доводить її до кипіння.

Після цього заготівлю готують протягом чотирьох годин. Коли час минає, банки залишають у каструлі до охолодження.

За словами жінки, грибний фарш підійде до багатьох страв. Вона також стверджує, що заготівлю можна зберігати без холодильника.

Раніше "Телеграф" розповідав, що треба покласти в банку з сушеними гриба, щоб зберегти запаси.