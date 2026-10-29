Поховання Кашпіровського в Україні вкрите таємницями: цікаві подробиці

Родичі самі оплатили облаштування могили на Центральному кладовищі у Вінниці

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Анатолій Кашпіровський помер у Москві 3 жовтня 2026 року. За десять днів стало відомо, що його вже поховали на Центральному кладовищі у Вінниці. Журналісти звернулися до чотирьох українських установ і з’ясували цікаві деталі.

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Обставини перевезення тіла й організації поховання дослідило вінницьке медіа "Ми Вінничани". Журналісти отримали відповіді на інформаційні запити до Державної митної служби, Державної прикордонної служби, Вінницької міськради та підприємства, яке обслуговує міські кладовища.

Що зафіксували митники та куди прикордонники переслали запит

Держмитслужба офіційно підтвердила, що тіло колишнього телегіпнотизера ввезли в Україну. Відомості про це зберігаються в електронних системах митних органів.

В електронних інформаційних ресурсах митних органів наявні відомості щодо ввезення в Україну труни з тілом померлого Кашпіровського Анатолія Михайловича Андрій Артеменко директор департаменту Держмитслужби

Митниця не повідомила дату, пункт пропуску, вид транспорту й перелік документів, пославшись на статтю 11 Митного кодексу України. Вона захищає інформацію, отриману під час митного оформлення. У відповіді також навели загальні правила перевезення померлих через кордон: потрібні, зокрема, свідоцтво про смерть і довідка про відсутність у труні заборонених вкладень.

Прикордонникам надіслали запит про записи у їхніх базах, журналах і службових документах щодо перевезення труни з 3 до 14 жовтня. У листі за підписом заступника голови ДПСУ Сергія Сердюка служба повідомила, що не володіє запитуваною інформацією, і переслала звернення митникам.

ДПСУ переслала митникам запит про перевезення труни з тілом Кашпіровського

Хто оформлював поховання у Вінниці та оплачував роботи

Вінницька міська рада повідомила, що не отримувала звернень щодо організації поховання Кашпіровського. Рада, виконком і відповідні підрозділи не ухвалювали окремих рішень про місце поховання чи проведення робіт. З міського бюджету на це не виділяли коштів.

Водночас КП "Комбінат комунальних підприємств", яке обслуговує Центральне кладовище, підтвердило, що до нього зверталася родина. Один із родичів подав заяву про поховання та копії свідоцтв про смерть батьків Кашпіровського, похованих на цьому ж кладовищі. Дату й номер запису про поховання підприємство не розкрило, пославшись на конфіденційність за статтею 7 Закону України "Про поховання та похоронну справу".

На Центральному кладовищі у Вінниці поховали Анатолія Кашпіровського

За словами керівника підприємства Дмитра Науменка, працівники КП не облаштовували могилу. Родичі найняли сторонніх людей і самі оплатили всі роботи. Оформлення поховань належить до роботи спеціалізованого підприємства, тому родина могла подати заяву комунальникам безпосередньо, не звертаючись окремо до міськради.

Як виникла версія маршруту через Стамбул і Варшаву

Прощання з 87-річним Кашпіровським відбулося 8 жовтня у Великій траурній залі Троєкуровського кладовища в Москві. Спершу російські медіа писали про кремацію та поховання частини праху у Вінниці. Згодом родичі вирішили перевезти тіло в труні.

12 жовтня племінник Кашпіровського Юрій Мамаєв розповів російським журналістам, що труна перебуває в аеропорту Стамбула. За його версією, звідти її мали доправити літаком до Варшави, потягом – до Києва, а далі – до Вінниці.

13 жовтня українські журналісти вже повідомили про поховання й побували біля могили. На Центральному кладовищі поховані також батьки Кашпіровського – Михайло та Ядвіга – і його донька Олена. Її тіло привезли до Вінниці у 2018 році.

Як повідомляв "Телеграф", після смерті Анатолія Кашпіровського постало питання про його спадок і про те, хто зможе на нього претендувати.