Українець упіймав отруйного червонокнижника в Карпатах і нарвався на хейт (відео)

Користувачі сперечалися про небезпеку контакту з твариною

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Житель України взяв до рук вогняну саламандру в Карпатах. Це викликало хвилю критики на його адресу в Threads.

Відповідне відео опублікував у соцмережі Валентин Бойко. Українці зазначили, що до цієї тварини не можна торкатися руками.

Як користувачі відреагували на саламандру в руках

"Час знімати "Карпати навиворіт", – пожартував автор публікації.

Одні користувачі залишали доброзичливі коментарі, інші різко засуджували контакт із твариною. Деякі учасники обговорення перейшли до прямих образ. Головна претензія – саламандру не варто було брати до рук.

"Отруйні саламандри. Їхня отрута не смертельна для людини, але брати їх до рук не варто", – написали в коментарях.

Вогняна саламандра виділяє захисний секрет, тому торкатися її не варто

"Будь ласка, не торкайтеся. Їх не можна брати до рук", – закликали в мережі.

Користувачі нагадали, що вогняну саламандру не можна брати до рук

Чому в коментарях сперечалися про опіки

Вогняні саламандри справді отруйні: у разі загрози вони виділяють захисний секрет із залоз за головою та на спині. Як пояснює BiologyInsights, зазвичай це відбувається через стрес або дотики. Яскравий малюнок на шкірі попереджає хижаків.

Головний токсин секрету – самандарин, який впливає на нервову систему. У разі потрапляння на шкіру виділення можуть спричинити подразнення, печіння або тимчасове оніміння. Виразніші симптоми виникають, якщо речовина потрапляє на слизові оболонки очей, рота й носа або на пошкоджену шкіру. Тяжкі отруєння у людей трапляються рідко.

Дотики небезпечні й для самої амфібії: чутливій шкірі можуть зашкодити жири й хімічні речовини, що залишилися на руках людини. Тому за саламандрою рекомендують спостерігати без контакту – це захищає і людину, і тварину.

Де в Україні живе вогняна саламандра

В Україні цей вид трапляється в Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій і Львівській областях. Згідно з відкритими даними, саламандра живе в букових і ялинових лісах Карпат, підіймається до верхньої межі лісу, трапляється в криволіссі, на гірських луках, узліссях і вирубках. Вона віддає перевагу місцям із товстим шаром лісової підстилки та моху.

Якщо ви випадково торкнулися саламандри, одразу вимийте руки з милом. До цього не торкайтеся обличчя, особливо очей і рота. Для домашніх тварин її токсин небезпечніший: собака чи кіт, які лизнули або схопили саламандру пащею, ризикують зазнати тяжкого отруєння.

Додамо, що вогняна, або плямиста, саламандра, латинська назва якої – Salamandra (salamandra), занесена до Червоної книги України як вразливий вид.

Як повідомляв "Телеграф", вогняну саламандру помітили вдень у карпатському природному заповіднику "Ґорґани", хоча цей вид веде нічний спосіб життя. Про цю зустріч розповіли в мережі. Денне спостереження незвичне: побачити вогняну саламандру в цей час можна лише після зливи.