Його називали людиною епохи: помер видатний український актор та режисер

Його не стало на 86 році життя

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Стало відомо про смерть Федора Стригуна — народного артиста України, видатного актора, режисера й педагога, який багато років очолював як художній керівник Львівський національний театр імені Марії Заньковецької.

Про смерть чоловіка в соцмережах повідомив його син Назар Стригун. Незадовго до цього стало відомо, що народний артист України перебував у лікарні після операції. Рідні актора також зверталися до громадськості з проханням допомогти зібрати кошти на його лікування. Однак на 86-му році життя видатний митець помер.

Також повідомили про смерть Федора Миколайовича Телеграм-канал "Львівич", назвавши його людиною-епохою.

Федір Стригун — що відомо про артиста

Видатний український актор і режисер, академік, професор та голова Львівського міжобласного відділення Національної спілки театральних діячів України. Упродовж 1987–2019 років він обіймав посади художнього керівника та головного режисера Львівського національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької.

За 40 років творчої діяльності він виконав понад сотню ролей. Широке визнання йому принесли фільми за його участю, серед яких "Пропала грамота", "І в звуках пам’ять відгукнеться…", "Запорожець за Дунаєм", "Дударики", "Камінна душа" та інші.

Іван Миколайчук і Федір Стригун "Пропала грамота"

Митець був лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка, а також премій імені Івана Котляревського та Миколи Садовського. Його заслуги відзначено кількома державними орденами. Федір Стригун також був академіком Академії мистецтв України, членом Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка та професором і завідувачем кафедри режисури Львівського національного університету імені Івана Франка.

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