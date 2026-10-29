Інженер із великим серцем: український школяр розробив унікальний протез (відео)

Школяр допоміг пташці, якій було важко ходити

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Євгеній Чуян із села Івановичі на Житомирщині разом із учителем розробив і надрукував на 3D-принтері протез для курки Світлани. Птиця втратила пальці, заплутавшись у рибальській сітці.

Історією чуйного підлітка поділилося "Суспільне Житомир". Розповідь сестри хлопця також викликала теплу реакцію у threads.

Як школяр зробив протез для Світлани

Курка заплуталася у викинутій волосіні рибальської сітки. Бабуся Євгенія знайшла птицю і звільнила її, але пальці на лапі вже були порізані. Вона лікувала Світлану, однак пошкоджені тканини почали відмирати, і пальці відпали.

"Мені стало її дуже шкода, тому ми разом із учителем у школі розробили протез. Я виміряв їй лапу", – розповів школяр.

Євгеній Чуян придумав протез для курки і планує вивчати робототехніку

Для друку Євгеній узяв шкільний 3D-принтер. Під час першої примірки з'ясувалося, що протез підходить за розміром, але потрібно придумати, як його закріпити. Євгеній надів на лапу пакет і використав силікон, щоб сформувати внутрішню частину протеза. Коли силікон застиг, школяр знову надів протез, і Світлана змогла ходити.

Школяр розробив для курки протез, який допомагає їй упевненіше ходити

Перший протез зносився, і Євгеній зробив новий

Мама школяра Надія Чуян розповіла, що син кілька днів обмірковував конструкцію. Він казав їй, що вже три ночі думає, як зібрати проєкт. Спочатку рідні сміялися з його задуму, але результат став приводом для гордості. Зараз Євгеній навчається в одинадцятому класі й планує вивчати робототехніку.

"Він зробив протез, курка, мабуть, проходила з ним два тижні. Але він був тоненький, стерся, і вона його загубила. Тоді онук вирішив зробити новий", – розповіла бабуся Євгенія Неля Козакевич.

За її словами, протез зношується, бо Світлана риється в землі й ходить усюди, зокрема в хліві. Раніше курка сильно нахилялася під час ходьби, а з протезом стала ходити рівніше. Надія Чуян сподівається, що в майбутньому син допомагатиме людям і займатиметься виготовленням протезів.

Що написали про вчинок Євгенія в соцмережах

Історія школяра зворушила користувачів. У коментарях до новини відзначили його чуйність до страждань тварин та інтерес до інженерії. Деякі припустили, що в майбутньому він стане інженером або хірургом, інші подякували батькам за виховання сина.

Вчинок Євгенія викликав відгуки про його співчуття до тварин та інженерне майбутнє

В обговоренні під дописом сестри користувачка @mariiamrynska зазначила, що тваринам з інвалідністю теж потрібна допомога. У відповідь @_missevelyns._ розповіла, що її брат із дитинства рятував бабусиних курей: забирав їх додому й виходжував.

Сестра Євгенія розповіла, що він із дитинства виходжував бабусиних курей

Сестра Євгенія сподівається, що допомога Світлані стане початком його подальшої роботи.

"Почав із курочки й зможе в майбутньому допомагати людям", – написала сестра школяра.

Сестра школяра сподівається, що в майбутньому він зможе допомагати людям

Користувачка @svitlana_rezueva розповіла, що поділилася цією історією зі своєю родиною. За її словами, такі історії особливо потрібні зараз.

Користувачі ділилися історією про протез для Світлани зі своїми близькими

Раніше Лікарня Святого Пантелеймона у Львові заявила, що тендер на 300 млн грн на закупівлю протезів, який дістався нещодавно зареєстрованому ФОПу, відбувся в межах закону.