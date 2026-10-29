Ей 265 лет, а она до сих пор действует: где в Украине увидеть уникальную казацкую церковь

Свято-Троицкая церковь в Пугачевке пережила перестройки и потерю колокольни, но сохранила старинную основу

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В селе Пугачёвка Уманского района Черкасской области стоит Свято-Троицкая церковь, которой уже 265 лет. Это старейший сохранившийся деревянный православный храм Уманщины и редкий образец традиционной церковной архитектуры Среднего Поднепровья. Церковь действующая, хотя за свою историю заметно изменилась.

Когда построили церковь

Храм возвели в 1761 году, во времена Гетманщины, поэтому его называют казацким. Здание состоит из трёх срубов: бабинца, нефа и алтаря. У каждого была собственная верхняя часть, а вместе они образовывали характерную для украинского деревянного зодчества трёхсрубную трёхверхую композицию.

Деревянная Троицкая церковь в Пугачёвке. Фото: Мислене дерево

Когда-то такие церкви были привычны для Поднепровья. Теперь на Черкасчине сохранились лишь два храма этого типа. Троицкая церковь ценна уцелевшей старинной основой: благодаря ей можно увидеть, как было устроено сельское святилище XVIII века, несмотря на позднейшие пристройки.

С церковью связывают легенду о венчании Богдана Хмельницкого. Но нынешнее здание появилось значительно позже его эпохи. Рассказ краеведов остаётся легендой, а не подтверждённым событием из истории этой постройки.

Как пристройки изменили храм и почему исчезла колокольня

В XIX веке к алтарному срубу пристроили ризницу и диаконник. В XX столетии появились боковой алтарь и притвор, который соединил церковь с колокольней. Из-за этих изменений здание в плане стало напоминать крест, хотя три старых сруба сохранились.

Сохранённые деревянные верхи – редкая черта старинной Троицкой церкви. Фото: Сергей Венцеславский/Facebook

До конца 1980-х годов храм соединяла с колокольней галерея, сообщает "Україна Інкогніта". Во время советской реставрации колокольню разобрали, несмотря на протесты местных жителей. Церковь лишилась важной части своего архитектурного окружения.

Проект реставрации. Фото: Дерев'яні Храми України

Реставраторы взялись и за сам храм, но финансирование закончилось. Центральный верх так и остался наполовину обшит деревянными досками – шалёвкой, а верхи над бабинцем и алтарём покрыли гонтом. Разница в покрытии напоминает о незавершённых работах.

Свято-Троицкая церковь в Пугачёвке. Фото: Україна Інкогніта

В каком состоянии церковь сегодня

Свято-Троицкая церковь действует и сегодня. При этом последствия прежних вмешательств требуют бережной реставрации.

13 июня 2024 года деревянную Троицкую церковь XVIII века в Пугачёвке внесли в перечень памятников культурного наследия национального значения как памятник архитектуры. Это не просто старая церковь, а живой образец того, как выглядели украинские деревянные храмы казацкой эпохи.

Ранее "Телеграф" рассказывал про место в Украине, где церковь ушла под землю.