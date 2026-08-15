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Можна дістатись лише човном: де в Україні є церква-острів (фото)

Автор
Вадим Михальченко
Дата публікації
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Автор
Залишки церкви руйнуються під впливом погодних умов Новина оновлена 15 серпня 2026, 21:39
Залишки церкви руйнуються під впливом погодних умов. Фото Колаж "Телеграфу"

Руїни на тлі водосховища створюють загадкову атмосферу

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На Київщині є мальовничі місця для туризму. Зокрема в селі Циблі Бориспільського району є таємничі руїни церкви Святого Іллі, до яких можна дістатись лише на човні або вбрід.

Про це пишуть в соціальній мережі Threads. Зазначається, що цей об'єкт створює мальовничий пейзаж та неповторне місце для селфі.

Цікавою локацією для відвідин влітку можуть стати залишки будівлі церкви святого Іллі. Напівзатоплений об'єкт є унікальним місцем.

"Руїни церкви Святого Іллі. Напівзатоплена святиня в селі Циблі створює неймовірний пейзаж. До руїн можна дістатися човном або пішки через очерет", — зазначено в повідомленні.

Руїни церкви Святого Іллі в Циблях
Руїни церкви Святого Іллі в Циблях
Руїни церкви Святого Іллі в Циблях
Руїни церкви Святого Іллі в Циблях
До руїн можна дістатись лише на човні або вбрід
До руїн можна дістатись лише на човні або вбрід
Руїни церкви Святого Іллі в Циблях
Руїни церкви Святого Іллі в Циблях

Де знаходиться це місце?

Руїни церкви знаходяться на Київщині. В селі Циблі Бориспільського району.

Що відомо про церкву в Циблях?

Церква Святого Іллі — руїни православної церкви у селі Циблі Бориспільського району Київської області. Першу церкву в Циблях побудували у 18 столітті. Цегляну церкву св. Іллі було споруджено у 1861 році коштом колезького секретаря Кирила Оплачка.

Стилістично церква у Циблях дуже схожа на церкву святих Бориса і Гліба у Вишгороді. Тож церкву було збудовано за типовим проєктом храмів, розроблених архітектором Костянтином Тоном. Храм мав риси псковсько-новгородського архітектурного стилю з класичними елементами оздоблення, з п'ятьма цибулеподібними куполами. До храму була прибудована дзвіниця з шатроподібним верхом. Бані було позолочено. У храмі стояв триярусний іконостас.

У 1930-х роках храм закрили більшовики, а дзвіницю над бабинцем розібрали. Там розмістили склад зерна. Проте 1941 року служби було відновлено. Він діяв до початку 1960-х років. У 1960-х роках село Циблі було перенесене вище із зони затоплення Канівського водосховища, а церква залишилася на старому місці. Коли водосховище було заповнене, церква опинилася на невеликому острові неподалік від берега. До неї можна дістатись лише човном або вбрід.

У селі було збудовано нову церкву, також присвячену Св. Іллі. Старий храм — це одна з небагатьох церков Київщини, яка досі перебуває у стані руїн. Храм потребує негайного порятунку та пам'яткоохоронного статусу.

Церква Святого Іллі, 1910
Церква Святого Іллі, 1910 рік. Фото Вікіпедія

Раніше "Телеграф" розповідав, яка таємнича локація ховається неподалік від Бакоти на Поділлі.

Теги:
#Туристи #Туризм #Київщина #Руїни #Церква