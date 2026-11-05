Полгектара под АЗС за "собачью будку": как киевские чиновники отдали коммунальную землю без аукциона

Разбираемся, кто участвовал в известной земельной схеме

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Полгектара земли возле большой транспортной развязки в Киеве могли превратиться в прибыльную АЗС с автомойкой и заведением быстрого питания. И все это частная компания получила без земельного аукциона – благодаря зарегистрированной на нее недвижимости площадью всего 121 кв. м.

Предупреждение юристов Киевсовета о проблемах с законностью проигнорировали. Теперь Хозяйственный суд отменил аренду участка, но вопрос ответственности должностных лиц, продвигавших это решение и поставивших свои подписи под представлением, остается открытым.

О том, как в Киеве реализовали известную земельную схему, чем это закончилось и почему никто не понес за это ответственность, читайте в материале "Телеграфа".

Важное:

Киевсовет передал ООО "Эталон-2021" в аренду на 10 лет участок площадью 0,4681 га на улице Петра Вершигоры. Землю планировалось использовать для строительства АЗС.

Основанием для получения земли без аукциона стала недвижимость площадью 121,1 кв. м, которая официально принадлежит ОООшке. Эта недвижимость примерно в 40 раз меньше самого участка.

Юристы Киевсовета предупреждали о проблемах с законностью землеотвода. Еще в декабре 2021 года они вернули проект без согласования.

Еще в декабре 2021 года они вернули проект без согласования. Суд установил, что недвижимость была самовольным строительством. Компанию обязали вернуть участок общине и за свой счет снести сооружения.

Компанию обязали вернуть участок общине и за свой счет снести сооружения. К продвижению землеотвода были привлечены чиновники КГГА. Проект подавали заместитель главы КГГА Вячеслав Непоп, директор Департамента земельных ресурсов Петр Оленич и его заместитель Алла Василенко. Оленич сейчас — обвиняемый в деле НАБУ.

Коротко о главном: как лакомый кусок земли передали ОООшке

Пол гектара земли возле улицы Петра Вершигоры в Днепровском районе (кадастровый номер 8000000000:66:900:0141) – лакомый объект. Участок расположен непосредственно у большой транспортной развязки, где пересекаются интенсивные транспортные потоки. Рядом проходят широкие магистральные дороги – идеальное место для АЗС.

Как выглядит участок

Именно такие планы и имел арендатор земли – "Эталон-2021". ОООшка обращалась за градостроительными условиями для АЗС, автомойки, заведения быстрого питания и паркинга. Но планы, по всей вероятности, не реализуют.

Хозяйственный суд Киева признал, что ООО "Эталон-2021" незаконно получило этот участок в аренду от Киевгорсовета. Землю передали без конкурса на особых условиях, потому что компания официально владеет недвижимостью на этом месте – СТО в 121,1 кв. м. При этом в аренду им передали землю, имеющую площадь примерно в 40 раз больше.

Как получили участок. Инфографика "Телеграфа"

Еще в декабре 2021 года Управление правового обеспечения Киевсовета вернуло проект решения о передаче этой земли без согласования. Юристы указали на несколько проблем.

Во-первых, к документу не приложили детальный план территории. Замечание касалось законности передачи коммунальной земли под градостроительные нужды без необходимой градостроительной документации.

Замечание касалось законности передачи коммунальной земли под градостроительные нужды без необходимой градостроительной документации. Во-вторых, юристы обратили внимание, что по уставу "Эталон-2021" не занималось эксплуатацией, ремонтом и развитием объектов транспортной инфраструктуры. В то же время именно для таких нужд компании собирались передать землю соответствующей категории.

Кроме того, в материалах проекта речь шла о территории улиц и дорог, а юристы задавали вопросы относительно определения ее границ и красных линий.

Кто подписал представление

Однако замечания правового управления не стали препятствием. 9 февраля 2022 года земельная комиссия Киевсовета отклонила их. А уже в июне депутаты поддержали передачу участка. Голосовали по представлению, которое подписали заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп, бывший директор Департамента земельных ресурсов Петр Оленич и его заместительница Алла Василенко. К этим именам мы еще вернемся в тексте.

Землю передавали для строительства, обслуживания и ремонта объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Фактически компания получила возможность пользоваться большим коммунальным участком без конкурентной процедуры.

Как на самом деле выглядит СТО, которым владеет ООО "Эталон-2021"

В реестре прав на недвижимое имущество действительно указано, что ООО "Эталон-2021" владеет недвижимостью площадью 121,1 кв. м. "Телеграф" изучил материалы уголовного производства 12021100060000638. В нем говорится, что правоохранители осматривали участок и не обнаружили там зарегистрированного комплекса СТО с двумя дополнительными сооружениями. Территория была покрыта деревьями и растительностью, а среди них нашли три недостроенных сооружения из современных строительных материалов. Разрешительных документов на строительство СТО следователи не обнаружили.

Разрешительных документов на строительство СТО не обнаружено

Хотя в представлении, которое подписали киевские чиновники, говорится, что "земельный участок застроен".

"Земельный участок застроен", говорится в представлении

Снимки из космоса также подтверждают – на самом деле участок покрыт деревьями, а не постройками.

Снимок участка из космоса

И хотя на снимках из космоса этого не видно, на участке действительно есть "строение". Оно больше похоже на самовольно построенный гараж, нежели на СТО. Фотографию этого "СТО" публиковала депутат Киевского горсовета Ксения Семенова еще в 2022-м. Она выступала против передачи земли ОООшке, однако тогда это не помогло.

