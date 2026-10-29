Їй 265 років, а вона досі діє: де в Україні побачити унікальну козацьку церкву

Свято-Троїцька церква в Пугачівці пережила перебудови й втрату дзвіниці, але зберегла давню основу

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У селі Пугачівка Уманського району Черкаської області стоїть Свято-Троїцька церква, якій уже 265 років. Це найстаріший збережений дерев’яний православний храм Уманщини та рідкісний зразок традиційної церковної архітектури Середнього Подніпров’я. Церква діє, хоча за свою історію помітно змінилася.

Коли побудували церкву

Храм звели 1761 року, за часів Гетьманщини, тому його називають козацьким. Будівля складається з трьох зрубів: бабинця, нави та вівтаря. Кожен мав власну верхню частину, а разом вони утворювали характерну для української дерев’яної архітектури тризрубну триверху композицію.

Дерев’яна Троїцька церква в Пугачівці. Фото: Мислене дерево

Колись такі церкви були звичними для Подніпров’я. Тепер на Черкащині збереглися лише два храми цього типу. Троїцька церква цінна своєю вцілілою давньою основою: завдяки їй можна побачити, яким було сільське святилище XVIII століття, попри пізніші прибудови.

З церквою пов’язують легенду про вінчання Богдана Хмельницького. Але нинішню будівлю звели значно пізніше за його добу. Розповідь краєзнавців залишається легендою, а не підтвердженою подією з історії цієї споруди.

Як прибудови змінили храм і чому зникла дзвіниця

У XIX столітті до вівтарного зрубу прибудували ризницю та дияконник. У XX столітті з’явилися бічний вівтар і притвор, який з’єднав церкву з дзвіницею. Через ці зміни будівля в плані стала нагадувати хрест, хоча три старі зруби збереглися.

Збережені дерев’яні верхи – рідкісна особливість старовинної Троїцької церкви. Фото: Сергій Венцеславський/Facebook

До кінця 1980-х років храм з’єднувала з дзвіницею галерея, повідомляє "Україна Інкогніта". Під час радянської реставрації дзвіницю розібрали, попри протести місцевих жителів. Церква втратила важливу частину свого архітектурного оточення.

Проєкт реставрації. Фото: Дерев'яні Храми України

Реставратори взялися і за сам храм, але фінансування закінчилося. Центральний верх так і залишився наполовину обшитим дерев’яними дошками – шалівкою, а верхи над бабинцем і вівтарем покрили гонтом. Різниця в покритті нагадує про незавершені роботи.

Свято-Троїцька церква в Пугачівці. Фото: Україна Інкогніта

У якому стані церква сьогодні

Свято-Троїцька церква діє й сьогодні. Водночас наслідки попередніх втручань потребують дбайливої реставрації.

13 червня 2024 року дерев’яну Троїцьку церкву XVIII століття в Пугачівці внесли до переліку пам’яток культурної спадщини національного значення як пам’ятку архітектури. Це не просто стара церква, а живий зразок того, який вигляд мали українські дерев’яні храми козацької доби.

Раніше "Телеграф" розповідав про місце в Україні, де церква пішла під землю.