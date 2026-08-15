Можна дістатись лише човном: де в Україні є церква-острів (фото)

Руїни на тлі водосховища створюють загадкову атмосферу

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

На Київщині є мальовничі місця для туризму. Зокрема в селі Циблі Бориспільського району є таємничі руїни церкви Святого Іллі, до яких можна дістатись лише на човні або вбрід.

Про це пишуть в соціальній мережі Threads. Зазначається, що цей об'єкт створює мальовничий пейзаж та неповторне місце для селфі.

Цікавою локацією для відвідин влітку можуть стати залишки будівлі церкви святого Іллі. Напівзатоплений об'єкт є унікальним місцем.

"Руїни церкви Святого Іллі. Напівзатоплена святиня в селі Циблі створює неймовірний пейзаж. До руїн можна дістатися човном або пішки через очерет", — зазначено в повідомленні.

Руїни церкви Святого Іллі в Циблях

Руїни церкви Святого Іллі в Циблях

До руїн можна дістатись лише на човні або вбрід

Руїни церкви Святого Іллі в Циблях

Де знаходиться це місце?

Руїни церкви знаходяться на Київщині. В селі Циблі Бориспільського району.

Що відомо про церкву в Циблях?

Церква Святого Іллі — руїни православної церкви у селі Циблі Бориспільського району Київської області. Першу церкву в Циблях побудували у 18 столітті. Цегляну церкву св. Іллі було споруджено у 1861 році коштом колезького секретаря Кирила Оплачка.

Стилістично церква у Циблях дуже схожа на церкву святих Бориса і Гліба у Вишгороді. Тож церкву було збудовано за типовим проєктом храмів, розроблених архітектором Костянтином Тоном. Храм мав риси псковсько-новгородського архітектурного стилю з класичними елементами оздоблення, з п'ятьма цибулеподібними куполами. До храму була прибудована дзвіниця з шатроподібним верхом. Бані було позолочено. У храмі стояв триярусний іконостас.

У 1930-х роках храм закрили більшовики, а дзвіницю над бабинцем розібрали. Там розмістили склад зерна. Проте 1941 року служби було відновлено. Він діяв до початку 1960-х років. У 1960-х роках село Циблі було перенесене вище із зони затоплення Канівського водосховища, а церква залишилася на старому місці. Коли водосховище було заповнене, церква опинилася на невеликому острові неподалік від берега. До неї можна дістатись лише човном або вбрід.

У селі було збудовано нову церкву, також присвячену Св. Іллі. Старий храм — це одна з небагатьох церков Київщини, яка досі перебуває у стані руїн. Храм потребує негайного порятунку та пам'яткоохоронного статусу.

Церква Святого Іллі, 1910 рік. Фото Вікіпедія

Раніше "Телеграф" розповідав, яка таємнича локація ховається неподалік від Бакоти на Поділлі.