Строение на участке. Фото — Facebook Ксении Семеновой

Строение на участке. Фото — Facebook Ксении Семеновой

Хозяйственный суд города Киева в своем решении подчеркнул: сама государственная регистрация права собственности не делает самовольно построенную недвижимость законной. Отдельный вопрос, который должны задать правоохранители, каким образом государственный регистратор провел такую регистрацию. В любом случае наличие такой записи в реестре не давало компании права получить коммунальную землю без аукциона.

Фактически, как отмечено в решении, под видом обслуживания недвижимости произошел отвод свободного земельного участка для нового строительства. Для этого законодательство потребовало проведения земельных торгов.

В результате суд признал недействительным договор аренды от 16 февраля 2023 года. "Эталон-2021" обязали вернуть 0,4681 га территориальной общине Киева и привести участок в пригодное для использования состояние. Для этого компания должна за свой счет снести сооружение.

Кто стоит за "Эталон-2021"

ООО "Эталон-2021" было зарегистрировано в Киеве в июле 2018 года. Его учредителем, руководителем и конечным бенефициаром в реестрах указан Олег Беспалый. Уставный капитал компании – 10 тыс. грн.

Основным видом деятельности предприятия первоначально была аренда и эксплуатация недвижимости. Позже среди направлений деятельности появилось техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.

На Беспалого также были оформлены другие предприятия. В частности, "Эталон-2021" связано с ООО "Техногруп Нью", работающим в сфере оптовой торговли топливом, и ООО "Реган-Юг", занимающимся розничной торговлей горючим.

Именно через эти компании журналисты обнаружили интересное бизнес-окружение владельца "Эталон-2021".

В июне 2022 года "КиевВласть" опубликовала материал о попытке передачи земли "Эталон-2021" и обратила внимание на связи компании с бизнес-окружением Андрея Бибы — владельца сети АЗС "БРСМ-Нафта".

Цепочка, описанная журналистами, проходила через ООО "Техногруп Нью". Основателем этой компании было "Эталон-2021", а ее руководительницей до июня 2023-го — Татьяна Калина. В то же время Калина руководила еще и ООО "Стратегическое решение", конечным бенефициаром которого является Андрей Биба.

Еще одно направление – ООО "Реган-Юг", также принадлежащее Олегу Беспалому. Ранее компанией владела Валентина Мельниченко (1930 г. р.) – теща нардепа VIII созыва Александра Жолобецкого (был членом Блока Петра Порошенко). Среди руководителей предприятия в разные периоды были жена Жолобецкого Елена и его сын Борис.

Такие связи важны для понимания бизнес-окружения предприятия, получившего почти полгектара коммунальной земли без аукциона.

Оленич – фигурант "Чистого города". А что с Непопом?

Особое внимание в этой истории привлекает Петр Оленич. Именно он возглавлял Департамент земельных ресурсов КГГА при подготовке проекта передачи земли "Эталон-2021".

В феврале 2025 года НАБУ и САП провели операцию "Чистый город", направленную на разоблачение коррупции в земельной и бюджетной сферах Киева. По версии следствия, участники схемы находили перспективные коммунальные участки, регистрировали на подконтрольных лиц право собственности на постройки, а затем через городские власти добивались передачи земли без аукциона якобы для обслуживания этой недвижимости.

Среди подозреваемых был Петр Оленич. Высший антикоррупционный суд определил ему залог в размере 15 млн грн. После внесения средств он вышел из СИЗО. В марте 2025 года Оленича уволили с должности заместителя председателя КГГА. 6 октября 2026 года НАБУ и САП сообщили, что дело "Чистый город" было направлено в суд. Оленич есть среди обвиняемых.

Вопрос о его роли в подготовке проекта аренды участка по ул. Вершигоры остается. Равно как и в отношении Вячеслава Непопа, который был среди субъектов представления проекта решения.

Заместительница Оленича Алла Василенко уволилась еще в 2021 году, тогда как Непоп продолжает работать. Он единственный из подписантов сохранил свой пост.

Правоохранители должны установить, какую именно роль он играл в подготовке и продвижении проекта, знал ли об отсутствии законных оснований для передачи земли, действовал ли умышленно и нанесли ли его действия ущерб общине.

Сам факт подписания или представления проекта еще не означает автоматическую уголовную ответственность. Но после решения хозяйственного суда, установившего отсутствие законных оснований для неконкурентной передачи земли, у правоохранителей есть основания проверить действия всех должностных лиц, которые готовили и продвигали это решение. И "Телеграф" будет следить за тем, чтобы такая проверка состоялась.

Землю у компании через суд забрали. Но кто ответит за то, что почти полгектара коммунальной территории вообще оказались в ее руках? Ведь "Эталон-2021" не мог самостоятельно принять решение о передаче участка. Для этого понадобились подписи должностных лиц, согласование профильных структур и голоса депутатов Киевсовета.

Кто проверял недвижимость, ставшую основанием для передачи земли? Почему замечания правового управления отклонили? И понимали ли должностные лица, что фактически открывают частной компании путь к получению ценной городской территории без аукциона?

"Телеграф" направил официальные запросы Вячеславу Непопу, Киевской городской прокуратуре, чтобы выяснить, кто и на каких основаниях продвигал этот землеотвод и будут ли проверять действия причастных должностных лиц. К моменту публикации ответы не поступили.

Вернуть землю общине – важно. Но этого недостаточно. Если чиновники проигнорировали предупреждения юристов и помогли провести сомнительное решение, они должны ответить на вопрос о своей роли в этой истории. Иначе эта земельная схема в лучшем случае закончится только возвращением участка, а не установлением ответственных за его передачу. Продолжение следует…