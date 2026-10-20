Лисиці знову втікають у міста: чому їх не можна гладити чи годувати

Лисиця, яка звикає до людей, залишається дикою твариною та може становити небезпеку

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Лисиць біля осель українців стає все більше — вони заходять не тільки на територію приватних домогосподарств, а й у житлові комплекси. Ці тварини можуть бути небезпечними.

Виконувач обов'язків голови Волинської ОВА Роман Романюк нещодавно заявив, що лиси нападають на свійських тварин та бігають там, де перебувають діти. В області будуть думати, як з ними боротись. За словами провідного наукового співробітника Інституту зоології НАН, кандидата біологічних наук Віталія Смаголя, лиси повністю втрачають страх перед людиною. За його даними популяція лисиць виросла в п'ять разів: до повномасштабної війни було приблизно 50 тисяч особин, наразі ж — понад 260 тисяч.

Чим небезпечні лиси для людей

Лиси можуть переносити чимало хвороб, як і собаки — це можуть бути не тільки екзема чи шкіряний грибок, а й гельмінти, які викликають ехінококоз та печінкові двоустки.

Та все ж найнебезпечніша хвороба, яку переносять лиси це сказ. Вона може заражати ним інших тварин, не тільки хижаків. Зокрема, сказ зустрічався у лося. Важливо, що лиси мають особливості сказу. Як пояснив Смаголь, до року у лисиць сказ протікає без симптомів, а слинотеча, страх світла чи води з'являється вже після того.

Що треба знати про сказ

Водночас і клінічна картина в лисиць не така, як у хижаків, що живуть вдома. Після появи перших симптомів лисиця гине через 7-10 днів.

В організмі лисиці вірус сказу найдовше може зберігатися. Тому з їх популяцією треба щось робити. В Європейських країнах використовують приманки з антирабічною сироваткою, розкидають їх лісами. Тварини поїдають і вакцинуються. Але в наших реаліях зараз це проблематично. Єдине, що залишається — це скорочувати чисельність лисиць фізично Віталій Смаголь, науковий співробітник Інституту зоології НАН

Раніше "Телеграф" розповідав, що якщо людина приручила лисеня — це наражає себе на окрему проблему. Після повернення до дикої природи, такі лиси стикаються з агресією та можуть захворіти на сказ. Така тварина може повернутись до звичного місця годування та напасти.