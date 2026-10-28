Тут поховано чуму: загадка церкви в Україні (фото, відео)

У дерев’яному храмі зберігається "хвороба"

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У мережі стали вірусними фотографії старовинної труни з церкви Святого Архистратига Михаїла в селі Ісаї Самбірського району Львівської області. Згідно з місцевими переказами, колись у ній символічно "запечатали" смертельну епідемію, яка поширювалася регіоном наприкінці XIX – на початку XX століття.

Приводом для обговорення стала публікація Максима Назаренка у Threads. Він коротко розповів про це незвичайне місце.

"В одній із карпатських церков зберігається труна, якій кілька сотень років. У ній похована "чума"", – написав користувач.

За місцевим переказом, у порожній домовині символічно "запечатали" епідемію/Фото: threads.com/@maksim_nazarenko_fj

Навіщо в храмі зберігають порожню труну

Домовина – кенотаф: усередині немає людського поховання. Згідно з легендою, це був ритуальний або молитовний спосіб "ізолювати" хворобу від села. Обряд символічно ховав епідемію.

На опублікованій фотографії – закрита дерев’яна труна з потемнілою поверхнею. Вона стоїть на підставках біля стіни з релігійними розписами. На кришці лежить дерев’яний хрест.

Старинна труна стала символом переказу про спробу зупинити епідемію в селі/Фото: threads.com/@maksim_nazarenko_fj

Стару труну пов’язують із легендою про символічне поховання епідемії/Фото: threads.com/@maksim_nazarenko_fj

Чим відома церква в Ісаях

Дерев’яний храм побудував 1663 року майстер Ілля Пантелеймон. Церква УГКЦ стоїть на пагорбі в центрі села і має статус пам’ятки архітектури національного значення.

Церква в Ісаях має статус пам’ятки архітектури національного значення/Фото: Wikipedia

У 1669 році тут встановили різьблений бароковий іконостас. До пам’яток національного значення належить і дзвіниця 1722 року, яка раніше слугувала воротами на церковне подвір’я.

Церква – один із небагатьох храмів, що збереглися, із хорами. Її стіни, дахи й бані вкриті ґонтом. Відновлення будівлі та унікальних розписів XIX століття розпочалося у 2018 році. Реставрацію завершили у 2025 році.

Розписи XIX століття – частина спадщини дерев’яного храму в Ісаях/Фото: Анни Герич

Легенда про труну з "чумою" привернула увагу до історії старовинної церкви/Фото: Анни Герич

У храмі в Ісаях збереглися старовинні розписи, яким повернули первісний вигляд/Фото: Анни Герич

Старинна труна в церкві пов’язана з місцевим переказом про символічне поховання епідемії/Фото: Анни Герич

Як відреагували у Threads

У відповідях користувачі жартували. Один із них запропонував відправити труну окупантам.

"Боже, це така круть. Мене дуже надихають такі народні витвори на різні ідеї для темного фентезі. Просто напрошується якесь крипове продовження, де хтось цю труну відкриє"

"Вона була відкрита. Її поставили як туристичний магніт у храмі св. Михаїла (1663 р.), Національна пам’ятка архітектури"

"Це на Новий рік?"

"Знаю, куди це відправити"

"Та відкривайте вже, гірше не буде"

"Відправте Трампу. Готова оплатити доставку"

"Відправте в Росію. Доставку оплатимо всі тредсом. Хто в справі, лайкніть"

"Упевнена, це хтось так сказав про колишню, і йому повірили, роздувши страхи"

Публікація про старовинну труну в церкві викликала обговорення у Threads

Користувачі Threads жартують у коментарях до публікації про загадкову труну

Користувачі Threads жартують про незвичайну труну з карпатської церкви

Як повідомляв "Телеграф", в Іркутській області Росії, можливо, стався спалах легеневої чуми. Повідомлення про смерть дослідниці в Іркутській області викликали тривогу, однак російська влада все заперечує. "Телеграф" проаналізував, що західні ЗМІ пишуть про потенційний випадок смертельної хвороби.