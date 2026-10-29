Инженер с большим сердцем: украинский школьник разработал уникальный протез (видео)

Школьник помог птице, которой было трудно ходить

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Евгений Чуян из села Ивановичи в Житомирской области вместе с учителем разработал и напечатал на 3D-принтере протез для курицы Светланы. Птица потеряла пальцы, запутавшись в рыболовной сети.

Историей отзывчивого подростка поделилось "Суспільне Житомир". Рассказ сестры мальчика тоже вызвал теплую реакцию в threads.

Как школьник сделал протез для Светланы

Курица запуталась в выброшенной леске рыболовной сети. Бабушка Евгения нашла птицу и освободила ее, но пальцы на лапе уже были порезаны. Она лечила Светлану, однако поврежденные ткани начали отмирать, и пальцы отпали.

"Мне стало ее очень жалко, поэтому мы вместе с учителем в школе разработали протез. Я измерил ей лапу", – рассказал школьник.

Евгений Чуян придумал протез для курицы и планирует изучать робототехнику

Для печати Евгений взял школьный 3D-принтер. Во время первой примерки выяснилось, что протез подходит по размеру, но нужно придумать, как его закрепить. Евгений надел на лапу пакет и использовал силикон, чтобы сформировать внутреннюю часть протеза. Когда силикон застыл, школьник снова надел протез, и Светлана смогла ходить.

Школьник разработал для курицы протез, который помогает ей увереннее ходить

Первый протез износился, и Евгений сделал новый

Мама школьника Надежда Чуян рассказала, что сын несколько дней обдумывал конструкцию. Он говорил ей, что уже три ночи думает, как собрать проект. Сначала родные смеялись над его затеей, но результат стал поводом для гордости. Сейчас Евгений учится в одиннадцатом классе и планирует изучать робототехнику.

"Он сделал протез, курица, наверное, проходила с ним две недели. Но он был тоненький, стерся, и она его потеряла. Тогда внук решил сделать новый", – рассказала бабушка Евгения Неля Козакевич.

По ее словам, протез изнашивается, потому что Светлана роется в земле и ходит повсюду, в том числе в хлеву. Раньше курица сильно наклонялась при ходьбе, а с протезом стала ходить ровнее. Надежда Чуян надеется, что в будущем сын будет помогать людям и займется изготовлением протезов.

Что написали о поступке Евгения в соцсетях

История школьника тронула пользователей. В комментариях к новости отметили его чуткость к страданиям животных и интерес к инженерии. Некоторые предположили, что в будущем он станет инженером или хирургом, другие поблагодарили родителей за воспитание сына.

Поступок Евгения вызвал отклики о сочувствии к животным и его инженерном будущем

В обсуждении под постом сестры пользовательница @mariiamrynska отметила, что животным с инвалидностью тоже нужна помощь. В ответ @_missevelyns._ рассказала, что ее брат с детства спасал бабушкиных кур: забирал их домой и выхаживал.

Сестра Евгения рассказала, что он с детства выхаживал бабушкиных кур

Сестра Евгения надеется, что помощь Светлане станет началом его дальнейшей работы.

"Начал с курочки и сможет в будущем помогать людям", – написала сестра школьника.

Сестра школьника надеется, что в будущем он сможет помогать людям

Пользовательница @svitlana_rezueva рассказала, что поделилась этой историей со своей семьей. По ее словам, такие истории особенно нужны сейчас.

Пользователи делились историей о протезе для Светланы со своими близкими

Ранее Больница Святого Пантелеймона во Львове заявила, что тендер на 300 млн грн на закупку протезов, который достался недавно зарегистрированному ФОПу, прошел в рамках закона.