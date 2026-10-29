"Король шампиньонов": украинка вырастила огромный гриб в коробке (фото)

Такого шампиньона в магазине не найдешь

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Украинцы в Threads обсуждают гигантский шампиньон, который по размерам заметно отличается от грибов, которые обычно можно увидеть в магазинах. Фото необычного гриба опубликовала одна из пользовательниц соцсети.

Авторка рассказала , что он вырос у ее коллеги. Снимок вызвал оживленное обсуждение.

"Спокойно работаешь себе на работе, случайно встречаешь в коридоре коллегу, а она говорит: "Идите посмотрите, какой у меня шампиньон вырос". И мы идем смотреть на шампиньон", – написала авторка публикации.

Публикация в Threads

Гигантский шампиньона. Фото: shity_day_/Threads

Гигантский шампиньона. Фото: shity_day_/Threads

В комментариях пользователи не скрывают восхищения необычной находкой. Некоторые даже в шутку признались, что хотели бы работать в таком коллективе.

"Хочу к вам на работу смотреть на этот шикарный шампиньон", – написала одна из пользовательниц.

Комментарий в Threads

"Зашибьсь же шампиньон, скажите коллеге, что все в интернете заценили!"

Комментарий в Threads

"Нет, ну шампиньон это огонь".

Комментарий в Threads

"Король шампиньонов".

Комментарий в Threads

Одна из пользователей поинтересовалась: "Как вы назвали этот грибочек, нам срочно нужно знать". Автор ответила "Намангальник".

Комментарий в Threads

Некоторые тоже решили похвастаться собственными грибом.

Комментарий в Threads

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