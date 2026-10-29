Укр

Не мусор, а находка: как использовать картофельную кожуру на кухне

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Кухонный лайфхак для металлической посуды
Кухонный лайфхак для металлической посуды. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Простой способ поможет убрать легкую ржавчину с кухонной утвари

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После чистки картофеля кожура обычно отправляется в мусорное ведро. Но если смешать её с пищевой содой, получится средство для удаления лёгкой ржавчины с посуды.

Этот способ подходит для чугунных сковород, стальных кастрюль, противней, ножей, тёрок и других металлических принадлежностей с поверхностными следами ржавчины.

Как действуют картофельные очистки и сода

В картофеле содержится щавелевая кислота, которая помогает растворять ржавчину, отмечает Food Republic. Сода работает как мягкий абразив: помогает очистить поверхность и удалить остатки налёта.

У каждого компонента своя задача: картофель воздействует на ржавчину, а сода помогает оттереть её с поверхности. Для чистки подойдут очистки с остатками мякоти или половинка сырой картофелины – ею удобно обрабатывать небольшие предметы.

Как очистить ржавую кухонную утварь

Насыпьте на ржавый участок тонкий слой пищевой соды. Сверху прижмите картофельные очистки мякотью к металлу и оставьте на ночь, чтобы кислота успела подействовать. Нож или небольшой прибор можно очистить иначе: погрузить лезвие в разрезанную сырую картофелину.

Утром потрите поверхность под проточной водой. Используйте очистки или половинку картофелины, обмакивая её в соду. Если пятна не отходят, добавьте щепотку крупной соли: она усилит абразивное действие.

Женщина насыпает пищевую соду рядом со сковородой, картофельными очистками и картофелем
Картофельные очистки и сода помогут удалить лёгкую ржавчину с посуды. Фото сгенерировано ИИ

При необходимости повторите чистку. Удалив ржавчину, сразу вытрите предмет насухо: оставшаяся влага способствует её повторному появлению.

Что делать с чугунной сковородой после чистки

Чугун нельзя оставлять сохнуть на воздухе. Сначала вытрите сковороду, затем поставьте её на тёплую конфорку на одну-две минуты, чтобы убрать последние капли воды.

После чистки чугунной сковороде нужно восстановить защитный масляный слой. Покройте её очень тонким слоем растительного масла снаружи и внутри, затем прокалите в духовке вверх дном.

С какой ржавчиной картофель не справится

Этот способ подходит для лёгкой поверхностной ржавчины. Если она покрыла большую часть сковороды или оставила глубокие углубления в металле, понадобится более серьёзная обработка.

Можно надолго замочить посуду в смеси белого уксуса и воды в равных пропорциях, а затем очистить тонкой стальной мочалкой. Посуда с глубокими повреждениями металла не всегда поддаётся восстановлению.

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Теги:
#Картофель #Посуда #Сода #Лайфхак #Ржавчина