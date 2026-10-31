ВЛК визнала придатним, але здоров’я погіршилося: як оскаржити висновок

Куди подавати скаргу, які медичні документи додати та коли призначають повторний огляд

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Якщо висновок військово-лікарської комісії не відображає реального стану здоров’я, його можна оскаржити до ВЛК вищого рівня або до суду. А поява нового тяжкого захворювання чи операція дає право ініціювати новий огляд до завершення строку дії попереднього рішення.

Докладніше про це розповість "Телеграф".

До Офісу Військового омбудсмана надходять скарги військовослужбовців, які не погоджуються з висновками ВЛК. Заявники вважають, що комісія не врахувала їхні діагнози, медичні документи або фактичний стан здоров’я під час визначення придатності.

Коли можна ініціювати новий огляд

Під час воєнного стану висновок про придатність військовозобов’язаного діє один рік, пояснює Міноборони. Якщо протягом цього часу з’явилося нове тяжке захворювання або людина перенесла операцію, вона має право ініціювати огляд раніше. ВЛК оцінює придатність на момент проходження комісії.

Для проходження огляду потрібне направлення. Військовозобов’язаним його видають керівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки; також запит на електронне направлення можна подати через Резерв+. У застосунку потрібно відкрити "Сервіси", вибрати "Направлення на ВЛК", заповнити форму й надіслати запит. Ця функція передбачає проходження огляду при ТЦК, до якого приписана людина.

Висновок ВЛК можна оскаржити, якщо він не враховує стан здоров’я військовослужбовця

Які документи зібрати та куди подати скаргу

Якщо людина не погоджується саме з ухваленим висновком, скаргу до ВЛК вищого рівня подають протягом 30 днів із моменту його отримання. Її складають у довільній формі: зазначають, з чим не погоджуються, які обставини чи медичні дані комісія не врахувала, та просять переглянути рішення.

До скарги додають усі відповідні медичні документи, висновки й довідки, копію попереднього рішення ВЛК та копію військового квитка або посвідчення офіцера. Пакет можна передати особисто до вищої комісії або надіслати на її адресу цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.

Рішення гарнізонних і позаштатних ВЛК оскаржують до регіональної комісії, а рішення регіональних – до Центральної ВЛК. Якщо йдеться про висновок ВЛК при обласному чи міському ТЦК, звернення подають до штатної комісії – регіональної або Центральної.

Оскаржити висновок ВЛК можна протягом 30 днів, додавши медичні документи Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Чи обов’язково проходити повторну ВЛК

Вища комісія за результатами розгляду скарги може переглянути рішення на підставі наданих медичних документів або призначити повторний огляд. Отже, повторне проходження лікарів потрібне тоді, коли його призначать за результатами розгляду звернення.

"Повторний огляд проводить інша ВЛК протягом одного місяця (не та, рішення якої оскаржується)", – пояснили в Офісі Військового омбудсмана.

За результатами такого огляду видають нове рішення, яке анулює попереднє. Саме подання скарги автоматично не зупиняє дію оскаржуваного висновку.

Що перевіряє суд і де отримати правничу допомогу

Рішення ВЛК оскаржують у порядку адміністративного судочинства, пояснює МОЗ. Суд перевіряє дотримання процедури: чи були всі обов’язкові лікарі, чи провели необхідні дослідження, чи врахували медичні документи та чи правильно оформили рішення. За процедурних порушень суд має право скасувати висновок і зобов’язати провести повторний огляд або дообстеження, але сам не визначає придатність до служби.

Військовослужбовці можуть оскаржити висновок ВЛК, якщо він не враховує стан здоров’я Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Офіс Військового омбудсмана вказує строк звернення до суду – до шести місяців. По допомогу з підготовкою звернення можна звернутися до центрів безоплатної правничої допомоги відповідно до вимог законодавства: юристи безкоштовно складуть заяву та проконсультують щодо подальших дій.

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", ТЦК може скасувати відстрочку в "Резерв+": яку позначку не варто сприймати як гарантію.