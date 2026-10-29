"Король шампиньонов": украинка вырастила огромный гриб в коробке (фото)
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Такого шампиньона в магазине не найдешь
Украинцы в Threads обсуждают гигантский шампиньон, который по размерам заметно отличается от грибов, которые обычно можно увидеть в магазинах. Фото необычного гриба опубликовала одна из пользовательниц соцсети.
Авторка рассказала, что он вырос у ее коллеги. Снимок вызвал оживленное обсуждение.
"Спокойно работаешь себе на работе, случайно встречаешь в коридоре коллегу, а она говорит: "Идите посмотрите, какой у меня шампиньон вырос". И мы идем смотреть на шампиньон", – написала авторка публикации.
В комментариях пользователи не скрывают восхищения необычной находкой. Некоторые даже в шутку признались, что хотели бы работать в таком коллективе.
"Хочу к вам на работу смотреть на этот шикарный шампиньон", – написала одна из пользовательниц.
"Зашибьсь же шампиньон, скажите коллеге, что все в интернете заценили!"
"Нет, ну шампиньон это огонь".
"Король шампиньонов".
Одна из пользователей поинтересовалась: "Как вы назвали этот грибочек, нам срочно нужно знать". Автор ответила "Намангальник".
Некоторые тоже решили похвастаться собственными грибом.
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