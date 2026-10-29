Інженер із великим серцем: український школяр розробив унікальний протез (відео)
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Школяр допоміг пташці, якій було важко ходити
Євгеній Чуян із села Івановичі на Житомирщині разом із учителем розробив і надрукував на 3D-принтері протез для курки Світлани. Птиця втратила пальці, заплутавшись у рибальській сітці.
Історією чуйного підлітка поділилося "Суспільне Житомир". Розповідь сестри хлопця також викликала теплу реакцію у threads.
Як школяр зробив протез для Світлани
Курка заплуталася у викинутій волосіні рибальської сітки. Бабуся Євгенія знайшла птицю і звільнила її, але пальці на лапі вже були порізані. Вона лікувала Світлану, однак пошкоджені тканини почали відмирати, і пальці відпали.
"Мені стало її дуже шкода, тому ми разом із учителем у школі розробили протез. Я виміряв їй лапу", – розповів школяр.
Для друку Євгеній узяв шкільний 3D-принтер. Під час першої примірки з'ясувалося, що протез підходить за розміром, але потрібно придумати, як його закріпити. Євгеній надів на лапу пакет і використав силікон, щоб сформувати внутрішню частину протеза. Коли силікон застиг, школяр знову надів протез, і Світлана змогла ходити.
Перший протез зносився, і Євгеній зробив новий
Мама школяра Надія Чуян розповіла, що син кілька днів обмірковував конструкцію. Він казав їй, що вже три ночі думає, як зібрати проєкт. Спочатку рідні сміялися з його задуму, але результат став приводом для гордості. Зараз Євгеній навчається в одинадцятому класі й планує вивчати робототехніку.
"Він зробив протез, курка, мабуть, проходила з ним два тижні. Але він був тоненький, стерся, і вона його загубила. Тоді онук вирішив зробити новий", – розповіла бабуся Євгенія Неля Козакевич.
За її словами, протез зношується, бо Світлана риється в землі й ходить усюди, зокрема в хліві. Раніше курка сильно нахилялася під час ходьби, а з протезом стала ходити рівніше. Надія Чуян сподівається, що в майбутньому син допомагатиме людям і займатиметься виготовленням протезів.
Що написали про вчинок Євгенія в соцмережах
Історія школяра зворушила користувачів. У коментарях до новини відзначили його чуйність до страждань тварин та інтерес до інженерії. Деякі припустили, що в майбутньому він стане інженером або хірургом, інші подякували батькам за виховання сина.
В обговоренні під дописом сестри користувачка @mariiamrynska зазначила, що тваринам з інвалідністю теж потрібна допомога. У відповідь @_missevelyns._ розповіла, що її брат із дитинства рятував бабусиних курей: забирав їх додому й виходжував.
Сестра Євгенія сподівається, що допомога Світлані стане початком його подальшої роботи.
"Почав із курочки й зможе в майбутньому допомагати людям", – написала сестра школяра.
Користувачка @svitlana_rezueva розповіла, що поділилася цією історією зі своєю родиною. За її словами, такі історії особливо потрібні зараз.
Раніше Лікарня Святого Пантелеймона у Львові заявила, що тендер на 300 млн грн на закупівлю протезів, який дістався нещодавно зареєстрованому ФОПу, відбувся в межах закону.
Про це йдеться у відповіді лікарні на запит "Телеграфа", надісланий під час підготовки статті "Протези з націнкою? Як ФОП-новачок із маркетплейса отримав 300 мільйонів від львівської лікарні".