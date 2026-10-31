ВЛК признала годным, но здоровье ухудшилось: как обжаловать заключение

Куда подавать жалобу, какие медицинские документы приложить и когда назначают повторный осмотр

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Если заключение военно-врачебной комиссии не отражает реального состояния здоровья, его можно обжаловать в ВЛК высшего уровня или в суде. А появление нового тяжелого заболевания или операция дает право инициировать новый осмотр до истечения срока действия предыдущего решения.

Подробнее об этом расскажет "Телеграф".

В Офис Военного омбудсмана поступают жалобы военнослужащих, которые не согласны с заключениями ВЛК. Заявители считают, что комиссия не учла их диагнозы, медицинские документы или фактическое состояние здоровья при определении годности.

Когда можно инициировать новый осмотр

Во время военного положения заключение о годности военнообязанного действует один год, объясняет Минобороны. Если в течение этого времени появилось новое тяжелое заболевание или человек перенес операцию, он имеет право инициировать осмотр раньше. ВЛК оценивает годность на момент прохождения комиссии.

Для прохождения осмотра необходимо направление. Военнообязанным его выдают руководители территориальных центров комплектования и социальной поддержки; также запрос на электронное направление можно подать через Резерв+. В приложении нужно открыть "Сервисы", выбрать "Направление на ВЛК", заполнить форму и отправить запрос. Эта функция предусматривает прохождение осмотра при ТЦК, к которому приписан человек.

Заключение ВЛК можно обжаловать, если оно не учитывает состояние здоровья военнослужащего

Какие документы собрать и куда подать жалобу

Если человек не согласен именно с принятым заключением, жалобу в ВЛК вышестоящего уровня подают в течение 30 дней с момента его получения. Ее составляют в произвольной форме: указывают, с чем не согласны, какие обстоятельства или медицинские данные комиссия не учла, и просят пересмотреть решение.

К жалобе прилагают все соответствующие медицинские документы, заключения и справки, копию предыдущего решения ВЛК и копию военного билета или удостоверения офицера. Пакет можно передать лично в вышестоящую комиссию или отправить на ее адрес ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении.

Решения гарнизонных и внештатных ВЛК обжалуют в региональную комиссию, а решения региональных – в Центральную ВЛК. Если речь идет о заключении ВЛК при областном или городском ТЦК, обращение подают в штатную комиссию – региональную или Центральную.

Обжаловать заключение ВЛК можно в течение 30 дней, приложив медицинские документы Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Обязательно ли проходить повторную ВЛК

Высшая комиссия по результатам рассмотрения жалобы может пересмотреть решение на основании предоставленных медицинских документов или назначить повторный осмотр. Таким образом, повторное прохождение врачей требуется тогда, когда его назначат по результатам рассмотрения обращения.

"Повторный осмотр проводит другая ВЛК в течение одного месяца (не та, решение которой обжалуется)", – пояснили в Офисе Военного омбудсмена.

По результатам такого осмотра выдают новое решение, которое аннулирует предыдущее. Само подание жалобы автоматически не приостанавливает действие обжалуемого заключения.

Что проверяет суд и где получить правовую помощь

Решение ВЛК обжалуют в порядке административного судопроизводства, объясняет МОЗ. Суд проверяет соблюдение процедуры: были ли все обязательные врачи, провели ли необходимые исследования, учли ли медицинские документы и правильно ли оформили решение. При процедурных нарушениях суд имеет право отменить заключение и обязать провести повторный осмотр или дополнительное обследование, но сам не определяет пригодность к службе.

Военнослужащие могут обжаловать заключение ВЛК, если в нем не учтено состояние здоровья Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Офис Военного омбудсмана указывает срок обращения в суд – до шести месяцев. За помощью в подготовке обращения можно обратиться в центры бесплатной правовой помощи в соответствии с требованиями законодательства: юристы бесплатно составят заявление и проконсультируют о дальнейших действиях.

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", ТЦК может отменить отсрочку в "Резерв+": какую отметку не стоит воспринимать как гарантию.