Перші дні вирішують усе: що робити з волоськими горіхами після збору

За сприятливих умов волоські горіхи можуть зберігатися місяцями

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Свіжозібрані волоські горіхи потрібно підготувати до тривалого зберігання. Однак багато хто просто складає врожай у коробку, відносить її до погреба й згадує про горіхи лише згодом. Адже саме перші кілька днів після збору визначають, чи залишаться ядра смачними, чи опиняться у смітнику.

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У волоських горіхах багато жиру. З часом він вступає в реакцію з киснем, і за неправильного зберігання горіхи починають неприємно гірчити. Ще серйозніший ризик пов’язаний із вологою: вона сприяє появі плісняви.

Міцна шкаралупа не гарантує, що ядро всередині добре збереглося. Тому важливо подбати не лише про зберігання, а й про те, що ми робитимемо з горіхами одразу після збору.

Як сушити горіхи

Спочатку зніміть із горіхів зелену навколоплідну оболонку. Видаліть усі помітно запліснявілі, сильно пошкоджені або уражені шкідниками частини. Щіткою очистіть шкаралупу від дрібного бруду. Якщо горіхи потрібно промити, не залишайте їх вологими в купі.

Для сушіння вдома підійдуть старе сито, дерев’яна скринька або рама з натягнутою сіткою. Розкладіть горіхи одним шаром, щоб повітря вільно циркулювало навколо них. Поставте ємність у сухе, добре провітрюване місце, куди не потрапить дощ.

Не висипайте свіжі горіхи в глибоке пластикове відро й не кладіть у герметичний пакет. За таких умов волога надовго затримується, і горіхи в купі можуть запліснявіти, перш ніж ви це помітите.

Тривалість сушіння залежить від температури, вологості та стану горіхів. Іноді вистачає короткого часу, іноді потрібні тижні. Тому орієнтуйтеся не на кількість днів, а на те, наскільки добре висохли ядра.

Перевірити це просто: візьміть кілька горіхів із різних частин урожаю та розколіть їх. Добре висушене ядро легко й чисто ламається. Якщо воно м’яке, податливе або гнеться, а не розколюється, сушіння потрібно продовжити.

Правильне сушіння та зберігання допоможуть зберегти смак волоських горіхів. Фото згенероване ШІ

Не робіть висновків про весь урожай за одним горіхом. Під час збору одні могли бути вологішими за інші, а деякі – лежати там, де повітря циркулювало повільніше.

Коли горіхи висохнуть, вирішіть, залишити їх у шкаралупі чи одразу очистити. Кожен спосіб має свої переваги, але умови зберігання будуть різними.

Якщо у вас є сухе й прохолодне приміщення, зберігайте горіхи у шкаралупі. Для цього підійдуть повітропроникні коробки або сітчасті мішки, крізь які проходить повітря. Захистіть місце зберігання від вологи, комах і гризунів.

Де і як зберігати горіхи

Одного погреба може бути недостатньо. Сухе й прохолодне місце підходить для горіхів, але у вологому погребі вони можуть знову відсиріти. Не варто й надовго залишати їх у теплій кімнаті біля радіатора.

Очищені ядра краще зберігати в холодильнику або морозильній камері. Після видалення шкаралупи жири сильніше контактують із повітрям, і горіхи поступово втрачають первісний смак.

Добре висушені ядра без ознак псування можна розділити на невеликі порції та покласти в чисті сухі контейнери із щільною кришкою або пакети для заморожування. Таке пакування обмежує доступ повітря й не дає горіхам увібрати запахи інших продуктів.

Заморожування особливо зручне, якщо врожай великий і ви збираєтеся використовувати його поступово протягом зими.

Коли горіхи краще викинути

Перевіряючи запаси, дивіться не лише на шкаралупу. Зверніть увагу також на запах і стан ядра. Затхлий запах, видима пліснява, незвичний колір або ознаки розкладання – привід викинути підозрілий горіх.

Запліснявілі горіхи неприємні на смак, але річ не лише в цьому. Деякі види плісняви виробляють мікотоксини – небезпечні для здоров’я речовини.

Запліснявілим ядрам не місце у випічці та будь-якій іншій їжі. Не розраховуйте, що проблему розв’яжуть запікання, смаження або видалення помітно пошкоджених частин.

Окрема небезпека – прогірклість. У такого горіха може не бути видимих слідів плісняви, але він пахне старою олією або його смак помітно змінюється.

Раніше "Телеграф" розповідав, яке корисне застосування можна знайти для шкаралупи волоських горіхів.