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Інженер із великим серцем: український школяр розробив унікальний протез (відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Перната тепер без проблем бігає по двору Новина оновлена 29 жовтня 2026, 19:29
Перната тепер без проблем бігає по двору. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Школяр допоміг пташці, якій було важко ходити

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Євгеній Чуян із села Івановичі на Житомирщині разом із учителем розробив і надрукував на 3D-принтері протез для курки Світлани. Птиця втратила пальці, заплутавшись у рибальській сітці.

Історією чуйного підлітка поділилося "Суспільне Житомир". Розповідь сестри хлопця також викликала теплу реакцію у threads.

Як школяр зробив протез для Світлани

Курка заплуталася у викинутій волосіні рибальської сітки. Бабуся Євгенія знайшла птицю і звільнила її, але пальці на лапі вже були порізані. Вона лікувала Світлану, однак пошкоджені тканини почали відмирати, і пальці відпали.

"Мені стало її дуже шкода, тому ми разом із учителем у школі розробили протез. Я виміряв їй лапу", – розповів школяр.

Підліток у чорній куртці з білим капюшоном на тлі дерев
Євгеній Чуян придумав протез для курки і планує вивчати робототехніку

Для друку Євгеній узяв шкільний 3D-принтер. Під час першої примірки з'ясувалося, що протез підходить за розміром, але потрібно придумати, як його закріпити. Євгеній надів на лапу пакет і використав силікон, щоб сформувати внутрішню частину протеза. Коли силікон застиг, школяр знову надів протез, і Світлана змогла ходити.

Людина тримає курку з блакитним протезом на лапі
Школяр розробив для курки протез, який допомагає їй упевненіше ходити

Перший протез зносився, і Євгеній зробив новий

Мама школяра Надія Чуян розповіла, що син кілька днів обмірковував конструкцію. Він казав їй, що вже три ночі думає, як зібрати проєкт. Спочатку рідні сміялися з його задуму, але результат став приводом для гордості. Зараз Євгеній навчається в одинадцятому класі й планує вивчати робототехніку.

"Він зробив протез, курка, мабуть, проходила з ним два тижні. Але він був тоненький, стерся, і вона його загубила. Тоді онук вирішив зробити новий", – розповіла бабуся Євгенія Неля Козакевич.

За її словами, протез зношується, бо Світлана риється в землі й ходить усюди, зокрема в хліві. Раніше курка сильно нахилялася під час ходьби, а з протезом стала ходити рівніше. Надія Чуян сподівається, що в майбутньому син допомагатиме людям і займатиметься виготовленням протезів.

Що написали про вчинок Євгенія в соцмережах

Історія школяра зворушила користувачів. У коментарях до новини відзначили його чуйність до страждань тварин та інтерес до інженерії. Деякі припустили, що в майбутньому він стане інженером або хірургом, інші подякували батькам за виховання сина.

Коментарі @venezia3953 та інших користувачів про школяра, який створив протез для курки
Вчинок Євгенія викликав відгуки про його співчуття до тварин та інженерне майбутнє

В обговоренні під дописом сестри користувачка @mariiamrynska зазначила, що тваринам з інвалідністю теж потрібна допомога. У відповідь @_missevelyns._ розповіла, що її брат із дитинства рятував бабусиних курей: забирав їх додому й виходжував.

Листування @mariiamrynska та @_missevelyns._ про допомогу тваринам з інвалідністю і врятованих курей
Сестра Євгенія розповіла, що він із дитинства виходжував бабусиних курей

Сестра Євгенія сподівається, що допомога Світлані стане початком його подальшої роботи.

"Почав із курочки й зможе в майбутньому допомагати людям", – написала сестра школяра.

Коментарі @etna.art.ua, @ya1873da та @vika_konkina94 з відповідями сестри Євгенія
Сестра школяра сподівається, що в майбутньому він зможе допомагати людям

Користувачка @svitlana_rezueva розповіла, що поділилася цією історією зі своєю родиною. За її словами, такі історії особливо потрібні зараз.

Відповідь @yanovychzhenya та коментар @svitlana_rezueva про допис, який прочитали в родині
Користувачі ділилися історією про протез для Світлани зі своїми близькими

Раніше Лікарня Святого Пантелеймона у Львові заявила, що тендер на 300 млн грн на закупівлю протезів, який дістався нещодавно зареєстрованому ФОПу, відбувся в межах закону.

Про це йдеться у відповіді лікарні на запит "Телеграфа", надісланий під час підготовки статті "Протези з націнкою? Як ФОП-новачок із маркетплейса отримав 300 мільйонів від львівської лікарні".

Теги:
#Житомирська область #Протез #Threads