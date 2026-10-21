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Не в мішку й не в холодильнику: найкращий спосіб зберегти волоські горіхи без плісняви

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
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Як зберігати волоські горіхи
Як зберігати волоські горіхи. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Для очищених ядер підійде сухе консервування, а горіхам у шкаралупі потрібні прохолода, вентиляція та захист від вологи.

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Волоські горіхи можуть зберігатися довго. Але за неналежних умов ядра втрачають свіжість, набувають прогірклого смаку й покриваються пліснявою. Дехто заморожує горіхи, однак необов’язково займати місце в морозильнику до наступного сезону. Достатньо правильно підготувати врожай і добре його висушити.

Розповідаємо, як надовго зберегти горіхи хрусткими – залежно від того, чи вони в шкаралупі, чи вже очищені.

Які горіхи підходять для тривалого зберігання

Тривалість зберігання врожаю залежить і від того, як його зібрали. Найкраще дочекатися, поки стиглі горіхи самі впадуть із дерева. Щоб пришвидшити процес, можна злегка потрясти гілки або скористатися довгою жердиною з гаком. Сильно трясти дерево не варто: так можна пошкодити гілки й збити недостиглі плоди.

У стиглого горіха зелена оболонка легко відділяється, а шкаралупа буває від світло-коричневої до темно-коричневої. Червонуватий відтінок може свідчити про те, що плід ще не дозрів. Для тривалого зберігання підходять горіхи з цілою шкаралупою. Пошкоджені, запліснявілі та підозрілі плоди краще не брати.

Перед зберіганням зніміть зелену оболонку. Краще робити це в рукавичках і старому одязі: шкірка волоських горіхів залишає стійкі плями. Потім ретельно промийте горіхи у великій мисці або під проточною водою.

Як висушити й зберігати горіхи в шкаралупі

Перш ніж закладати горіхи на зберігання, добре їх просушіть. Волога створює умови для появи плісняви. Розкладіть промиті плоди одним шаром на чистих деках або сушильних сітках і залиште в добре провітрюваному місці. Не можна ставити горіхи під прямі сонячні промені.

Як зберігати волоські горіхи
Перед зберіганням волоські горіхи в шкаралупі потрібно ретельно висушити. Фото згенероване ШІ

У шкаралупі горіхи довше залишаються свіжими завдяки природному захисту. Перш ніж закласти висушений урожай на зберігання, можна на два дні покласти його в морозильник, щоб знищити дрібних жуків та їхні яйця. Після заморожування горіхи потрібно знову просушити.

Потім складіть плоди в повітропроникну упаковку й поставте в прохолодне, сухе та темне місце. Температура повітря не має перевищувати 20 °C, а відносна вологість – 65%. Перевіряйте запаси щонайменше раз на місяць. Якщо на якихось плодах з’явилася пліснява, видаліть їх.

Як зберегти очищені ядра в банках

Очищені горіхи можна надовго зберегти без заморожування за допомогою сухого консервування. Як пише Aktuálně.cz, цей спосіб дає змогу зберегти очищені волоські горіхи свіжими й хрусткими до року.

Складіть чисті й сухі ядра в чисті та сухі скляні банки, щільно закрийте й стерилізуйте на парі або в паровій духовці за температури 80 °C протягом кількох хвилин – доки кришка не зафіксується.

Зберігання волоських горіхів в банках
Сухе консервування допомагає зберегти очищені волоські горіхи свіжими й хрусткими до року. Фото згенероване ШІ

У банку з горіхами можна покласти один лавровий лист. Він допоможе ядрам не набути затхлого запаху й гіркоти протягом року та зберегти хрускіт.

Ще один спосіб – залити очищені ядра медом, який слугує натуральним консервантом. Якщо горіхи потрібно зберегти ненадовго, до двох місяців, їх можна тримати в закритих скляних ємностях.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зберегти моркву свіжою й хрусткою до весни.

Теги:
#Горіхи #Грецькі горіхи #Зберігання #Лайфхак